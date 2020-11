Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động phong trào chống rác thải nhựa

Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa phát động phong trào và kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên quyết tâm, đồng lòng hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Theo đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức buổi lễ phát động phong trào và hướng dẫn các đoàn viên, thanh niên phân loại rác thải đúng cách tại nguồn; xây dựng hố đốt rác tập trung bắt đầu từ chính đơn vị, nơi công tác và trong khuôn viên của cơ quan Công an tỉnh.

Thanh niên Công an tỉnh thu gom phân loại rác thải nhựa tại đơn vị

Song song việc trực tiếp tham gia vào chiến dịch hạn chế sử dụng rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn, BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn phát động các đoàn viên cùng tham gia vào các hoạt động tuyên truyền kêu gọi mọi người nói không với rác thải nhựa.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng, tạo môi trường trong lành, sạch đẹp trong khuôn viên cơ quan nói riêng và góp phần bảo vệ môi trường sống nói chung.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN