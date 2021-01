Tuổi trẻ Lâm Đồng với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã và đang đồng hành với lực lượng công an, cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới bằng nhiều hình thức, nội dung hoạt động phong phú.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, các cấp bộ đoàn đã xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp hành động với lực lượng công an địa phương; đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân trong Ban thường vụ và đội ngũ cán bộ phong trào phụ trách ở từng địa phương, cơ sở. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện để đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhất là việc “Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo lời Bác” gắn với các công trình phần việc thanh niên hướng về cộng đồng, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các Huyện đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cũng thường xuyên củng cố, kiểm tra, đánh giá và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp; thường xuyên phối hợp với lực lượng công an cập nhật các tài liệu tuyên truyền mới, phù hợp để phổ biến đến đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu niên. Hiện toàn tỉnh có 332 báo cáo viên các cấp và gần 4 ngàn tuyên truyền viên hoạt động tại các địa phương, cơ sở, góp phần tuyên truyền định hướng, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà công tác thanh niên, cũng như các vấn đề, sự kiện xã hội nổi bật; đấu tranh, phản biện với những thông tin xuyên tạc, sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đối với thanh, thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật tại cộng đồng, các cấp bộ đoàn đã phối hợp với lực lượng công an, hệ thống chính trị tại địa bàn khu dân cư rà soát, nắm chắc số lượng, phân công trách nhiệm quản lý, giáo dục và giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi vươn lên trong cuộc sống; qua đó, giúp đỡ cảm hóa được 176 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tiến bộ. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất đóng trên địa bàn để tạo công ăn việc làm ổn định cho thanh, thiếu niên chậm tiến sau khi được cảm hóa.

Các cơ sở đoàn trong năm qua cũng phát huy hiệu quả công tác phối hợp với công an địa phương duy trì và xây dựng nhiều mô hình hay, giải pháp sáng tạo trong thực hiện phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”, tiếng kẻng an ninh, Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ, các nhóm đấu tranh, phản biện với các thế lực thù địch trên mạng xã hội... Thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, quân đội, Hội Cựu chiến binh triển khai hiệu quả mô hình liên kết 4 lực lượng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên tại cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy, địa bàn dân cư.

Song song đó, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn với Công an, Sở Tư pháp cũng được đánh giá là phát huy hiệu quả. Qua các hoạt động phối hợp, đã tuyên truyền, giáo dục cho hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020”, Chỉ thị số 09 về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều biện pháp, hình thức khác nhau để đoàn viên, thanh niên nắm được những mục tiêu, yêu cầu đã nêu ra. Qua đó, đã xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả 75 tủ sách pháp luật, chỉ đạo duy trì hoạt động 195 CLB “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, 195 CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, thu hút trên 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh phối hợp mở 10 lớp tập huấn về công tác phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội cho 2 bí thư, phó bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố, báo cáo viên, tuyên truyền viên các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích.

Đặc biệt, trong thời gian cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng đang ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã chủ động, kịp thời hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức các hoạt động san sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch, đã trao 21.580 suất quà, tổ chức 19 bữa cơm miễn phí, phát 97 tấn gạo, 13.420 ly sữa, tặng hơn 100.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng khuẩn, 18.790 chai nước sát khuẩn, 7.250 bánh xà phòng, thăm, tặng quà cho 1.000 công nhân, hỗ trợ 478 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến và nhiều nhu yếu phẩm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng vũ trang, y bác sỹ tham gia chống dịch với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng. Chỉ đạo thành lập các đội hình tình nguyện phối hợp với lực lượng công an, các y bác sĩ địa phương, đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch; qua đó, góp phần lan tỏa yêu thương, chung tay góp sức cùng với cộng đồng phòng ngừa và ngăn chặn dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để ổn định cuộc sống.

Tỉnh Đoàn cũng tổ chức chương trình Diễn đàn “Khát vọng trẻ dựng xây đất nước” và tuyên dương 90 gương cán bộ Đoàn - Hội, thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2020. Diễn đàn là dịp giao lưu, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong hoạt động phong trào Đoàn - Hội; trong xung kích tình nguyện cống hiến cho cộng đồng, xây dựng quê hương, trong phong trào lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo, học tập, rèn luyện... Tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Lâm Đồng sắt son niềm tin theo Đảng” và tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Năm 2020, đã thành lập được 148 đội hình thanh niên tình nguyện, xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông các cấp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tình hình an toàn giao thông, thu hút trên 1.736 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức các buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, trong năm 2020, với hình thức tuyên truyền trực quan bằng Chipi đặt tại các giao lộ và Hội thi An toàn giao thông trực tuyến đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

Cùng với những hoạt động trên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp tốt với các ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị đoàn và Đoàn trực thuộc ra quân hưởng ứng truyền thông phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm cho đoàn viên, thanh niên; duy trì Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, giáo dục kỹ năng sống cho phạm nhân, truyền cảm hứng thi đua cải tạo tốt, khởi nghiệp, lập nghiệp, giáo dục gương khuyết tật nhưng mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực trong cộng đồng cho phạm nhân; chỉ đạo cơ sở duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ, đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống tội phạm, tuổi trẻ với pháp luật, phiên tòa giả định... tại cơ sở.

NGUYÊN THI