Trao tặng sân chơi cho thiếu nhi vùng sâu

(LĐ online) - Ngày 17/12, thông tin từ Huyện đoàn Lạc Dương cho biết: Thông qua Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng sân chơi cho các bé tại Trường Mầm non Đạ Sar (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương).

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng trao tặng “Sân chơi cho em” cho Trường Mầm non Đạ Sar

Khu vui chơi gồm các hạng mục trò chơi vận động có tổng trị giá 25 triệu đồng, được thiết kế với màu sắc vui tươi, đảm bảo chất lượng, an toàn, phù hợp với độ tuổi trẻ mầm non. Sân chơi cho thiếu nhi đã góp phần tạo không gian vui chơi lành mạnh, bổ ích, mang đến niềm vui cho các cháu thiếu nhi Trường Mầm non xã vùng sâu, vùng xa Đạ Sar.

VIỆT HÙNG