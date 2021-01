Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

* Tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của BCH Tỉnh đoàn cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

(LĐ online) - Chiều 12/11, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm đồng Phan Đức Thái; đại diện lãnh đạo Phòng PX 03, PX 01 (Công an tỉnh).

Đoàn thanh niên Công an tỉnh hiện có 794 đoàn viên, trong đó có 458 Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn; 26 cơ sở Đoàn trực thuộc trong đó có 4 Đoàn cơ sở và 22 Chi đoàn cơ sở. Tổng số cơ sở Đoàn công an các huyện, thành phố trực thuộc các huyện, thành đoàn là 12 (Đoàn cơ sở: 4, Chi đoàn cơ sở: 8).

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc

Theo báo cáo, trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn trong lực lượng Công an Lâm Đồng đã bám sát và triển khai có hiệu quả các nội dung của Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên được quan tâm, chú trọng và triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tuyệt đại đa số ĐVTN có lập trường tư tưởng, vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào hành động cách mạng và các cuộc vận động của tuổi trẻ CAND tiếp tục được duy trì và triển khai có hiệu quả gắn với việc đăng ký, đảm nhận, thực hiện có hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên thực hiện nhiệm vụ chính trị; xung kích nhận công tác vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; các hoạt động xã hội tình nghĩa, bảo vệ môi trường được tổ chức thường xuyên, tập trung, có chất lượng và qui mô, góp phần thực hiện công tác dân vận, qua đó, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác, góp phần phục vụ thiết thực nhiệm vụ bảo vệ an ninh-chính trị và giữ gìn TTATXH địa phương.

Công tác xây dựng củng cố tổ chức đoàn và tham gia xây dựng Đảng được quan tâm coi trọng góp phần xây dựng Đảng, XDLL Công an Lâm Đồng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai và cụ thể hoá các phong trào thi đua của tuổi trẻ CAND đã được các cơ sở Đoàn tiến hành chủ động, phù hợp với tình hình đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Ngoài những kết quả trên, Hội nghị cũng thẳn thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế như: Một số cán bộ Đoàn cơ sở thiếu tính chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp về chủ trương, biện pháp lãnh chỉ đạo công tác thanh niên; chưa có các mô hình hoạt động hiệu quả; còn trông chờ, ỷ lại vào hoạt động do đoàn cấp trên tổ chức. Công tác tuyên truyền giáo dục ở một số cơ sở Đoàn còn nặng về hình thức. thiêu tính hấp dẫn, chưa có chiều sâu, hình thức sinh hoạt chi đoàn chưa đáp ứng nhu cầu của ĐVTN, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN chưa sâu sát…

Hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi góp ý xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh niên đi vào thực chất hơn; trình bày tham luận về các vấn đề liên quan đến vai trò của thanh niên hiện nay như trách nhiệm của thanh niên trong việc đấu tranh với những nội dung sai trái trên không gian mạng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Phan Đức Thái biểu dương và đánh giá cao các hoạt động của Đoàn công an tỉnh năm 2020. Trong đó đặc biệt biểu dương hoạt động hiến máu tình nguyện, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia đấu tranh với các quan điểm thù địch sai trái… và nhấn mạnh, năm 2021, Đoàn Thanh niên công an tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

Dịp này, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã trao tặng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích cao trong vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác”; tặng cờ thi đua của Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; cùng giấy khen của Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho các tập thể cá nhân…

Bí thư Đoàn thanh niên công an tỉnh tặng cờ thi đua của Đoàn thanh niên công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

NGUYÊN THI – LÊ TIẾN