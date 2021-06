Góp sức trẻ giữ gìn an ninh trật tự

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, tuổi trẻ Đức Trọng có nhiều mô hình, giải pháp thiết thực, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

ĐVTN huyện Đức Trọng ra quân phát khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật (PBGDPL), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)” luôn có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Bám sát quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ về PBGDPL trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Trọng đã chủ động nghiên cứu, tìm tòi những mô hình mới góp phần xây dựng ý thức công dân; đảm bảo mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể ĐVTN, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của tuổi trẻ, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ”.

Các cơ sở đoàn trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến ĐVTN. Phối hợp với Công an huyện, Cơ quan Quân sự huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Bộ Luật hình sự, Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Tài nguyên môi trường và hải đảo... bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: thi tim hiểu pháp luật, liên hoan văn nghệ, hội diễn sân khấu hóa... Đặc biệt, các cơ sở đoàn còn quan tâm triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ, cảm hóa thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến.

Huyện đoàn đã duy trì, phát huy tích cực hoạt động của 8 câu lạc bộ (CLB) tuổi trẻ phòng, chống tội phạm tại các xã, thị trấn Liên Nghĩa. Nhiều hoạt động thiết thực được các CLB tổ chức trong thời gian qua như: Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền về tác hại và hiểm họa của ma túy... Ngoài ra, các CLB còn phân công thành viên tham gia bảo vệ thôn, xóm; tiếp cận, cảm hóa những đối tượng thanh niên hòa nhập cộng đồng; đồng thời phát hiện những đối tượng thanh niên chậm tiến, phạm pháp, báo cáo với chính quyền địa phương, các cấp có thẩm quyền liên quan để ngăn ngừa, giáo dục kịp thời những đối tượng có nguy cơ rơi vào tệ nạn xã hội. Riêng trong năm 2020, Ban chấp hành đoàn các xã, thị trấn đã phối hợp với công an các xã, thị trấn giáo dục cho 25 thanh niên chậm tiến bộ được công nhận tiến bộ.

Cũng trong năm 2020, Huyện đoàn còn tổ chức các buổi tọa đàm về ma túy, giao thông và bạo lực học đường, cụ thể như: Thanh niên với pháp luật giao thông đường bộ, hãy nói không với ma túy, ma túy học đường, hiểm họa ma túy, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các trường THPT, THCS và tiểu học trong toàn huyện được 38 buổi, thu hút hơn 16 nghìn lượt ĐVTN, học sinh tham gia. Phối hợp với Ban Tư pháp xã, Công an xã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các buổi sinh hoạt hè được 32 đợt, thu hút gần 7 ngàn ĐVTN tham gia. Cùng đó, các tổ chức Đoàn - Hội - Đội đã tổ chức ký cam kết “Đoàn viên, thanh niên, học sinh nói không với vi phạm Luật Giao thông đường bộ và nói không với ma túy, năm học 2020 - 2021”, thu hút gần 18 ngàn đoàn viên, thanh thiếu niên đăng ký tham gia. Mặt khác, chỉ đạo Chi đoàn Tòa án - Viện Kiểm sát - Thi hành án huyện tổ chức thành công 6 phiên toàn giả định về chủ đề An toàn giao thông và phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, đã thu hút hơn 6.000 ĐVTN, học sinh tham gia; phối hợp với Công an huyện Đức Trọng tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và phát 10 ngàn tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Huyện đoàn cũng đã triển khai cho Ban Chấp hành Đoàn thị trấn Liên Nghĩa và Đoàn xã Tân Thành triển khai thực hiện Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội và tổ chức gắn bảng tại các tuyến đường; phối hợp với VNPT chi nhánh Đức Trọng thực hiện 15 bảng công trình “Tuyến đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp” tại 15 xã, thị trấn trị giá 20 triệu đồng.

Từ tháng 1/2020, Huyện đoàn Đức Trọng đã phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng xây dựng và phát hành kế hoạch liên tịch về việc phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN trong phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện. Hàng tuần, hàng tháng, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các đơn vị, tổ chức cơ sở đoàn, các liên đội trực thuộc mời báo cáo viên của Cơ sở cai nghiện ma túy Lâm Đồng về tuyên truyền cho đông đảo ĐVTN, học sinh về tệ nạn ma túy, với hơn 170 đợt, thu hút gần 33 ngàn lượt đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh tham gia. Thông qua hoạt động trên, đã góp phần nâng cao nhận thức của ĐVTN, học sinh huyện nhà trong công tác phòng tránh ma túy và các tệ nạn liên quan tới ma túy, từ đó, góp phần giảm thiểu các tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện.

NHẬT MINH