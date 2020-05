Nẹt pô, đua xe trái phép - vấn nạn cần được triệt xóa

Thay vì chú tâm học hành, làm ăn thì hiện nay một bộ phận trong giới trẻ lại thích đua đòi, ăn chơi, “thể hiện” mình bằng cách sử dụng xe độ, chế, tụ tập thành đám đông đua xe, nẹt pô gây mất an toàn giao thông (ATGT) và an ninh trật tự (ANTT).

Công an gọi răn đe, giáo dục các thanh, thiếu niên tham gia đua xe, rú ga, nẹt pô.

Vấn nạn nhức nhối

Hàng chục “quái xế” lứa tuổi 16 đến 28 dàn hàng ngang đua xe và phía sau còn có hàng trăm xe khác đi theo cổ vũ làm náo loạn cả Quốc lộ 20 (đoạn qua TP Bảo Lộc). Đó là cảnh tượng hỗn loạn mà chúng tôi ghi lại được khi tham gia cùng các đội nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc trong một lần ra quân trấn áp nạn đua xe trái phép hồi giữa tháng 12/2019.

Vào thời điểm đó, khoảng 12 giờ đêm, có hơn 200 thanh, thiếu niên nam nữ đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh tập trung tại Ngã ba Thanh Xá (Lộc Nga, TP Bảo Lộc) tổ chức đua xe trái phép. Trong đó, ước tính có khoảng 50 “quái xế” với những chiếc xe máy độ, chế thay đổi hình dáng, kết cấu đôn dên, móc nòng tham gia rú ga, nẹt pô, đánh võng, bốc đầu trực tiếp đua xe. Khi các “quái xế” đang thể hiện mình thì những chiếc xe còn lại cũng rú ga inh ỏi để cổ vũ. Trong cuộc đua, bất chấp nguy hiểm đối với bản thân và người tham gia giao thông, các “quái xế” đầu trần dàn hàng ngang trên Quốc lộ 20 phi “cháy đường”, gây náo loạn đường phố. Theo đó, hầu hết các phương tiện giao thông đang lưu thông trên Quốc lộ 20 (đoạn qua TP Bảo Lộc) buộc phải dừng phương tiện tấp vào lề đường để tránh vạ lây.

Lúc này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Đoàn Văn Sử - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP Bảo Lộc, các cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ triển khai nhiệm vụ. Một tổ đi trên xe tải bám theo đoàn “quái xế”. Hai tổ còn lại mật phục tại khu vực có hàng trăm nam thanh, nữ tú đang gào thét chờ đón đoàn “quái xế” về đích. Sau khi nhận được tín hiệu từ trinh sát bám theo đoàn “quái xế” báo về, ngay lập tức, lực lượng chốt chặn điều 3 xe tải cùng một xe “đặc chủng” chặn ngang đường Lê Lợi (đoạn tiếp giáp giữa 2 xã Lộc Nga và Lộc Thanh) để đón lỏng vây bắt. Thấy cảnh sát xuất hiện, hàng trăm thanh niên đang cổ vũ chờ đoàn “quái xế” về đích bỏ chạy toán loạn vào các con hẻm và vườn cà phê bên đường tẩu thoát. Riêng đoàn “quái xế”, mẻ lưới này được lực lượng công an giăng sẵn bắt gọn 35 xe máy và tạm giữ hàng chục thanh, thiếu niên.

Kiên quyết triệt xóa

Trước tình hình đó, từ đầu năm 2020 đến nay, Đội CSGT Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội triển khai hàng chục buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 100 của Chính phủ bằng nhiều hình thức cho quần chúng nhân dân, thanh niên và học sinh trên địa bàn. Đặc biệt, Đội CSGT cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP đã triển khai hàng chục cuộc tuần tra, xử lý triệt để nạn đua xe trái phép. Theo Thượng tá Đoàn Văn Sử, một bộ phận giới trẻ sử dụng xe máy chế, độ tham gia đua xe, nẹt pô càn quấy xóm làng là vấn nạn cần phải xử lý nghiêm và xóa bỏ triệt để. Vì vậy, việc tuần tra, trấn áp, xử lý nạn đua xe trái phép là một trong những nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt của lực lượng CSGT. “Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng CSGT phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an TP đã triển khai hàng chục đợt tuần tra, đấu tranh xử lý nạn đua xe trái phép. Qua đó, lực lượng công an đã tạm giữ hơn 190 lượt xe máy độ, chế do các đối tượng sử dụng đua xe, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô trái phép. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách hàng trăm triệu đồng, lực lượng công an còn gọi giáo dục, răn đe, cảm hóa hàng chục thanh, thiếu niên tham gia đua xe. Không những vậy, lực lượng công an còn kịp thời giải tán 5 nhóm, với hơn 150 thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe, càn quấy trong đêm gây mất ATGT và ANTT. Nhờ đó, tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn đã giảm hẳn cả 3 mặt, chỉ xảy ra 3 vụ, 4 người chết và không có người bị thương (cùng kỳ năm 2019 xảy ra 14 vụ, 13 người chết và 5 người bị thương)” - Thượng tá Đoàn Văn Sử cho biết.

Theo đánh giá của cơ quan công an, hiện nay, các đối tượng tham gia đua xe, nẹt pô, bốc đầu, đánh võng đều là thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 16 - 30. Hầu hết các đối tượng vi phạm điều khiển xe đánh võng, lạng lách, đua xe... đều sử dụng xe máy được thay đổi hình dáng, kết cấu (đôn dên, xoáy nòng, thay pô xe...). Đối với các trường hợp vi phạm, thông qua công tác phát hiện, kiểm tra, lực lượng CSGT đều xử lý triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG