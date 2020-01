Viết ước mơ trên đất Úc

Khắt khe với bản thân, luôn lên thời gian biểu và đặt ra mục tiêu cho mình, cùng với sự nỗ lực không ngừng, Đoàn Ngọc Anh Thư - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt đã xuất sắc giành được suất học bổng toàn phần Tiến sĩ Adelaide Graduate Research Scholarship của Đại học Adelaide, Úc.

Cô cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt - Đoàn Ngọc Anh Thư vừa giành được học bổng Tiến sĩ của Đại học Adelaide, Úc. Ảnh: T.Hương

Gặp Anh Thư tại Đà Lạt trong ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sau 6 năm kể từ ngày Thư và nhóm bạn cùng Trường THPT Chuyên Thăng Long đoạt giải nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2013 - 2014 và được chọn tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế Intel ISEF (Hoa Kỳ). Lần này, Thư về gia hạn visa để tiếp tục quay trở lại Úc theo học chương trình Tiến sĩ, sau khi hoàn thành chương trình Đại học Adelaide.

Với sự ham học hỏi, tìm tòi để chinh phục tri thức, khi đang là học sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long, Thư đã tìm hiểu và nộp hồ sơ đăng ký theo học Đại học Adelaide. Kết quả học tập tốt ở cấp THCS và THPT cộng với thành tích đạt được tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế và đặc biệt là vốn tiếng Anh xuất sắc, Thư được nhận học bổng bán toàn phần theo ký kết giữa Đại học Adelaide với Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ những kiến thức được tích lũy khi học chuyên Sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long và qua các cuộc thi, Thư nhanh chóng hòa nhập môi trường học mới ngay năm đầu tiên trở thành sinh viên Đại học Adelaide. Trong suốt thời gian học đại học, Thư luôn cố gắng hết mình và đặt ra mục tiêu: giành học bổng theo học chương trình Tiến sĩ của trường mà không phải qua chương trình Thạc sĩ. Đây là điều khá khó khăn, bởi để giành được suất học bổng này, bắt buộc kết quả học tập 3 năm đại học phải đạt loại tốt, và quan trọng nhất là năm thứ 4 - năm học danh dự phải làm đề tài đạt điểm giỏi. Đặc biệt, năm học này rất áp lực về thời gian bởi chỉ được hoàn thành trong 9 tháng thay vì 12 tháng như một năm học đại học.

Khi đặt ra mục tiêu, cũng có nghĩa là cô sinh viên Anh Thư phải nỗ lực nhiều hơn. Hầu hết thời gian Thư dành để đến thư viện tìm kiếm tài liệu, lên mạng tìm hiểu các thuật ngữ chuyên ngành và nhất là ở trong phòng thí nghiệm để thực hiện đề tài. Và cũng bởi sự khắt khe với bản thân, Thư chọn cho mình đề tài mà ở Việt Nam chưa ai nghiên cứu: “Các cơ chế di truyền biểu sinh liên quan đến sự hạn chế tăng trưởng thai trong tử cung và sự bất thường trong sự phát triển và hoạt động của thận” (Epigenetic mechanisms involved in intrauterine growth restriction and aberrant kidney development and function). Thay vì nhờ giáo viên sửa luận văn 2 - 3 lần như những sinh viên khác, bài luận văn của Thư phải nhờ sửa đến lần thứ 9 em mới hài lòng. Kết quả luận văn của Thư xuất sắc đạt điểm trung bình năm tối đa GPA 7/7. Với kết quả 3 năm đại học loại tốt, điểm luận văn đạt loại giỏi, Thư trở thành cử nhân danh dự và đã giành được học bổng toàn phần Tiến sĩ Adelaide Graduate Research Scholarship của Đại học Adelaide với 140.000 AUD học phí 3 năm và tiền sinh hoạt 28.000 AUD/năm. Đây là học bổng của Đại học Adelaide dành cho sinh viên quốc tế đang theo học tại trường với những yêu cầu khắt khe để đạt được.

“Khi thực hiện năm học danh dự này, em đã rất áp lực, nhiều khi thấy nản. Nhưng nghĩ đến những gì mình đã nỗ lực và mục tiêu đặt ra, em lại quyết tâm hoàn thành. Khi đạt được học bổng thì những khó khăn, vất vả mình đã trải qua dường như tan biến hết. Bây giờ mục tiêu của em là cố gắng đạt kết quả tốt trong 6 tháng của năm đầu học Tiến sĩ, bởi nếu kết quả không đạt thì sẽ phải quay lại học chương trình Thạc sĩ, đây là quy định của trường”, Thư chia sẻ.

Ham học hỏi, nỗ lực phấn đấu, Thư cho biết sẽ cố gắng để hoàn thành chương trình học Tiến sĩ và quay trở về Đà Lạt - Lâm Đồng thực hiện ước mơ làm công tác giảng dạy. Bởi ở đó, mảnh đất lành nơi Thư sinh ra, lớn lên, nơi có những con người hiền hòa, có tình thân gia đình luôn níu bước chân Thư trở về. Và hơn cả, nữ nghiên cứu sinh trẻ Đoàn Ngọc Anh Thư mong muốn đóng góp một phần nào đó cho quê hương từ những kiến thức học được trên đất Úc.

TUẤN HƯƠNG