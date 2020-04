Tuổi trẻ công an trên tuyến đầu chống dịch

(LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực từng ngày tại những chốt, trạm kiểm soát để chung tay cùng cả nước hạn chế và đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh.

Đoàn Công an tỉnh Lâm Đồng tặng nước rửa tay, mặt nạ ngăn giọt bắn cho lực lượng làm việc tại chốt kiểm tra y tế trên địa bàn huyện Lạc Dương

Anh Lê Xuân Đông - Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đồng hành với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, ở mỗi chốt trực đều 6 – 8 đồng chí thuộc lực lượng công an các huyện, phòng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động… chia thành 3 ca trực 24/24 giờ. Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh cũng nghiên cứu làm 100 mặt nạ ngăn giọt bắn, 200 chai nước rửa tay cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng dịch.

Cùng với đó, bằng tinh thần xung kích, tuổi trẻ Công an Lâm Đồng đã và đang vào cuộc kịp thời, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền, định hướng thông tin trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, nhất là trên mạng xã hội; kịp thời điều chỉnh quy mô hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; chỉ đạo triển khai rộng rãi, chủ động khai báo y tế của bản thân và gia đình.

Đoàn viên, thanh niên công an phát hàng ngàn tờ rơi, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân

Các cơ sở đoàn cũng tổ chức huy động các nguồn lực xã hội, tổ chức phát gần 5.000 khẩu trang, cấp phát gần 10.000 tờ rơi tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị và cho Nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đoàn Công an tỉnh cũng vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19 bằng nhiều hình thức khác nhau như tiền mặt, nhắn tin ủng hộ... theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

HỒNG THẮM