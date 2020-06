Xứng đáng là ''chiếc nôi xanh'' tình nguyện

Là nơi đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cho tỉnh Lâm Đồng, những năm qua công tác Đoàn và phong trào của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã trở thành “chiếc nôi xanh” cho những giáo viên tương lai phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện... cùng vươn lên.

Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt chăm sóc và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Năm học 2018 - 2019, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” cho 100% đoàn viên, sinh viên trong trường. Đồng thời, triển khai kết luận Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” và kết luận Hội nghị lần 6 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về việc thực hiện Chỉ thị 01, ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

Theo thầy giáo Phan Văn Minh - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên luôn được Đoàn trường xem là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Đoàn trường đã tích cực bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng bộ nhà trường xem xét và kết nạp các đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) vào hàng ngũ của Đảng. Từ năm 2019 đến ngày 26/3/2020, Đoàn trường đã giới thiệu 34 ĐVƯT cho Đảng xem xét, kết nạp. Mặt khác, tại nhà trường có Câu lạc bộ Cảm tình Đảng sinh hoạt theo từng chuyên đề vào mỗi tháng, thu hút hơn 300 sinh viên mỗi lần sinh hoạt. Hiện Đoàn trường có 628 đoàn viên đang học tập tại các ngành đào tạo của nhà trường.

BCH Đoàn trường cũng thường xuyên phối hợp với ngành y tế tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung các nội dung tham gia giữ gìn cảnh quan môi trường. Đặc biệt là tổ chức các ngày “Thứ Bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh”; tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia. Năm học 2018 - 2019, BCH Đoàn trường đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 360 đơn vị máu; các hoạt động an sinh xã hội được thường xuyên tổ chức.

Cùng với đó, trong năm học vừa qua, Đoàn trường đều tổ chức chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” tập trung tại các vùng khó khăn của tỉnh, cụ thể tại xã N’Thol Hạ (Đức Trọng). Tại chiến dịch đã triển khai xây dựng 2 Công trình thanh niên thiết thực trị giá trên 40 triệu đồng. Đặc biệt, các đội sinh viên tình nguyện đã chú trọng phát huy kiến thức chuyên môn của sinh viên, giảng viên trẻ trong hoạt động tình nguyện. Chú trọng việc kết nối, định hướng, hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trong sinh viên. Qua đó, đã phát huy tốt Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng sống và CLB Cảm tình Đảng cho đoàn viên, sinh viên. Năm học 2018 - 2019, cả hai CLB đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, gắn với các đợt sinh hoạt lớn của Đoàn, của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm. Ngoài ra, CLB Kỹ năng sống cũng đã phối hợp tốt với các CLB trên địa bàn TP Đà Lạt để nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB trong trường.

Thông qua các hoạt động, nhà trường đã tuyên dương 22 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2018-2019; trong đó, có 2 cán bộ giảng viên (CBGV); 2 đoàn viên được tôn vinh cấp tỉnh; khen thưởng cho sinh viên Đào Lê Minh Thảo vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH). Tuyên dương 4 CBGV có thành tích tốt trong giảng dạy, NCKH và học tập nâng cao trình độ; Hội Sinh viên tổ chức tuyên dương 48 sinh viên và 2 tập thể 5 tốt cấp trường; các liên chi đoàn khoa tuyên dương 415 đoàn viên, sinh viên cấp khoa; 1 sinh viên đạt danh sinh viên 5 tốt cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đoàn viên trường đã đăng ký ý tưởng, sáng kiến, kết quả có 4 ý tưởng được đăng lên cổng thông tin nhà trường. Tham gia giải thưởng sinh viên NCKH EUREKA lần thứ 20 năm 2018 do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức, đoàn viên đã gửi 3 đề tài tham gia. Kết quả có đề tài của sinh viên Đào Lê Minh Thảo đã đoạt giải khuyến khích.

Trong xung kích bảo vệ Tổ quốc, đoàn viên, sinh viên, giảng viên trẻ đã chủ động phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, sai sự thật, phản cảm trên mạng Internet. Đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là đoàn viên thuộc Chi đoàn cán bộ, giảng viên thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, sinh viên, kịp thời đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch; các thông tin không chính xác, phản động trên mạng Internet. Nguồn thông tin chủ yếu được tổng hợp để đấu tranh từ các trang mạng xã hội. Ngoài ra, trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Đoàn trường đã có ý tưởng khởi nghiệp “Túi lọc gội đầu từ lá dâu tằm” được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đoàn trường và các bạn đoàn viên đã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường. Tổ chức thực hiện phát khẩu trang miễn phí và kêu gọi sinh viên tăng cường rèn luyện thân thể, có chế độ học tập và giờ giấc sinh hoạt đảm bảo để nâng cao sức khỏe. Trong thời kỳ giãn cách xã hội, Đoàn trường cùng đoàn viên đã thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Sau giãn cách xã hội, các đoàn viên, giáo viên vẫn thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh, bổ túc thêm kiến thức về ngành học được đào tạo.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2020, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt sẽ triển khai công tác “Mùa hè xanh” tại huyện Đam Rông; Hội thi Tuyên truyền các ca khúc cách mạng, tham gia hiến máu nhân đạo, mỗi thanh niên, đoàn viên phải có một ý tưởng sáng tạo xoay quanh các chủ đề: Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; Sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh; Sáng tạo trong công tác phục vụ Nhân dân. Đây chính là môi trường để những giáo viên tương lai rèn luyện, phấn đấu và trang bị hành trang cho con đường tương lai trở thành những người đứng trên bục giảng.

ĐỨC TÚ