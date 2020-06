Sinh viên tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Là gương mặt sinh viên duy nhất của tỉnh Lâm Đồng được tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020 vừa diễn ra tại Nghệ An, cô sinh viên năm 4 Trường Đại học Yersin Đà Lạt Huỳnh Thị Thu Hằng luôn có quyết tâm phấn đấu trong học tập và rèn luyện để sống có ích cho bản thân, gia đình, quê hương và xã hội.

Sinh viên Huỳnh Thị Thu Hằng

Thu Hằng tự nhận, mình là một người trẻ năng động, ưa thích sự dịch chuyển và yêu thích các hoạt động Đoàn - Hội ngay từ khi còn là học sinh THPT. Đặc biệt, sau khi Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Yersin Đà Lạt phát động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, cô sinh viên năm cuối ngành Du lịch cảm thấy vô cùng tâm đắc vì cho rằng “đây là cơ hội để những đoàn viên như mình được học tập và rèn luyện bản thân theo gương Bác Hồ vĩ đại cả về phẩm chất, đạo đức, nhân cách lẫn cách sống, cách làm việc. Mình đã chọn tấm gương trung thực, trách nhiệm của Bác làm kim chỉ nam cho bản thân. Trung thực - nói là phải làm, phải trung thực trong lời nói, trong học tập và hành động. Trách nhiệm là đối với bản thân, tập thể, gia đình và xã hội”, Hằng chia sẻ.

Đặt mục tiêu học tập tốt lên hàng đầu, Hằng được nhận học bổng “Alexandre Yersin” dành cho sinh viên có điểm thi đầu vào cao năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Yersin Đà Lạt; trong năm học 2018 - 2019 vừa qua, Hằng đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi” và tiếp tục được nhận học bổng “Alexandre Yersin”.

Không chỉ phấn đấu học tập tốt, Hằng còn là sinh viên năng nổ, nhiệt tình luôn tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội.

Là Bí thư Chi đoàn Du lịch K14, Hằng cùng các thành viên Đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng Trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia và đoạt giải Nhì “Liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI - Sáng mãi tên Người năm 2019” do Tỉnh Đoàn tổ chức; cùng đoàn viên trong Đoàn trường tham gia và đoạt giải Nhì “Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kĩ năng lái xe an toàn” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Giao thông Quốc gia tổ chức tại thành phố Đà Lạt, Hội thi “Phòng chống buôn bán người ” do Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức đoạt giải Nhất, giải Nhì “Hội thi sinh viên với Luật Giao thông đường bộ” do UBND tỉnh tổ chức.

Thu Hằng còn là người đam mê thực hiện các mô hình sáng kiến. Tiêu biểu như: Mô hình “NO PLASTIC IN OUR SCHOOL” nhằm làm giảm và tái sử dụng rác thải nhựa trong môi trường giáo dục được ứng dụng thực hiện tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt; mô hình dự án “Hợp tác xã ăn uống since 1976” đoạt giải Ba Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh năm 2018” do Tổ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng với Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức.

Bảng thành tích của Thu Hằng được nối dài qua từng năm học. Cô được Tỉnh Đoàn trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh” và tặng Bằng khen vì “Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các trường đại học, cao đẳng năm học 2018 - 2019”, tuyên dương “Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019”; đoạt giải Nhì Hội thi “Liên hoan báo cáo viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2019” do Tỉnh Đoàn tổ chức; Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Yersin Đà Lạt vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên trường học nhiệm kỳ 2015 - 2018”; nhiều giấy khen của Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt về thành tích “Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường”... Là người con của tỉnh Phú Yên, Hằng được UBND tỉnh Phú Yên vinh danh và Tỉnh Đoàn Phú Yên tặng Bằng khen sinh viên Phú Yên tiêu biểu có thành tích xuất sắc năm 2019 trong “Lễ hội vinh danh sinh viên Phú Yên tiêu biểu 2019” nhân kỉ niệm 30 năm tái thành lập tỉnh Phú Yên.

Nói về Thu Hằng, anh Phạm Thế Anh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho hay: “Hằng là một sinh viên có tinh thần trách nhiệm cao lẫn trong học tập và phong trào. Với sự năng động, nhiệt tình, Hằng đã tích cực cùng các bạn sinh viên của trường tham gia và đoạt giải nhiều hội thi. Bản thân Hằng cũng là sinh viên đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện cũng như trong phong trào Đoàn - Hội. Được tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI năm 2020 không chỉ là vinh dự của riêng Hằng mà còn là niềm tự hào của sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt”.

VIỆT HÙNG