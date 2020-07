Thành Đoàn Bảo Lộc tuyên dương học sinh không tham của rơi

(LĐ online) - Sáng 6/7, tại Trường THCS Hùng Vương, Thành Đoàn và Hội đồng Đội TP Bảo Lộc đã tới biểu dương và tặng giấy khen cho em Cao Chí Nguyên (lớp 6A10).

Thành Đoàn Bảo Lộc trao tặng giấy khen tuyên dương hành động đẹp của em Cao Chí Nguyên

Em Cao Chí Nguyên là học sinh đã nhặt được số tiền 9.890.000 đồng trước cổng trường và cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Hùng Vương mang tới bàn giao cho Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc) để tìm trả lại người đánh rơi. Thông tin này đã được Báo Lâm Đồng online đăng tải

Tại buổi tuyên dương, anh Đỗ Mạnh Tường – Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc, Chủ tịch Hội đồng Đội TP khẳng định, việc làm của em Cao Chí Nguyên thể hiện đức tính tốt đẹp, trong sáng của các em thiếu nhi thông qua việc giáo dục, uốn nắn của gia đình và nhà trường. Mong rằng, hành động của em Cao Chí Nguyên sẽ tạo sức lan tỏa tới đông đảo học sinh và thanh thiếu niên trên địa bàn TP Bảo Lộc. “Ngoài việc tuyên dương, khen thưởng lần này, Hội đồng Đội TP Bảo Lộc sẽ tiếp tục tuyên dương em Cao Chí Nguyên trong dịp tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ” được tổ chức vào cuối tháng 7/2020 tới đây. Đặc biệt, Thành Đoàn Bảo Lộc đang làm đề xuất UBND TP Bảo Lộc tuyên dương, khen thưởng em Cao Chí Nguyên trong lễ chào cờ của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động TP vào đầu tháng 8/2020 tới đây” – anh Đỗ Mạnh Tường cho biết thêm.

Sauk hi tiếp nhận số tiền nói trên, Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc) hiện vẫn đang lưu giữ và thông báo ai là chủ nhân của số tiền thì liên hệ trựcc tiếp trụ sở Công an phường 1 tại địa chỉ: 113 Hà Giang (Phường 1, TP Bảo Lộc) hoặc số điện thoại: 02633864227 để nhận lại.

KHÁNH PHÚC