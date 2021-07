(LĐ online) - Chiều 19/7, anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã ra quyết định thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19.

Đội hình hỗ trợ thu gom nông sản đến điểm tập kết để gởi cho các tỉnh, thành đang gặp khó khăn vì dịch bệnh

Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 gồm 30 thành viên đến từ thành phố Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh,... với 30 chiếc xe bán tải và 10 tình nguyện viên thường xuyên. Đội hình có nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 bằng các hoạt động liên quan như: ứng cứu và phối hợp tiếp ứng trong các trường hợp, tình huống cấp bách; tham gia thu gom, vận chuyển, tập kết nông sản, hàng hóa của bà con Nhân dân trong tỉnh để hỗ trợ các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ và các tỉnh có dịch bệnh nặng nề khác;...

Anh Nguyễn Phục Quốc - Đội trưởng Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 chia sẻ: Các thành viên trong đội đều hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, với mong muốn góp sức mình cùng địa phương và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch. “Hiện, toàn bộ 30 chiếc xe của đội hình đều đã tỏa xuống các huyện, anh em đang khẩn trương hỗ trợ cho các nhóm thiện nguyện thu gom nông sản để đưa đi các tỉnh, đồng thời đưa về cho đội phản ứng nhanh của thành phố Hồ Chí Minh” - anh Quốc cho biết.

Trước đó, Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 cũng đã phối hợp với các Đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn huyện Lạc Dương tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt.

Các thành viên trong quá trình tham gia các hoạt động đều thực hiện nghiêm quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo anh Ndu Ha Biên, do đặc thù hoạt động phải di chuyển nhiều giữa các huyện, thành trong tỉnh, hiện các thành viên trong đội hình đang mong muốn được sớm tiêm vắc xin Covid-19 để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động, hỗ trợ phòng chống dịch.

VIỆT QUỲNH