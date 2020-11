Tuổi trẻ Công an Đam Rông với phong trào hiến máu tình nguyện

Bằng những thông điệp “Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống”, “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”... cho thấy hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp. Phát huy nghĩa cử cao đẹp ấy, tuổi trẻ Công an huyện Đam Rông luôn đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần mang lại sự sống cho bao người.

Tuổi trẻ Công an huyện Đam Rông là lực lượng luôn đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương trong nhiều năm qua

Hiến máu tình nguyện là một trong những phong trào được Hội Chữ thập đỏ huyện Đam Rông phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn và Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thường xuyên theo định kỳ, thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người dân. Trong đó, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) luôn được xem là lực lượng nòng cốt của phong trào. Nhiều năm qua, Chi đoàn Công an huyện Đam Rông luôn được đánh giá là lực lượng tham gia đông đảo, có hiệu quả cao trong phong trào này.

Anh Long Mạnh Biên - Bí thư Chi đoàn Công an huyện Đam Rông chia sẻ: Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của phong trào hiến máu nhân đạo, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, trong nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn hăng hái tham gia hiến máu. Trong đó, lực lượng ĐVTN trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ tích cực tham gia hiến máu.

Theo anh Biên, hiện nay, đơn vị có hơn 60 cán bộ, chiến sĩ là ĐVTN. Nhờ đó, Chi đoàn Công an Đam Rông luôn đi đầu về cả số lượng tham gia hiến máu và đơn vị máu hiến tặng trong từng đợt hiến máu do Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện địa phương phát động. Để đạt được những kết quả đó thì công tác tuyên truyền, vận động trong đông đảo ĐVTN có vai trò đặc biệt quan trọng.

Đang làm thủ tục hiến máu cho các đoàn viên do Hội Chữ thập đỏ huyện Đam Rông phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn và Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2020, anh Biên cho biết: “Bản thân tôi đã gần 10 lần tham gia hiến máu. Lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện, tôi rất lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng, sau lần hiến máu đầu tiên, sức khỏe bình thường và tôi tiếp tục hiến máu tình nguyện nhiều lần nữa thì nhận thấy hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi luôn cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn vì đã làm được một việc có ý nghĩa. Hiến máu cũng là trách nhiệm của người cán bộ Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” nên anh em rất hăng hái, nhiệt tình”.

Trong những năm qua, mỗi đợt phát động, Chi Đoàn Công an Đam Rông luôn vận động được từ 20 người trở lên đăng ký tham gia hiến máu. Còn tính từ năm 2016 cho đến nay, trung bình, mỗi ĐVTN Công an Đam Rông tham gia hiến máu tình nguyện từ 2 - 3 lần/năm.

Chính vì vậy, trong Chi đoàn Công an huyện Đam Rông đã và đang xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện như: Đoàn viên Nguyễn Văn Tân (10 lần), Nguyễn Xuân Tưởng (13 lần), Đỗ Văn Hữu (20 lần), hay Lê Xuân Thiện - Đội trưởng Đội Quản lý Hành chính...; các cán bộ, chiến sỹ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

Không chỉ tham gia các buổi phát động phong trào hiến máu nhân đạo, Chi Đoàn Công an huyện Đam Rông còn thường xuyên theo dõi thông tin về những trường hợp thiếu máu khẩn cấp tại các cơ sở y tế tại địa phương để đăng ký hiến “máu sống” kịp thời giúp đỡ người bệnh. Với sự góp sức của đông đảo các ĐVTN và nhiều lực lượng khác, nguồn máu dự trữ tại Trung tâm y tế huyện Đam Rông luôn ổn định, đảm bảo an toàn cho công tác chữa trị.

Đánh giá về phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Công an huyện, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đam Rông cho biết: Phong trào hiến máu tình nguyện của Chi đoàn Công an huyện Đam Rông trong những năm qua luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Những giọt máu nghĩa tình đã góp phần chia sẻ khó khăn, hoạn nạn của người bệnh; đồng thời, khơi dậy truyền thống, tình yêu thương con người trong mỗi cán bộ chiến sĩ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Công an đối với cộng đồng xã hội.

HOÀNG SA