Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng xung kích vì cộng đồng

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh Lâm Đồng còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng, góp phần xây dựng nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân (CAND).

Các ĐVTN Công an tỉnh cùng các em học sinh Trường Mầm non Đưng K’Nớ (Lạc Dương) chơi trò chơi trong công trình “Sân chơi cho em”

Đồng chí Lê Xuân Đông - Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, các hoạt động, phong trào thi đua được ĐTN Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Công an Lâm Đồng tình nguyện vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) công an tại các đơn vị, địa phương đều hưởng ứng, tham gia tích cực các hoạt động, nhất là trong các phong trào hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè, phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Nhiều ĐVTN công an hăng hái tình nguyện tham gia, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, các công tác tình nguyện hướng về cơ sở. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, hoàn thành nhiệm vụ công tác công an, phục vụ Nhân dân.

Hiện, ĐTN Công an tỉnh có trên 2.000 ĐVTN, sinh hoạt tại 26 cơ sở đoàn trực thuộc ĐTN Công an tỉnh và 12 cơ sở đoàn Công an các huyện, thành phố. Với lực lượng trẻ, khỏe, nhạy bén, nhiều ĐVTN chủ động, sẵn sàng đảm nhận các việc khó, việc cơ động, đột xuất, xung phong tham gia các phần việc, công trình thanh niên, làm thêm ca, thêm giờ vào các ngày nghỉ, thứ Bảy, Chủ nhật và ngoài giờ hành chính để giải quyết những công việc tồn đọng của đơn vị.

Cùng đó, các cơ sở đoàn trực thuộc đã và đang đảm nhận thực hiện hiệu quả 53 công trình, phần việc thanh niên trên các lĩnh vực công tác chuyên môn. Điển hình như công trình “Giao lộ văn minh an toàn” của Đoàn cơ sở Công an huyện Di Linh; “Số hóa các văn bản hành chính lên trang thông tin điện tử” của Chi đoàn PV01; “Nhà xe thanh niên” thuộc Chi đoàn PC07; “Tuần tra, kiểm soát giao thông ngoài giờ hành chính và các ngày thứ Bảy, Chủ nhật” của Đoàn cơ sở PC08, PK02; “Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo” của Chi đoàn PA02,...

Ngoài ra, các cơ sở đoàn cũng đã phát huy vai trò của ĐVTN trong việc đề xuất các ý tưởng sáng tạo, giải pháp cải tiến, đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp công tác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn. Nổi bật với “Nhà chờ thông minh”; Tạo kho dữ liệu quản lý thông tin, hình ảnh các đối tượng ma túy trên địa bàn toàn tỉnh; Chụp ảnh làm hộ chiếu cho công dân; USB đăng nhập vượt mật khẩu,... Nhiều ý tưởng sáng tạo của ĐVTN đã được áp dụng và mang lại hiệu quả cao.

Tinh thần xung kích, năng động của tuổi trẻ Công an Lâm Đồng được thể hiện rõ nét nhất qua các phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và các hoạt động vì an sinh xã hội. Cùng với nhiệt huyết sức trẻ thanh niên, nhiều chương trình tình nguyện như chiến dịch Xuân yêu thương, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Trung thu yêu thương,... luôn được các ĐVTN công an tích cực tham gia. Các chương trình hướng về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn nhiều thiếu thốn, mỗi ĐVTN đều gửi gắm yêu thương của mình đến những nơi mình từng đi qua, với những phần quà nhỏ, công sức nhỏ nhưng lại là tình cảm lớn của các chiến sĩ công an gửi đến bà con nghèo.

Như trong Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2020, ĐTN Công an tỉnh đã trao tặng Công trình Hệ thống giếng khoan và máy lọc nước tự động cho Trường Tiểu học Đạ Nhinh - xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, cùng hàng nghìn cuốn vở, áo ấm, sữa cho các em học sinh vùng DTTS. Trong chiến dịch Hành quân xanh tại xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông, đơn vị cũng đã tặng công trình thanh niên “Sân phơi nông sản”, làm chứng minh thư nhân dân lưu động, tặng quà, tuyên truyền pháp luật cho người dân,...; Cụm Đoàn khối ANND tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Đam Rông. Đó còn là Đoàn cơ sở PC08 phối hợp tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho cán bộ, nhân viên, trẻ em Trung tâm Bảo trợ xã hội Mađaguôi; Chi đoàn PC06 tổ chức 8 đợt phát cháo từ thiện với hơn 1.800 suất cháo dinh dưỡng cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng,...

Riêng đối với hoạt động hiến máu tình nguyện, ĐTN Công an tỉnh đã vận động hơn 750 lượt ĐVTN tham gia, thu về 651 đơn vị máu. ĐTN công an các đơn vị, địa phương cũng đã nhận đỡ đầu 64 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức hàng trăm đợt ra quân tham gia “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” và thực hiện các công trình thanh niên bảo vệ môi trường, phát quang bụi rậm, vệ sinh thu gom hàng trăm tấn rác thải các đường liên thôn, liên xóm; trồng mới hàng ngàn cây phân tán, cây che bóng,...

Từ chính những việc làm thiết thực, ĐVTN Công an tỉnh đã để lại hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân gần gũi, thân thiện trong lòng người dân. Ghi nhận tinh thần, những nỗ lực của các ĐVTN, ĐTN Công an tỉnh nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND tỉnh tặng bằng khen. Bên cạnh đó, có hàng trăm ĐVTN đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

NHẬT QUỲNH