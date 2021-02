Những người trẻ trên mặt trận chính trị tư tưởng

Không có những hoạt động bề nổi dễ nhận diện, theo dõi, đánh giá và vinh danh như một số đơn vị cảnh sát, song lực lượng an ninh chính trị nội bộ nói chung và tuổi trẻ trong lĩnh vực này vẫn miệt mài cống hiến và thực hiện nhiệm vụ trên trận tuyến thầm lặng nhưng cũng đầy cam go, thử thách.

Chi đoàn PA03 thăm gia đình em nhận đỡ đầu nhân dịp Tết Nguyên đán

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Ðồng (PA03) có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống “tự diễn biến” trong nội bộ các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội; các đối tượng lợi dụng các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở địa phương để chống phá Đảng, Nhà nước... Với đặc thù nhiệm vụ chuyên môn nên ở Phòng PA03, ngoài lực lượng cán bộ nhiều năm kinh nghiệm và có sự nhạy cảm nhất định về nghề nghiệp còn có lực lượng trẻ, năng động, giỏi kỹ năng, giàu nhiệt huyết để đối phó với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, sử dụng ứng dụng công nghệ cao của các thế lực thù địch.

Chi đoàn Phòng PA03 hiện có 22 đồng chí. Phát huy sức trẻ trong thực hiện công tác chuyên môn cũng như hoạt động Đoàn, Chi đoàn PA03 đã bám sát phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Chi đoàn luôn nhận thức sâu sắc về ý thức, trách nhiệm, tinh thần xung kích của tuổi trẻ để chủ động và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đoàn do Công an tỉnh và Chi đoàn tổ chức. Đặc biệt, trong bối cảnh sự phát triển của công nghệ thông tin và các yếu tố liên quan đang có nhiều tác động đến đời sống xã hội, thì Internet và mạng xã hội có tầm ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực, ĐVTN PA03 đã đẩy mạnh thực hiện công tác liên quan đến đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet. Xây dựng và triển khai câu lạc bộ nắm tình hình qua công tác khai thác Internet. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về Luật An ninh mạng, luật mới bổ sung năm 2019, 2020 đến ĐVTN chi đoàn. Riêng trong năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các ĐVTN Chi đoàn PA03 cùng với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ để đảm bảo các sự kiện diễn ra an toàn. Hay trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19, Phòng PA03 nói chung và Chi đoàn thanh niên của đơn vị nói riêng đã là đơn vị chủ công trong thực hiện công tác tuyên truyền trên mạng Internet. Cũng chính lực lượng này đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều cá nhân đăng tải thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh. Nhờ vậy đã ngăn được sự hoang mang trong dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Bí thư Chi đoàn PA03, cho biết thêm, để nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, ngoài thực hiện việc giáo dục chính trị tư tưởng, thắt chặt kỷ luật trong thực hiện điều lệnh Công an nhân dân, Chi đoàn còn tham mưu để tổ chức đối thoại giữa ĐVTN với Đảng ủy, lãnh đạo phòng. Qua đó, những vấn đề từ thực tiễn mà ĐVTN đặt ra đã được giải đáp, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác chuyên môn.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi đoàn PA03 còn được nhắc đến với nhiều hoạt động thiện nguyện như nhận đỡ đầu trẻ em khó khăn, các hoạt động về nguồn thăm hỏi gia đình chính sách, thân nhân CBCS... và các phong trào thanh niên như Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện, hiến máu tình nguyện... Với bề dày thành tích nhiều năm, Chi đoàn PA03 đã nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn vì đã có những đóng góp xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên 2018. Có 1 ĐVTN của chi đoàn đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 - 2018 và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 1 đoàn viên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì ANTQ và nhiều cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động phong trào. Riêng năm 2020, Chi đoàn PA03 ngoài đoàn viên Nguyễn Thị Mỹ Linh được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn còn có nhiều ĐVTN được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích trong cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng, thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phong trào thi đua đặc biệt và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XI, khu vực IV...

Tất cả những thành tích của tập thể và cá nhân có được ở PA03 đều là kết quả của tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể. Đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để sức trẻ tiếp tục được phát huy và gặt hái nhiều thành tựu trên mặt trận chính trị tư tưởng.

NGỌC NGÀ