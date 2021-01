Chiến sĩ công an sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ

Thượng úy Nguyễn Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng là 1 trong 10 điển hình cá nhân tiêu biểu toàn quốc vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tặng bằng khen tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01/TW giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017 - 2020.

Thượng úy Nguyễn Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam.

Nữ chiến sĩ công an trẻ tuổi Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 1991) hiện đang công tác tại Phòng PX03, Công an tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Với chức năng nhiệm vụ được giao, chị đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phần việc “Tuyên truyền pháp luật trong học sinh, cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng” với mục đích tuyên truyền, giáo dục, đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, chiến sĩ công an, các bậc cha mẹ và cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình.

Từ năm 2017 đến nay, chị đã tham mưu phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 23 đợt tuyên truyền pháp luật cho 4.270 lượt người tham dự. Cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm tại Cát Tiên cho gần 500 học sinh nghèo và hội viên phụ nữ DTTS. Tuyên truyền pháp luật về tội phạm liên quan đến ma túy và tín dụng đen tại xã Gia Lâm (Lâm Hà) cho gần 200 thanh niên và phụ nữ. Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 300 thanh niên, phụ nữ tại thôn Đạ Cháy - Đạ Nhim (Lạc Dương). Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội tại xã Phi Tô (Lâm Hà) cho gần 200 đồng bào dân tộc thiểu số và tặng 30 phần quà trị giá 200.000 đồng/suất và 50 mũ bảo hiểm. Tuyên truyền pháp luật về “Tín dụng đen”, tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình và trẻ em tại thôn Tân Hiên -Lạc Xuân (Đơn Dương) cho hơn 200 lượt bà con DTTS và tặng 100 phần quà trị giá 300.000 đồng/suất. Tuyên truyền pháp luật về tội phạm liên quan đến ma túy và tín dụng đen cho gần 600 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn TP Đà Lạt. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về ATGT và tín dụng đen cho hơn 100 cán bộ hội viên phụ nữ huyện Đức Trọng. Tuyên truyền pháp luật về tín dụng đen tại xã Đạ Ròn, xã Ka Đơn (Đơn Dương) và tặng 100 suất quà tổng trị giá 30 triệu đồng.

Chị đã tham mưu phối hợp với Hội Phụ nữ của Bộ Công an và các đơn vị mạnh thường quân tuyên truyền Luật An toàn giao thông và tặng 200 suất quà tổng trị giá 60 triệu đồng tại buôn Con Ó - xã Mỹ Đức và buôn Tố Lan - xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh). Tổ chức 3 đợt tuyên truyền về tội phạm tín dụng đen, mua bán người, tệ nạn xã hội cho gần 450 cán bộ chi, tổ hội phụ nữ tại xã Tân Hà, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lâm Hà và thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà). Phối hợp tổ chức 6 đợt tuyên truyền pháp luật về tín dụng đen; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phòng chống bạo lực gia đình tại các địa bàn: xã Đạ Sar, thị trấn Lạc Dương, xã Đưng K Nơh, xã Lát, xã Đa Nhim và xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương) cho gần 900 cán bộ, hội viên phụ nữ. Phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh tổ chức 4 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm năm 2019 cho gần 400 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Đức Trọng, Đơn Dương và Di Linh. Phối hợp với Phòng PC02 tuyên truyền về vai trò, vị trí của cán bộ Hội Phụ nữ trong việc tiếp nhận, xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em cho 120 cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở trên địa bàn huyện Lâm Hà.

Chị Huyền Trang cho biết: “Để hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thật sự đạt kết quả và tập hợp thu hút được người dân đến tham gia thì ngoài nội dung, hình thức tuyên truyền dễ hiểu, có sự sáng tạo, cần kết hợp với hoạt động thăm, tặng quà, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng tích cực tham mưu cho đồng chí Chủ tịch Hội và Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ - Công tác gia đình và trẻ em Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh nói riêng và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh về việc xây dựng gia đình “No ấm - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc bền vững”, không có tội phạm và tệ nạn xã hội trong gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an”.

Thông qua các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy trẻ, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Tháng hành động Vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả. Điển hình như năm 2018 tổ chức Hội nghị biểu dương 18 gia đình Công an Lâm Đồng tiêu biểu; tọa đàm về phương pháp giáo dục con thời kỳ 4.0... Hàng năm, chị tham mưu cho đồng chí Chủ tịch Hội và Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai đến các cơ sở Hội thực hiện nội dung trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội” với chỉ tiêu đề ra 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện “5 không, 3 sạch”, xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tại khu dân cư, không có người thân trong gia đình phạm tội và tệ nạn xã hội. Tham mưu cho Hội Phụ nữ Công an tỉnh thực hiện tốt công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của hội viên, từ đó tạo điều kiện cho mỗi hội viên phụ nữ bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ ấm gia đình, giáo dục cho các thành viên trong gia đình chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

AN NHIÊN