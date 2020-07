Tuổi trẻ Bảo Lâm phát động chiến dịch tình nguyện hè và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong

(LĐ online) - Sáng 9/7, tại UBND xã Lộc An, Huyện Đoàn Bảo Lâm phối hợp cùng Đoàn xã Lộc An tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, với phương châm “Thanh niên Bảo Lâm sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Lễ phát động thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện về hưởng ứng và triển khai các phần việc của thanh niên.

Ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện hè 2020

Chị Hoàng Thị Mỹ Hằng - Bí thư Huyện Đoàn Bảo Lâm đã kêu gọi, phát động ĐVTN trên địa bàn huyện quan tâm hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua của Thanh niên trong dịp hè 2020. Đó là những phần việc như tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, hành quân xanh… Theo đó, trong mùa hè và xuyên suốt năm 2020, tuổi trẻ huyện Bảo Lâm sẽ triển khai xây dựng nhiều công trình ý nghĩa như xây nhà Nhân ái cho hộ nghèo; xây dựng công trình giếng khoan có trị gia khoảng 150 triệu đồng cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã Lộc Nam; thực hiện công trình trồng 3.000 cây xanh phân tán trên địa bàn xã Lộc An và cấp Chứng minh nhân dân cho bà con vùng sau, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện… Tất cả những công trình, phần việc nói trên cần sự chung tay, đồng sức, đồng lòng của toàn thể ĐVTN trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Tuổi trẻ huyện Bảo Lâm tặng quà cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn

Tại lễ phát động, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã trao tặng quà tri ân mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tích (xã Lộc An) và các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong trên địa bàn xã Lộc An. Ngay sau lễ phát động, đông đảo ĐVTN huyện Bảo Lâm và xã Lộc An đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa của thanh niên như trồng cây xanh thực hiện công trình tuyến đường thanh niên tự quản; tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác bảo vệ môi trường trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Lộc An)…

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Đặc biệt, dịp này, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Bảo Lâm tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 120 cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng trên địa bàn toàn huyện.

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ huyện Bảo Lâm hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

KHÁNH PHÚC