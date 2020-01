(LĐ online) - Đêm nhạc Indie sôi động đầy âm thanh và màu sắc vừa qua ở Đà Lạt không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển qua năm mới mà đó còn là chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động âm nhạc trải dài ở nhiều thành phố lớn trong cả nước năm 2020 mang tên Hội.

Các chương trình âm nhạc do Allaccess tổ chức luôn thu hút đông đảo sự tham gia của các bạn trẻ (Ảnh AA cung cấp)

Dấu ấn của AA

Hội là dự án âm nhạc do Allaccess (AA) thực hiện. AA là một đơn vị sáng tạo, sản xuất sự kiện âm nhạc Indie và truyền thông đang phát triển nhanh chóng trong cộng đồng âm nhạc độc lập tại Việt Nam. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần ủng hộ hướng đi Indie – độc lập, AA đã đồng hành trong hàng loạt đêm nhạc của nhiều nghệ sĩ Indie có cá tính âm nhạc độc đáo.

Dấu ấn của AA đã được công chúng ghi nhận thông qua các chuỗi hoạt động âm nhạc. Đó là chuỗi sự kiện Fx Tour khắp 7 tỉnh thành trong cả nước của ban nhạc Cá Hồi Hoang - những người con của Đà Lạt; sản xuất hai đêm nhạc, 3 chương trình mới đặc sắc năm 2019 của ban nhạc Ngọt; tổ chức đêm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của bộ đôi Thái Đinh, Nam Kun. AA cũng là đơn vị tổ chức thành công đêm nhạc đầu tiên của Hải Sâm – You will know, everything. Trước đó, khán giả đã biết tới AA với vai trò là người sáng lập dự án Thơm Music Festival – chuỗi sự kiện âm nhạc Indie – Underground lớn nhất Việt Nam quy tụ nhiều cái tên nổi bật trong giới nghệ sĩ Indie – Underground trong cả nước.

Các sự kiện âm nhạc chất lượng đã đánh dấu bước chuyển mình của AA từ những cá nhân trẻ đam mê tổ chức sự kiện đến một đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết.

AA được hình thành từ những bạn trẻ. Họ hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau nhưng có chung niềm đam mê lớn với âm nhạc. Nhiều chương trình lớn đã được xây dựng và khẳng định dấu ấn. Song, với những người thành lập nên AA, ở thời điểm này, họ vẫn đang cố gắng từng ngày về mọi mặt để tiếp cận khán giả. Ở AA là những trái tim yêu âm nhạc, họ hiểu được những mong muốn của nghệ sĩ và muốn đồng hành cùng họ phát triển. Đó là chìa khoá giúp AA có thể đi xa.

Hàng ngàn khán giả Đà Lạt đã say mê với âm nhạc trong đêm khai Hội. Ảnh: Hoàng My

Hội

Tiêu chí của AA là mang những tiêu chuẩn của các festival quốc tế để “hoà quyện" cùng những lễ hội thuần Việt. Hội là dự án mới nhất của AA được chính thức trình làng với người hâm mộ như một chuỗi sự kiện âm nhạc đồng hành cùng khán giả khắp mọi miền đất nước với những giá trị riêng biệt và đặc sắc.

Đúng như tên gọi của nó, Hội ra đời với mong muốn kết nối những tâm hồn đồng điệu thông qua âm nhạc. Không chỉ mang tính giải trí, Hội còn được thực hiện với mục tiêu tạo không gian kết nối cộng đồng. Bởi vậy, bộ nhận diện của Hội được kiến tạo dựa trên sự kết hợp giữa các hình ảnh mang tính biểu tượng. Chúng gồm cây đàn đại diện cho tính nghệ thuật, mái đình là nơi tụ tập làng xã đại diện cho tính cộng đồng và đôi mắt Lân biến hóa, đa dạng, đầy màu sắc đại diện cho tính giải trí.

Trong đêm khai Hội tại Đà Lạt vừa qua, khán giả đã được cháy hết mình trong không gian âm nhạc của những nghệ sĩ Indie hot nhất hiện nay. Đó là Cá Hồi Hoang với những ca khúc làm nên tên tuổi của mình. Chút lắng đọng và ấm áp của bộ đôi Thái Đinh - Nam Kun. The Sheep đã mang lại những giây phút chill thoải mái nhất bằng âm nhạc trong đêm Đà Lạt. Cam & Băng Chợ Quán đã khuấy động xua tan cái lạnh 13 độ trong đêm cuối năm của Đà Lạt... Và, hàng ngàn khán giả Đà Lạt đã say mê với âm nhạc của Hội. Nghệ sĩ và khán giả như càng hòa quyện trong cái lạnh về khuya ở phố núi.

Đến với Hội, bên cạnh sự thăng hoa cùng âm nhạc, chuỗi sự kiện đặc biệt này còn tôn vinh nguồn cảm hứng thời trang ứng dụng thông qua sự kết hợp với các thương hiệu thời trang Sometimes Always Garments và Vaegabond để thiết kế trang phục biểu diễn cho tất cả các nghệ sĩ xuất hiện tại đêm nhạc bằng cảm hứng của giá trị truyền thống, các hình ảnh đặc trưng của Hội và cá tính của từng nghệ sĩ. Trong đêm khai hội tại Đà Lạt, các nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu với những thiết kế được lấy cảm hứng từ nét văn hoá đồ si (đồ secondhand) của vùng đất này. Hay nói đúng hơn thời trang của nghệ sĩ được sử dụng chủ yếu từ đồ cũ. Ngoài ra, các nhà thiết kế còn sử dụng chất liệu thổ cẩm đặc trưng của vùng đất này, thông qua đó nhằm truyền tải thông điệp về nghệ thuật và thời trang bền vững. Đêm khai Hội đã tôn vinh ngôn ngữ âm nhạc và ngôn ngữ thời trang trên sân khấu, là sự kết hợp khéo léo giữa hai lĩnh vực tưởng chừng khó liên kết để giải phóng những giới hạn của thẩm mĩ. Sự kết hợp này sẽ thoả mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn của khán giả.

Sau Đà Lạt – thành phố của tình yêu được chọn để “phất cờ khai Hội”, AA tiếp tục đưa chuỗi sự kiện này lần lượt đi qua các thành phố lớn của cả nước để tiếp tục ghi dấu ấn mình vào lòng công chúng trong 2020.