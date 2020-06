Gửi gắm, đề xuất Trung ương Đoàn những vấn đề tuổi trẻ quan tâm

(LĐ online) - Sáng 3/6, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do chị Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Chính sách phát triển thanh niên thuộc Viên Nghiên cứu Thanh niên của Trung ương Đoàn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Huyện Đoàn Bảo Lâm và Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV. Dự buổi làm việc còn có đại diện của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.

Đoàn viên, thanh niên huyện Bảo Lâm gửi gắm ý kiến, kiến nghị tới Trung ương Đoàn

Nội dung buổi làm việc nhằm đánh giá những kết của của phong trào Đoàn thông qua các nội dung, chương trình, phần việc của tuổi trẻ đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đơn vị. Tại buổi làm việc, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã báo cáo những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong đó, nổi bật là công tác tập hợp xây dựng tổ chức Đoàn, công tác tình nguyện, từ thiện nhân đạo và phong trào tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp. Theo đó, trong thời gian qua, tuổi trẻ huyện Bảo Lâm đã đóng góp hàng ngàn ngày công tham gia xây dựng các công trình đô thị, nông thôn; tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hâu; triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Vì đàn em thân yêu” như tặng học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo và các em thiếu nhi; thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện, nhân đạo hướng đến người nghèo, các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, người già neo đơn; chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có công với cách mang; hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp… Nổi bật là Câu lạc bộ tình nguyện giúp các hoàn cảnh khó khăn của Đoàn Thanh niên xã Lộc An. Sau gần 3 năm triển khai đến nay, Đoàn Thanh niên xã Lộc An đã tổ chức được 23 chương tình “Thứ bảy yêu thương” và quyên góp được trên 1 tỷ đồng giúp đỡ học sinh nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn… trên địa bàn. Cùng với đó là các câu lạc bộ đội, nhóm tham gia đảm bảo an ninh trật tự, thể dục thể thao tại các Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lâm; phong trao thanh niên lập thân, lập nghiệp cũng ngày càng được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ…

Tại buổi làm việc, tuổi trẻ huyện Bảo Lâm cũng đã đề xuất, gửi gắm nhiều nội dung, tâm tư nguyên vọng của tuổi trẻ địa phương đến Trung ương Đoàn và các ngành chức năng địa phương và trung ương, như: Cần có chính sách phụ cấp cho cán bộ đoàn cơ sở (chi Đoàn thôn, tổ dân phố); hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế; những khó khăn trong công tác tập hợp đoàn viên, thanh niên; khó khăn trong công tác đào tạo, bồi dương nghiệp vụ cho các bộ Đoàn cơ sở; nguồn lực, kinh phí hoạt động công tác Đoàn còn nhiều thiếu thốn cần được đầu tư, hỗ trợ…

Chị Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Chính sách phát triển thanh niên thuộc Viên Nghiên cứu Thanh niên của Trung ương Đoàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tuổi trẻ huyện Bảo Lâm đã đạt được trong thời gian qua; tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đoàn viên, thanh niên tại buổi làm việc để tổng hợp báo cáo trình Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét hỗ trợ; đồng thời, yêu cầu tuổi trẻ Bảo Lâm cần phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo ghi dấu ấn của tuổi trẻ đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp. Tại buổi làm việc, Viện Nghiên cứu thanh niên của Trung ương Đoàn cũng đã phát phiếu trưng cầu ý kiến của thanh niên về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và về các vấn đề thanh niên, tình hình thanh niên, những đề xuất các chính sách phát triển thanh niên trong thời gian tới.

Dịp này, đoàn công tác của Trung ương Đoàn cũng đã tới thăm và khảo sát các mô hình thanh niên tại Công ty Nhôm Lâm Đồng.

KHÁNH PHÚC