Hơn 1.000 đoàn viên tham gia Ngày hội văn hóa giao thông

(LĐ online) - Ngày 19/9, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Ngày hội thanh niên, học sinh với văn hóa giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Các đoàn viên và học sinh thực hành các kỹ năng lái xe an toàn trên máy

Tham dự có đồng chí Trương Hữu Hiệp – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh; đồng chí Phan Đức Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng; lãnh đạo huyện Đức Trọng cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn.

Đến với Ngày hội văn hóa giao thông năm 2020, các đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn đã tham gia các hoạt động như: Thi trắc nghiệm, tự luận về kiến thức an toàn giao thông; tập các kỹ năng lái xe an toàn; thực hành các kỹ năng lái xe an toàn trên máy; thực hành các kỹ năng xử lý tình huống có thể xảy ra khi tham gia giao thông; tập lái xe an toàn trên ván hẹp và cua vòng cọc tiêu...

Bên cạnh đó, tại Ngày hội văn hóa giao thông, các đoàn viên, thanh niên cũng đã tham gia phần thi Rung chuông vàng, trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra bằng hình thức trắc nghiệm, chọn đáp án đúng và ghi lên bảng.

Ngày hội văn hóa giao thông được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông; đồng thời, xây dựng nét văn hóa trong đoàn viên, thanh niên, học sinh khi tham gia giao thông.

Tại Ngày hội, Ban tổ chức cũng đã kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh hãy tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Luật Giao thông đường bộ; tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; mỗi đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hãy là những tuyên truyền viên tích cực về Luật Giao thông đường bộ, là những giám sát viên đối với các hành vi, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Dịp này, Tỉnh Đoàn và Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã trao các pano dưới hình thức ảnh chi bi với nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông cho Huyện Đoàn Đức trọng để lắp đặt tại các chốt giao thông và cổng trường học trên địa bàn.

Trao giải cho đoàn viên, thanh niên tham gia các phần thi tại Ngày hội văn hóa giao thông

Trao tặng các pano dưới hình thức ảnh chi bi tuyên truyền về an toàn giao thông cho Huyện Đoàn Đức trọng để lắp đặt tại các chốt giao thông và cổng trường học trên địa bàn

DUY DANH