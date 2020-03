Tuổi trẻ Đức Trọng tích cực hướng tới đại hội Đảng các cấp

Chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tháng Thanh niên 2020, Huyện đoàn Đức Trọng đã tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong huyện tham gia.

Đoàn viên, thanh niên ra quân phát khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn

Là đơn vị đầu tiên trong toàn huyện Đức Trọng phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp, chị Đàm Thị Luyến - Bí thư Đoàn xã Tân Thành cho biết, ngay từ đầu năm 2020, Đoàn Thanh niên xã Tân Thành đã triển khai 2 công trình trồng hoa tại hội trường thôn Tân Nghĩa và thôn Tân Bình; đăng ký công trình dân vận trồng và chăm sóc 200 m2 thảm hoa tại các trường học. Đồng thời, Đoàn xã còn phát huy tốt các mô hình “Đoạn đường Thanh niên tự quản xanh, sạch, đẹp, an toàn”; đẩy mạnh các phong trào thi đua Thanh niên xây dựng Đảng; giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; các hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa và đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Vừa nhanh tay nhặt cỏ trước khuôn viên UBND xã Tân Thành, Nguyễn Minh Nhiên (thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thành) cho biết: “Khi cùng tham gia các hoạt động này, chúng em cảm thấy rất vui và có ích vì không chỉ góp phần tạo cảnh quan môi trường mà còn góp phần giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp. Do đang trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chúng em không tập trung đông người mà chia nhỏ từng nhóm nhỏ để làm”.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Đoàn Thanh niên xã đã lựa chọn mô hình trồng phong lan của đoàn viên Hà Thế Mạnh, với thu nhập 300 triệu đồng/năm làm mô hình điểm về phát triển kinh tế của thanh niên. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện cho 20 đoàn viên, thanh niên đến học hỏi để nhân rộng mô hình này tại xã. Từ việc triển khai các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên trong toàn xã.

Cùng với Đoàn xã Tân Thành, thời gian qua, các đoàn xã, thị trấn trong toàn huyện đã hướng đến đại hội Đảng các cấp và chào mừng Tháng Thanh niên bằng những việc làm thiết thực. Theo chị Nguyễn Thị Định - Bí thư Huyện đoàn Đức Trọng, Tháng Thanh niên năm nay, Huyện đoàn đã tổ chức đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh tình nguyện” tại xã Liên Hiệp. Tại buổi ra quân, Huyện đoàn đã trao tặng công trình thanh niên gồm: 1 pano tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sân chơi thiếu nhi cho Đoàn Thanh niên xã; trao 10 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên xã Liên Hiệp ra quân trồng khoảng 70 cây bàng Nhật tại khuôn viên Nhà văn hóa xã; dọn dẹp vệ sinh môi trường, bóc gỡ biển quảng cáo tại khu vực chợ và các trụ điện trên địa bàn; phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Nhân dân; ra quân phát khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn...

Chị Nguyễn Thị Định cũng cho biết thêm, năm nay, thời gian triển khai các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp và Tháng Thanh niên 2020 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp; do đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã quán triệt, chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn huyện triển khai các hoạt động cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19; lựa chọn hình thức triển khai các hoạt động phù hợp với số lượng đoàn viên, thanh niên quy định.

Song song với các hoạt động trên, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đức Trọng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Trọng còn tổ chức nhiều hoạt động, khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Đảng, thu hút hơn 3 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Cùng đó, Huyện đoàn đã tiến hành xây dựng và trao 2 công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại xã Tà Năng và xã N’Thol Hạ; trao 4 nhà nhân ái tại thị trấn Liên Nghĩa, xã Đà Loan và xã Ninh Gia...

Có thể khẳng định, những hoạt động, công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tháng Thanh niên 2020 của tuổi trẻ Đức Trọng đã và đang góp phần thiết thực, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị, địa phương trong toàn huyện. Hy vọng, với khí thế sôi nổi, kinh nghiệm có được từ các hoạt động ý nghĩa đợt này, sẽ là tiền đề để tuổi trẻ huyện Đức Trọng tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2020.

NHẬT MINH