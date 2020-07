Đoàn Thanh niên Công an huyện Đức Trọng thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Với 3 nội dung thi đua chính gồm: “Xung kích”, “Sáng tạo”, “Tình nguyện”, thời gian qua, phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an huyện Đức Trọng tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách nghiêm túc, chú trọng các hoạt động từ cấp cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Đức Trọng tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Các nội dung trên đều được các cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn lực lượng tổ chức thực hiện một cách đa dạng, phong phú với nhiều hình thức sáng tạo, thu hút được ĐVTN tham gia, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công an đơn vị, địa phương.

Chi đoàn Công an huyện Đức Trọng có 129 đoàn viên, những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an huyện, Ban Chấp hành Chi đoàn đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng đạo đức công vụ, chấn chỉnh lề lối, tác phong và văn hóa ứng xử cho toàn thể đoàn viên của Chi đoàn.

Theo Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an huyện Đức Trọng, phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã được Chi đoàn Công an huyện Đức Trọng cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó là xung kích đảm nhận việc mới, việc khó của đơn vị; tình nguyện trong công tác, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ đòi hỏi sự gian khổ, hy sinh;... Chỉ tính từ cuối năm 2019 đến nay, có 6 đoàn viên tham gia Tổ công tác liên lực lượng theo chỉ đạo của Công an tỉnh để ra quân tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội; 30 đoàn viên tham gia 14 tổ công tác trong thực hiện kế hoạch của Công an huyện về việc tăng cường xuống địa bàn 14 xã, nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, 100% đoàn viên Công an huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; xây dựng tư thế, tác phong làm việc vì Nhân dân phục vụ trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Mỗi đoàn viên dù ở vị trí công tác nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; luôn bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân; sẵn sàng tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, xung phong đảm nhận công tác ở vùng sâu, vùng xa.

Theo đề án tăng cường lực lượng công an chính quy về xã, đã có 19 đoàn viên xung phong về nhận công tác tại các xã, trong đó có 2 đồng chí giữ chức danh trưởng công an, 5 phó trưởng công an và 12 công an viên thường trực.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, thanh niên Công an huyện đã phát huy tốt vai trò xung kích của mình: Xây dựng 1 công trình “Vọng gác thanh niên”, 1 mô hình “Camera an ninh” và 1 phần việc trong đấu tranh tội phạm “Tín dụng đen”, với sự tham gia của 287 lượt đoàn viên. Chi đoàn có 55 đoàn viên tham gia Tổ công tác liên lực lượng phối hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội; 12 đoàn viên tham gia vào các tổ tuyên truyền pháp luật về ma túy, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Năm 2019, Chi đoàn Công an huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn tổ chức trên 50 đợt ra quân tuyên truyền, bóc gỡ tờ rơi, áp phích tín dụng đen trên địa bàn huyện.

Chung tay cùng toàn xã hội, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đức Trọng tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, đoàn viên Chi đoàn Công an huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành và thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; phát 10.000 chiếc khẩu trang cho người dân trên các tuyến đường trọng điểm và các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác. Đảm bảo quân số trực chiến tại đơn vị và từng địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch.

Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên Công an huyện luôn thực hiện tốt các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống, nhất là văn hóa giao tiếp, ứng xử, các quy định về việc chấp hành điều lệnh theo đúng quy định trong lực lượng Công an Nhân dân. Hàng tháng, hàng quý kiểm tra các mặt công tác gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện phong trào “Công an Nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Đoàn viên chi đoàn tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ phục vụ công tác chuyên môn, tình nguyện chung sức vì cộng đồng, đóng góp, vận động mạnh thường quân ủng hộ để tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và hàng trăm suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn...

Phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” được triển khai đã phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của thanh niên Công an Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; thôi thúc ĐVTN xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng vững mạnh, toàn diện.

NHẬT MINH