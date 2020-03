(LĐ online) - Đó là Mô hình ý nghĩa đang được Chi đoàn Thanh niên Công an huyện Bảo Lâm triển khai tại đơn vị cùng chung tay thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cụ thể, Chi đoàn Thanh niên Công an huyện Bảo Lâm đã triển khai xây dựng Mô hình “Hành trình bàn tay sạch phòng, chống dịch bệnh Covid -19”, bằng việc mua sắm hàng chục chai dung dịch sát khuẩn đặt tại cổng ra vào đơn vị, điểm làm chứng minh nhân dân, khu vực một cửa tiếp công dân… Tại những khu vực này, Chi đoàn Công an huyện Bảo Lâm bố trí cán bộ, chiến sĩ gác trực trong giờ hành chính để hướng dẫn người dân vệ sinh, sát khuẩn tay khi đến liên hệ công tác. Cùng với đó, tại các bồn rửa tay, nhà vệ sinh trong đơn vị cũng được Chi đoàn Công an huyện Bảo Lâm trang bị đầy đủ xà phòng để đảm bảo “bàn tay tất cả mọi người luôn sạch” khi đến làm việc và liên hệ công tác. Ngoài ra, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an huyện còn thường xuyên phun xịt khử trùng, vệ sinh trụ sở, khuôn viên và phòng làm việc đảm bảo môi trường luôn sạch đẹp, an toàn; đồng thời, chuẩn bị một cơ số khẩu trang y tể để phát cho cán bộ, chiến sĩ và người dân đến liên hệ công tác. Cùng với đó, đơn vị còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân để bà con chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 mọi lúc, mọi nơi theo hướng dẫn của ngành y tế.