Giữa những ngày nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khan hiếm vì những khó khăn trong tổ chức hiến máu tình nguyện (HMTN) do đại dịch COVID -19, thì những bạn trẻ tại thành phố Đà Lạt đã cùng kêu gọi, tham gia hiến máu trực tiếp ngay tại bệnh viện để kịp thời cứu sống những trường hợp cần máu khẩn cấp.

Một bạn trẻ trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để hiến máu

Nếu như tháng 2 hàng năm là đợt cao điểm tổ chức HMTN của Lễ hội Xuân hồng (một trong các chiến dịch kêu gọi hiến máu nhân đạo lớn của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ), kéo dài từ ngày 1/1 - 1/3), thì năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà lịch các ngày hội hiến máu đã được đề ra từ trước đều bị hủy. Theo số liệu tổng hợp từ Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng, nếu như Lễ hội Xuân hồng năm 2019, toàn tỉnh thu được 3.376 đơn vị máu thì năm 2020, số lượng bị giảm xuống còn 3.037 đơn vị. Trong tình cảnh không tụ tập chốn đông người vì sợ lây lan dịch bệnh, học sinh, sinh viên - lực lượng góp phần lớn mỗi đợt hiến máu nhân đạo - nghỉ học dài ngày, trong khi số lượng bệnh nhân cần máu để cấp cứu và điều trị vẫn tăng lên hằng ngày, thì tình trạng khan hiếm máu là điều không thể tránh khỏi.

Thấu hiểu tình trạng khẩn cấp này, Trương Quang Minh (26 tuổi) - nguyên là Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Hành trình đỏ - Kết nối yêu thương tỉnh Lâm Đồng, đã trực tiếp kêu gọi trên trang Facebook cá nhân của mình, mong bạn bè, người quen chủ động tham gia hiến máu, góp phần vào việc cứu sống bệnh nhân. “Mọi chuyện bắt đầu khi có một bệnh nhân đã 94 tuổi cần gấp nhóm máu O nhưng bệnh viện không có sẵn, các đợt hiến máu lại đang phải tạm ngưng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Vậy là em lập tức đăng lên Facebook để tìm kiếm, nhờ các bạn có nhóm máu O trực tiếp lên bệnh viện để hiến máu. Em chỉ nghĩ rằng với các mối quan hệ bạn bè cùng trong CLB Hành trình đỏ sẽ nhanh chóng giúp được bệnh nhân” - Minh chia sẻ.

Điều Minh không ngờ tới là rất đông bạn bè, người quen và cả những người không hề quen biết đã nhiệt tình ủng hộ, liên hệ với em để bày tỏ mong muốn hiến máu giúp người bệnh. Nhiều người ở các huyện xa như Đức Trọng, Di Linh,... cũng sẵn sàng lên Đà Lạt hiến máu nếu cần. Những người tham gia hiến máu lại tiếp tục chia sẻ thông tin, kêu gọi trên trang Facebook cá nhân của mình, từ đó một lần nữa lan tỏa tinh thần sẻ chia của những người trẻ thành phố hoa đến với cộng đồng.

Minh chủ động hẹn thời gian, trực tiếp đưa người đi hiến máu lên Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để tránh tập trung một lúc quá nhiều người. Bệnh viện cũng đảm bảo các biện pháp giữ an toàn như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay để đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu. Nguyễn Thị Quỳnh Trâm - cô gái 24 tuổi (Phường 9, Đà Lạt) chưa tham gia hiến máu lần nào, nhưng ngay khi biết đến thông tin có bệnh nhân cần gấp máu có nhóm máu trùng với mình đã đăng ký ngay để tham gia hiến máu. Khi được hỏi liệu em có lo lắng khi lần đầu tiên hiến máu lại trong những ngày dịch bệnh như thế này được Trâm chia sẻ: “Bản thân em đã luôn có ý thức tự bảo vệ an toàn sức khỏe, luôn trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn bên mình nên em không lo lắng nhiều. Em chỉ có suy nghĩ những giọt máu của mình sẽ có ích hoặc cứu sống được một ai đó, nhất là trong thời điểm khó khăn này, khi nguồn máu dự trữ của bệnh viện không được dồi dào. Thế nên em không chần chừ lâu”.

Bệnh nhân 94 tuổi được cứu sống, nhưng số lượng người liên hệ với Minh vẫn đều đặn tăng lên. Em lập thành một danh sách, kèm đầy đủ thông tin, nhóm máu và số điện thoại, để có thể liên lạc ngay trong những tình huống khẩn cấp, khi bệnh viện cần gấp máu. “Vậy là ngay giữa những ngày dịch bệnh, em cùng với CLB Hành trình đỏ lại tìm được thêm rất nhiều thành viên cho ngân hàng máu sống đó chị!” - Minh hào hứng khoe. Dường như giữa lúc dịch COVID -19 hoành hành, tình người và sự sẻ chia càng thêm kịp thời, to lớn và ý nghĩa. Theo ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ Lâm Đồng, giữa lúc công tác tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện trong thời gian dịch diễn ra gặp rất nhiều khó khăn, thì việc tăng cường hoạt động của các ngân hàng máu sống trong thời điểm dịch COVID -19 đang hoành hành là hết sức cần thiết.

Bây giờ, những lo lắng của người dân dần tan biến, các đợt HMTN do các đơn vị, địa phương tổ chức cũng đã được thực hiện trở lại với nhiều biện pháp đảm bảo an toàn, cộng đồng đã cảm thấy yên tâm hơn để cùng chung tay giúp người bệnh vượt khó. Các huyện, thành phố, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn thanh niên các cấp,... đã kịp thời bổ sung cho ngân hàng máu của bệnh viện một lượng máu đáng kể, trong đó, lấy đoàn viên thanh niên làm lực lượng nòng cốt. Phối hợp với Đoàn Công an tỉnh để tổ chức Ngày hội HMTN “Hành trình giọt máu nghĩa tình” vào ngày 19/4 vừa qua, chị Nguyễn Đăng Khánh Phương - Phó Bí thư Thành đoàn Đà Lạt cho biết: Chính yếu tố tâm lý khiến nhiều người hiến máu cảm thấy mất an toàn, nhưng khi hiểu đúng bản chất của dịch bệnh và có những cách phòng bệnh an toàn thì họ yên tâm hơn trong việc hiến máu. Bên cạnh đó, điểm hiến máu cũng đảm bảo sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, giữ khoảng cách 2 m giữa mọi người. Chính vì vậy mà trong ngày hội hiến máu, không chỉ có các đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia mà rất nhiều phụ huynh cũng hưởng ứng rất tích cực, với mong muốn chung sức với xã hội, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn hiểm nghèo.

VIỆT QUỲNH