Những chàng trai được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, 3 thủ lĩnh thanh niên cấp cơ sở ở Lâm Đồng đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020. Họ là những chàng trai năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều sáng kiến, đóng góp trong lao động, công tác, trong hoạt động Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cũng như nhiều lĩnh vực khác trên địa bàn thời gian qua.

Anh Ngô Văn An - Bí thư Đoàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà: “Tích cực vận động thanh niên hợp tác sản xuất nông nghiệp”

Là một thủ lĩnh thanh niên ở vùng nông thôn, thời gian qua, anh Ngô Văn An - Bí thư Đoàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà đã có nhiều trăn trở đối với công ăn việc làm, đời sống của các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Trên cương vị của mình, ngoài tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động phong trào thì anh Ngô Văn An luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Qua đó, anh nhận thấy để hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được thuận lợi thì cần phải quan tâm đến công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho thanh niên. Là một xã thuần nông đa số đoàn viên, thanh niên ở Tân Thanh chủ yếu canh tác manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, thiếu kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất và thường xuyên bị thương lái ép giá.

Chính vì vậy, qua quá trình tìm tòi, học hỏi anh Ngô Văn An nhận thấy, để sản xuất nông nghiệp bền vững và thu nhập ổn định thì thanh niên nói riêng và các nhà nông trên địa bàn nói chung cần sự liên kết và có hướng đi mới. Từ đó, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh Ngô Văn An đã chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia thành lập các mô hình tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Theo đó, trong năm 2019, anh đã vận động thành lập được 2 mô hình tổ hợp tác sản xuất mắc ca trên địa bàn. Hiện tại, 2 tổ hợp tác sản xuất mắc ca tại xã Tân Thanh đều do Đoàn Thanh niên quản lý với 22 tổ viên là đoàn viên, thanh niên tại địa phương tham gia. Tuy mới được thành lập nhưng Tổ hợp tác sản xuất mắc ca tại xã Tân Thanh bước đầu đã mang lại hiệu quả. Hiện nay, diện tích cây mắc ca của các thành viên tổ hợp tác này là gần 30 ha với hơn 5.000 cây mắc ca, trong đó 50% số cây đã cho thu hoạch. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây mắc ca của các tổ viên tổ hợp tác đạt sản lượng cao, trung bình mỗi cây cho thu hoạch từ 8 - 10 kg quả một vụ. Giá mắc ca hiện nay, các tổ viên đang bán cho thương lái thu mua tại vườn từ 100 - 120 ngàn đồng/kg, còn mắc ca sấy khô có giá từ 280 - 300 ngàn đồng/kg. Với giá hiện tại, thì mỗi ha mắc ca cho thu nhập bình quân khoảng gần 200 triệu đồng/vụ.

Để các tổ hợp tác phát triển ổn định, anh Ngô Văn An đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, chủ động liên hệ với các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia và các hộ sản xuất mắc ca thành công để phổ biến kiến thức, kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên trong tổ. Anh cũng thường xuyên liên hệ tìm nguồn giống tốt, nguồn vốn ưu đãi và tìm đầu ra ổn định để giúp đỡ các đoàn viên, thanh niên trong tổ hợp tác sản xuất mắc ca bền vững, nâng cao thu nhập đời sống.

Ngoài vận động thành lập tổ hợp tác sản xuất mắc ca thì thủ lĩnh Đoàn nông thôn Ngô Văn An cũng không ngừng tập hợp thanh niên, tổ chức các phong trào hoạt động, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với những thành tích đã đạt được, anh Ngô Văn An đã nhận được nhiều giấy khen và các hình thức tuyên dương, khen thưởng của các cấp, các ngành khác nhau.

Anh Phan Tuấn Anh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Đà Lạt: “Đưa tri thức vào Mùa hè xanh”

Mỗi dịp hè về, hàng trăm sinh viên Trường Đại học Đà Lạt lại về các địa bàn vùng sâu, vùng xa trong tỉnh để tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện. Những năm gần đây, các đội hình sinh viên tình nguyện của Đoàn Trường Đại học Đà Lạt đã thực hiện mô hình “Đưa tri thức vào Mùa hè xanh” và đã để lại dấu ấn sâu đậm trên các địa bàn khó khăn trong tỉnh. Và “Đưa tri thức vào Mùa hè xanh” là mô hình, giải pháp, sáng kiến của anh Phan Tuấn Anh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đà Lạt.

