Cụm đoàn khối thi đua Cảnh sát Nhân dân tổ chức tuyên truyền luật và khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

(LĐ online) - Sáng 18/7, Chi Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông và các cơ sở Đoàn thuộc cụm thi đua khối Cảnh sát Nhân dân, phối hợp cùng Huyện Đoàn Di Linh cùng Chi Đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Lâm Đồng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Lâm Đồng và Honda Tâm Anh đã tổ chức hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn, công tác phòng chống ma túy, phòng chống tín dụng đen, phòng cháy chữa cháy, thu hồi vũ khí vật liệu nổ cho người người dân tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh.

Chi đoàn Bệnh viện Y học Cổ truyền Lâm Đồng đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Tân Lâm

Đây là hoạt động trong đợt thực hiện phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, triển khai Kế hoạch 138-KH/ĐTN của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh về việc “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trong tuổi trẻ Công an Lâm Đồng năm 2020, hướng đến kỷ niệm chào mừng 58 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/07/1962 – 20/07/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xác định đây là một nội dung trọng tâm của công trình thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông trong việc giáo dục, quán triệt cho mỗi đoàn viên thanh niên nắm vững được nội dung, ý nghĩa nhân văn của phong trào. Từ đó, xây dựng tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong mỗi đoàn viên thanh niên. Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong cán bộ, đoàn viên thanh niên cảnh sát giao thông và toàn xã hội. Thể hiện sức trẻ, tấm lòng nhân ái vì sức khỏe cộng đồng của đoàn viên công an nói chung và đoàn viên cảnh sát giao thông nói riêng. Qua đó, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát giao thông trong lòng Nhân dân.

Tại chương trình, Chi Đoàn Bệnh viện Y học Cổ truyền Lâm Đồng đã tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Tân Lâm. Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông và các cơ sở đoàn thuộc cụm thi đua khối Cảnh sát Nhân dân và các đơn vị đã phát 300 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Honda Tâm Anh tổ chức thay nhớt, cấp phát mũ bảo hiểm đạt chuẩn miễn phí cho bà con.

Hướng dẫn lái xe an toàn cho người dân

