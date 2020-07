Chiến dịch Hành quân xanh về xã Đưng K'Nớ

(LĐ online) - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, ngày 17/7, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với công ty Mobiphone Lâm Đồng, BNI Highland Chapter, Honda Ngọc Anh tổ chức chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2020 tại xã Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương).

Trao quà cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

Tại đây, Đoàn thanh niên Công an tỉnh cùng các nhà tài trợ đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng là các nhu yếu phẩm.

Cũng trong chương trình, người dân địa phương được nghe các chiến sĩ công an tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, động vật hoang dã; tuyên truyền an toàn giao thông… Công ty Honda Ngọc Anh và Mobiphone Lâm Đồng cũng đã phối hợp tặng đổi sim, tổ chức trò chơi, hướng dẫn lái xe an toàn, tặng mũ bảo hiểm cho người dân địa phương.

Dịp này, Đoàn thanh niên Công an tỉnh cũng đã bàn giao công trình thanh niên “Sân chơi cho em” cho học sinh Trường Mầm non Đưng K’Nớ với tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng, với mong muốn các em vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện được vui chơi, học tập.

Kết thúc chương trình, đoàn viên thanh niên công an ra quân tổng dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường liên thôn, liên xã ở Đưng K’Nớ.

Chiến dịch Hành quân xanh là chương trình thiết thực được Đoàn thanh niên Công an tỉnh thực hiện thường niên, hoạt động thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng của Đoàn thanh niên công an, góp phần tăng thêm tình đoàn kết giữa Công an Nhân dân và người dân. Hoạt động lần này cũng nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII.

Anh Lê Xuân Đông - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh trao công trình thanh niên “Sân chơi cho em” cho Trường Mầm non Đưng K’Nớ Các em học sinh Trường Mầm non Đưng K’Nớ chơi những trò chơi trong công trình thanh niên “Sân chơi cho em”

NHẬT QUỲNH