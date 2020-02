Phát miễn phí 4.000 khẩu trang y tế cho người dân Đức Trọng

(LĐ online) - Ngày 4/2, Huyện Đoàn phối hợp với Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức phát 4.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Các đoàn viên, thanh niên và chiến sỹ công an huyện Đức Trọng phát khẩu trang ý tế miễn phí cho người dân

Theo đó, hơn 50 đoàn viên, thanh niên và các chiến sĩ công an huyện Đức Trọng đã ra quân phát miễn phí 4.000 khẩu trang y tế cho người dân. Đây là những khẩu trang y tế đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và do các nhà thuốc trên địa bàn cung cấp. Các đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ công an đã túc trực tại các chốt đèn giao thông trên Quốc lộ 20 qua địa bàn và tại các điểm tiếp công dân của địa phương để phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Chị Nguyễn Thị Định - Bí thư Huyện Đoàn Đức Trọng cho biết, trong tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế và một số nơi đã đẩy giá bán khẩu trang lên cao nên Huyện Đoàn và Công an huyện đã vận động, quyên góp và phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Qua đây góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đặc biệt là để phòng tránh dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Ngoài phát khẩu trang miễn phí, dịp này, các đoàn viên, thanh niên cũng đã tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc phòng tránh dịch bệnh lây lan, đặc biệt là nCoV gây viêm phổi và viêm đường hô hấp cấp. Các đoàn viên, thanh niên cũng đã hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn để đề phòng bệnh dịch lây lan.

DUY NGUYỄN