Gắn bó với công tác Đoàn ở Trường Đại học Đà Lạt gần 10 năm, năm nào Phan Tuấn Anh cũng đồng hành với các sinh viên tình nguyện trong những Mùa hè xanh. Những Mùa hè xanh trước đây, các đội hình sinh viên tình nguyện thường về địa bàn vùng sâu, vùng xa giúp Nhân dân xây dựng các công trình dân sinh; dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương; trồng cây xanh; dạy học cho các em nhỏ; chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn… Để tạo điểm nhấn cũng như nâng cao chất lượng hiệu quả của chiến dịch tình nguyện hè, Phan Tuấn Anh đã triển khai cho các đội hình thanh niên tình nguyện hè thực hiện mô hình “Đưa tri thức vào Mùa hè xanh”. Với các kiến thức chuyên môn đã được học trên ghế giảng đường đại học, các đội hình sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Đà Lạt đã vận dụng thành công trong thực hiện các công trình phần việc ý nghĩa giúp Nhân dân ở những vùng khó khăn trên địa bàn. Qua đó, đã góp phần hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2019, tuổi trẻ Đại học Đà Lạt đã thực hiện các công trình phần việc gắn với chủ đề “Đưa tri thức vào Mùa hè xanh” tại huyện Đam Rông như: Chuyển giao công nghệ ủ phân từ vỏ cà phê và chọn giống cây trồng; Chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, phòng chống sâu bệnh trong canh tác cà phê; Sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc bản địa. Qua đó, đã giúp Nhân dân tại xã Liêng S’rônh và Đạ Tông ủ được hơn 7 m3 phân vi sinh từ vỏ cà phê; hướng dẫn bà con các kỹ thuật chăm sóc cây cà phê như tỉa chồi, cào bồn, bón phân, tạo tán; tiến hành kiểm tra mẫu đất như độ pH, chất lượng đất; tư vấn bổ sung chất dinh dưỡng cho đất trồng của người dân trên địa bàn… Ngoài ra, các sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Đà Lạt cũng đã tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, xóa bỏ các hủ tục, tập tục lạc hậu ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Với mô hình “Đưa tri thức vào Mùa hè xanh”, Bí thư Đoàn Trường Đại học Đà Lạt Phan Tuấn Anh đã tạo nên nét mới cho chiến dịch tình nguyện hè của các đội hình sinh viên tình nguyện. Ngoài ra, với vai trò là Bí thư Đoàn trường anh Phan Tuấn Anh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường. Trong năm học 2018 - 2019, Đoàn Trường Đại học Đà Lạt được Tỉnh Đoàn xếp loại xuất sắc. Riêng cá nhân anh Phan Tuấn Anh, trong năm 2019 được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc cho sự phát triển của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè giai đoạn 2015 - 2019.

Anh Hà Vĩnh Du - Bí thư Đoàn xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh: “Nỗ lực giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó”

Nhận thấy sự khó khăn vất vả của nhiều em học sinh trên con đường đến trường, nên anh Hà Vĩnh Du - Bí thư Đoàn xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, đã tích cực vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó nơi đây. Tiêu biểu đó là anh đã xây dựng mô hình sáng kiến “Tân trang xe đạp cũ tặng cho học sinh khó khăn đến lớp”.

Triệu Hải là một xã thuần nông của huyện Đạ Tẻh, đời sống người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn hiện có hơn 600 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Trong số đó có hơn 90 em học sinh thuộc con em hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện đến trường của các em còn lắm gian nan, vất vả. Đặc biệt là có nhiều em học sinh còn phải đi bộ hàng cây số để đến trường. Có những em học sinh do nhà xa không có phương tiện đến trường đành bỏ học giữa chừng.

Xác định xe đạp là một trong những phương tiện đến trường phù hợp với mọi lứa tuổi, nên Bí thư Đoàn xã Triệu Hải Hà Vĩnh Du đã cùng với các đoàn viên, thanh niên trong xã đi vận động những hộ gia đình trên địa bàn có xe đạp cũ không dùng đến ủng hộ cho Đoàn xã để tân trang tặng cho học sinh nghèo đến trường. Lúc đầu mới thực hiện chương trình, khi thu gom được những chiếc xe đạp cũ anh thường bỏ công và bỏ tiền túi ra để mua phụ tùng, thiết bị sửa chữa. Sau đó, thấy được việc làm ý nghĩa của anh nhiều người dân đã chủ động quyên góp những chiếc xe đạp cũ để anh tân trang tặng học sinh. Khi có được nhiều chiếc xe đạp cũ, anh đã liên hệ, vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để sơn, sửa, thay thế phụ tùng, tân trang lại những chiếc xe đạp cũ để tặng cho các em học sinh nghèo có phương tiện đến trường.

Đến nay, qua hơn 3 năm triển khai và thực hiện chương trình “Tân trang xe đạp cũ tặng học sinh khó khăn đến lớp”, Hà Vĩnh Du và các đoàn viên, thanh niên đã vận động, thu gom và tân trang được hơn 50 chiếc xe đạp cũ để tặng học sinh trong xã và các địa bàn lân cận. Hiện, Hà Vĩnh Du đang tiếp tục thu gom những chiếc xe đạp cũ về sửa chữa, tân trang tặng cho các em học sinh có nhu cầu. Nhằm giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó, Hà Vĩnh Du cũng đã vận động được 14 mạnh thường quân hỗ trợ với số tiền 2,6 triệu đồng mỗi tháng để thực hiện chương trình “phát bánh ngọt và sữa hộp” cho học sinh khó khăn đến lớp vào sáng thứ Hai đầu tuần. Đến nay, chương trình đã thực hiện được 2 năm học với số tiền hơn 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh đã vận động được hàng trăm suất học bổng và quà để trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn, thời gian qua, Hà Vĩnh Du còn tổ chức nhiều hoạt động đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ý nghĩa tại địa phương. Thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên trong xã làm tốt công tác từ thiện xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm thăm hỏi gia đình chính sách, chung tay xây dựng nông thôn mới. Với những đóng góp cũng như những phong trào hoạt động ý nghĩa của mình, cán bộ Đoàn Hà Vĩnh Du đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tuổi trẻ và Nhân dân địa phương.

DUY DANH