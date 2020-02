Chuyện của Lasdalat

Trước đây, mỗi khi nhắc đến Thái Phiên (Phường 12, TP Ðà Lạt), người ta thường chỉ nghĩ đến một làng hoa lâu năm với các loại hoa truyền thống. Nhưng cũng chính tại nơi này lại đang có một khu vườn trồng lá trang trí, cùng với câu chuyện khởi nghiệp của chàng trai sinh năm 1993 Phạm Ngọc Quang.

Khu vườn trồng lá xanh mướt của Lasdalat chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ để hạn chế gây ảnh hưởng đến môi trường

Nằm lẫn giữa những vườn cúc và cát tường rực rỡ của làng hoa, khu vườn của Phạm Ngọc Quang mướt xanh bởi những tùng nho, lá chanh, nguyệt quế,... Giữa màu xanh ấy, Quang chia sẻ về câu chuyện của các loại lá bằng vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng - đúng chất của một chàng trai sinh ra và lớn lên giữa mảnh đất Đà Lạt sương mù.

Quang và Quỳnh Như - cô em gái của anh gọi khu vườn của mình là Lasdalat, nghĩa là: “lá” của “Đà Lạt”. Đó là một cuộc hành trình của tình yêu và niềm đam mê, với mong muốn làm ra những sản phẩm lá chất lượng nhất. Nói như vậy, bởi Quang tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Nhưng giữa những ngã rẽ bất ngờ của cuộc sống, Quang lại chọn cho mình công việc trong ngành thiết kế và cắm hoa.

Sau quãng thời gian dài làm việc tại các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam và cả nước ngoài, Quang nhận ra bên cạnh hoa, các loại lá cũng rất quan trọng nhưng chưa được chú trọng đến nhiều, các cửa hàng cắm hoa cũng thường phải đi mua với giá rất đắt nhưng lá không đảm bảo chất lượng. Và từ đó, ý tưởng trồng lá đã bắt đầu nhen nhóm trong anh.

Thêm vào đó, Quang là người con của vùng đất Thái Phiên, cũng như bao gia đình khác ở làng hoa này, bố mẹ anh cũng đã bao năm gắn bó với những vườn hoa cúc. Là một người trẻ, Quang nhận ra việc trồng loại hoa truyền thống này đang có vấn đề khi nhiều năm liên tục cúc gặp dịch bệnh, được mùa mất giá và tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường, cũng như sức khỏe của người nông dân từ phân, thuốc hóa học. Và Quang nghĩ: “Mình cần phải làm gì đó để thay đổi”. Hai nguyên nhân quan trọng đó như đã tiếp thêm động lực để Quang đi đến quyết định gây dựng một khu vườn trồng lá.

Cùng với những kinh nghiệm có được qua thời gian làm việc trong ngành hoa, Quang trở về Đà Lạt, mất một năm đầu để nghiên cứu, tìm các loại giống lá phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại Đà Lạt và nhu cầu của thị trường. Tháng 11/2016, Quang bắt tay vào trồng những loại lá đầu tiên trên diện tích 1.500 m2. Quang chia sẻ rằng, khi hoa cúc đã làm nên thương hiệu và trồng cúc đã trở thành thói quen của rất nhiều người nông dân ở làng hoa Thái Phiên, việc thuyết phục bố mẹ anh chuyển đổi từ trồng hoa cúc sang trồng lá trang trí cũng lắm gian nan, bởi thời gian từ lúc bắt đầu trồng đến khi cho thu lá rất lâu, từ 1 đến 1 năm rưỡi. Thế nhưng, anh kiên nhẫn từng chút một, bởi lẽ: “Mình không so sánh giá trị kinh tế của việc trồng lá trang trí so với trồng hoa, bởi cái mà mình hướng đến là nhiều giá trị khác hơn thế. Đó là người trồng đỡ vất vả hơn, môi trường ít bị ảnh hưởng hơn bởi hạn chế được lượng phân, thuốc hóa học. Thế nên, mặc dù có thể làm ra ít tiền hơn so với trồng hoa, nhưng việc trồng lá sẽ ít ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình hơn”. Ở vườn của Lasdalat, môi trường được chăm chút khi không hề thấy rác thải, không phun thuốc sâu mà sử dụng thiên địch như ếch, nhái và chim để bắt sâu. Sau 1 năm rưỡi, Quang mới mở rộng dần thêm 6.000 m2.

Quang bảo rằng anh vô cùng may mắn khi những sản phẩm của mình được trồng tại quê hương Đà Lạt - một vùng đất được thiên nhiên ưu ái, khí hậu mát mẻ quanh năm để cho ra những sản phẩm tuyệt vời nhất. Hiện tại, Lasdalat trồng và cung cấp ra thị trường 5 loại lá, gồm: lá chanh (Ruscus), lá ren bạc (Dusty miller), tùng nho (Ming Fern ), nguyệt quế (Ivy), dương xỉ rồng (Bird's nest fern)... Tại đó, Quang luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, với quy trình sản xuất chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ để tăng độ bền của lá và phân loại rõ ràng, để mỗi bó lá khi đến tay người dùng đều có thể sử dụng đến cành cuối cùng. Tới thời điểm hiện tại, diện tích trồng lá của Quang đã cho thu hàng ngày với sản lượng lá và đầu ra ổn định, thị trường chủ yếu tại TP Hồ Chí Minh.

Hướng đi lâu dài của Lasdalat sẽ là một công ty chuyên về sản xuất lá cắm hoa. Và khu vườn hiện tại sẽ là vườn mẫu để Quang mở rộng quy mô bằng cách hợp tác với người khác. Điều khiến Quang trăn trở đến thời điểm hiện tại, vẫn là những khó khăn trong việc thuyết phục những người nông dân xung quanh thay đổi thói quen làm nông nghiệp. Quang chia sẻ: “Thời gian làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về hoa, tôi thấy hoa nhập khẩu từ nước ngoài rất được họ nâng niu, và giá trị của mỗi cành hoa được nâng lên rất nhiều. Đó là lý do tôi nghĩ phải làm sao cho nông sản của địa phương mình tăng giá trị. Để làm được điều đó, chính người nông dân phải thay đổi trước. Thế nên, trước tiên bản thân tôi phải thành công thì mới có sức thuyết phục người khác, lời mình nói mới tạo được niềm tin”.

Khi cùng ngồi với Quang trong khu vườn trong lành và xanh mướt, nghe anh tâm huyết chia sẻ về các loại lá và nói những lời này, tôi đã ngay lập tức nhớ lại một câu trích dẫn trên trang Fanpage của Lasdalat - nơi mà Quỳnh Như giới thiệu về các loại lá không chỉ như những sản phẩm, mà còn là những vật thể có tâm hồn, rằng: “Hẳn là ai cũng một lần từng nghĩ lá xanh chỉ là thứ hiện diện nhỏ nhoi trong cuộc đời này. Một thứ vô tri vô giác, thậm chí còn có những cái nhìn lệch lạc đầy vẻ coi thường. Nhưng lá xanh đã làm nên rừng xanh. Lá xanh đã tạo nên phố xanh. Lá đã làm nên cả mùa thu, mùa của nhớ nhung da diết”. Những “bước đi” đầu tiên của Quang, cũng giống như một trong những chiếc lá nhỏ bé ấy. Biết đâu, từng bước, từng bước một, rồi sẽ làm nên những thay đổi diệu kỳ.

VIỆT QUỲNH - NGỌC NGÀ