Trao giải Cuộc thi video clip, ảnh ''Tuổi trẻ Lâm Đồng sống đẹp''

(LĐ online) - Ngày 31/12, Ban tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ Lâm Đồng sống đẹp” lần thứ 3 năm 2020, đã tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi.

Cuộc thi video clip, ảnh với chủ đề “Tuổi trẻ Lâm Đồng sống đẹp” lần này do Tỉnh đoàn phối hợp với Báo Lâm Đồng, Đài truyền hình Lâm Đồng tổ chức. Cuộc thi được tổ chức, phát động và nhận tác phẩm dự thi từ ngày 3/2/2020 đến ngày 01/10/2020. Qua đó, Ban Tổ chức đã nhận được gần 200 tác phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi sàng lọc, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 111 tác phẩm hình ảnh và 11 tác phẩm video để bình chọn, chấm trao giải. Tác phẩm dự thi cũng được đăng tải trên Fanpage Tuổi trẻ Lâm Đồng để bình chọn và tính điểm trao giải.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm video clip, hình ảnh dự thi của các tác giả, nhóm tác giả đã thể hiện các hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn, Hội, Đội trền địa bàn toàn tỉnh. Các tác phẩm tham gia cuộc thi cũng thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh; những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về các hoạt động tình nguyện, lao động, học tập, những hành động, câu chuyện đẹp và ý nghĩa sâu sắc của đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn…

Kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao cho các tác giả với 2 nội dung là giải hình ảnh, video clip được bình chọn nhiều nhất (thông qua Fanpage Tuổi trẻ Lâm Đồng) và giải do Ban giám khảo chấm. Cụ thể ở nội dung video clip được bình chọn nhiều nhất, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho nhóm tác giả đến từ Chi đoàn Trường tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Di Linh; giải Nhì thuộc về tác giả Phạm Thị Thùy - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh; đoạt giả Ba là tác giả Trần Hoài Bảo - Đoàn Phường 10, thành phố Đà Lạt. Còn ở nội dung giải hình ảnh được bình chọn nhiều nhất, giải Nhất đã thuộc về Câu lạc bộ Tình nguyện Bảo Lộc; giải Nhì được trao cho tác giả Phạm Thúy Hằng - Huyện đoàn Lâm Hà; đoạt giải Ba là Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà. Giải do Ban Giám khảo chấm ở nội dung video clip (không có giải Nhất), giải Nhì thuộc về tác giả Phạm Thị Thùy - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh và Ban Chấp hành Đoàn phường 1, thành phố Đà Lạt; 3 giải Ba đã được trao cho nhóm tác giả Chi Hội Thầy thuốc trẻ huyện Lâm Hà, Đoàn Trường THPT Tân Hà, huyện Lâm Hà và Chi đoàn Trường Mầm non Ánh Dương thuộc Đoàn thanh niên thị trấn Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm. Giải hình ảnh do Ban Giám khảo chấm (không có giải Nhất), đoạt giải Nhì là Đoàn xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh và tác giả Ngô Trung Tuyến - Chi đoàn trường Tiểu học Quảng Lập, huyện Đơn Dương; 3 giải Ba thuộc về Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Thanh niên xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh và tác giả Phong Nguyên - Ban CHQS huyện Đạ Huoai.

Trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đạt kết quả cao tại cuộc thi

Cuộc thi video clip, ảnh “Tuổi trẻ Lâm Đồng sống đẹp” được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về lối sống văn minh; lan tỏa những câu chuyện, hình ảnh đẹp, việc làm tốt trong đông đảo đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân; phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ qua việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong triển khai các hoạt động của Đoàn - Hội - Đội…

DUY NGUYỄN