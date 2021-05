Tuổi trẻ Lâm Đồng hướng về ''Ngày hội non sông''

Cùng với các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, những ngày này, tuổi trẻ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia công tác chuẩn bị, hướng về ngày hội lớn của toàn dân: ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng nước rửa tay sát khuẩn cho các điểm bầu cử tại huyện Di Linh

Anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã ban hành kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, yêu cầu các Đoàn cơ sở chủ động tổ chức công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đoàn, ĐVTN, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ vai trò, quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia bầu cử. Đặc biệt chú trọng tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Đồng thời, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng bầu cử...

Hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn các cấp đã sớm đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ công tác chuẩn bị thông qua các hình thức trực quan trên mạng xã hội, phát thanh di động, pano, infographic; tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức.

Trên trang fanpage “Tuổi trẻ Lâm Đồng” cũng đã tăng cường đăng tải thông tin trong mục “Cử tri trẻ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Trong đó, tập trung giải đáp những vấn đề mà các ĐVTN quan tâm như: Thế nào là phiếu bầu cử hợp lệ? Thế nào là phiếu bầu cử không hợp lệ? Các nguyên tắc và hành vi bị cấm khi vận động bầu cử; Các mốc thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyên tắc tham gia bầu cử;...

Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế tại mỗi địa phương, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử một cách phù hợp. Tiêu biểu như Thành đoàn Đà Lạt đã ra mắt video tuyên truyền “Mỗi lá phiếu - Một niềm tin” với sự tham gia của các thành viên Câu lạc bộ Tuyên truyền Ca khúc cách mạng. Chị Nguyễn Đăng Khánh Phượng - Phó Bí thư Thành đoàn Đà Lạt, cho biết: “Bằng hình thức sinh động, gần gũi và đổi mới, chúng tôi mong muốn mỗi người dân và ĐVTN đều hiểu được rằng, mỗi cử tri khi tham gia bầu cử không những là niềm vinh dự được thực hiện quyền dân chủ, mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước”. Ngoài ra, Thành đoàn Đà Lạt cũng đã sớm triển khai lắp đặt các chibi tuyên truyền ở những nơi công cộng, nhất là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho các ĐVTN lần đầu tiên được là cử tri tham gia bầu cử.

Những ngày này, tại xã Triệu Hải (huyện Đạ Tẻh), đều đặn mỗi buổi sáng, Đoàn Thanh niên tại các thôn lại ra quân, chở theo loa và cờ chạy dọc các con đường nội đồng để tuyên truyền về bầu cử. Theo anh Hà Vĩnh Du - Bí thư Đoàn xã Triệu Hải: “Với đặc thù vùng nông thôn, bà con phần lớn dành thời gian ở ruộng vườn, chúng tôi sử dụng hình thức tuyên truyền lưu động để đến với những nơi mà loa phát thanh của xã không đến được. Người dân vừa lao động, vừa có thể nắm được thông tin cần thiết về cuộc bầu cử sắp diễn ra để sáng suốt lựa chọn người đủ đức, đủ tài”. Với mong muốn góp một phần sức trẻ, sự nhiệt huyết vào thành công của cuộc bầu cử, bên cạnh công tác tuyên truyền, ĐVTN huyện Đạ Tẻh cũng đã tham gia dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trang trí khu vực bầu cử,...

Xác định mỗi ĐVTN phải là một cử tri gương mẫu, là tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động, phục vụ bầu cử tại địa phương, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh đã triển khai chủ động rà soát, nắm chắc số lượng thanh niên là cử tri. Từ đó quán triệt, vận động thanh niên tham gia bầu cử. Đồng thời, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Mặt khác, các Đoàn xã cũng thành lập các đội thanh niên tình nguyện để hỗ trợ, hướng dẫn cử tri tại các điểm bầu cử.

“Cùng với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của tuổi trẻ Lâm Đồng cũng đang được triển khai hết sức khẩn trương, tích cực. Bằng sức trẻ, niềm tin và tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng rằng, tuổi trẻ toàn tỉnh với lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được các đại biểu có tâm, có tài để phục vụ Nhân dân, cống hiến cho đất nước” - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ndu Ha Biên khẳng định.

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, lực lượng ĐVTN tại các địa phương vẫn đang tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay cùng các cấp, các ngành, triển khai công tác tuyên truyền và phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, góp phần đảm bảo an toàn cho các ứng cử viên và Nhân dân địa phương khi đi tiếp xúc cử tri cũng như bỏ phiếu bầu, đảm bảo cho “ngày hội non sông” sắp tới diễn ra thành công, an toàn.

VIỆT QUỲNH