Tiếp sức mùa thi, đồng hành cùng sĩ tử

(LĐ online) - Cùng với hơn 14.000 thí sinh trên toàn tỉnh Lâm Đồng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 vào sáng 7/7, hơn 600 tình nguyện viên của các đội hình tiếp sức mùa thi cũng ra quân hỗ trợ các thí sinh tại 39 điểm thi, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả trong tình hình dịch bệnh.

Đội hình tiếp sức mùa thi đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào điểm thi

Tiếp sức cho sĩ tử

Sáng 7/7, ngay từ 6 giờ sáng, các tình nguyện viên mang áo xanh của đội hình tiếp sức mùa thi đã sớm có mặt tại các điểm thi. Mỗi người một phần việc, các tình nguyện viên nhanh chóng sắp xếp bàn ghế, phân luồng giao thông, tiếp đón thí sinh; hướng dẫn, hỗ trợ và tiến hành đo thân nhiệt, xịt rửa tay sát khuẩn cho các thí sinh trước khi vào các điểm thi...

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (TP Đà Lạt), đội hình tiếp sức mùa thi của Đoàn Trường Đại học Đà Lạt có 15 tình nguyện viên, do tình hình dịch bệnh nên được chia làm 2 ca sáng - chiều. Là năm thứ 2 tham gia tiếp sức mùa thi, Đặng Thị Bích Ngọc - Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt, chia sẻ: “Chúng em cũng đã từng là thí sinh nên hiểu rõ cảm giác lo lắng, hồi hộp của các em học sinh khi bước vào kỳ thi quan trọng này. Do đó, các tình nguyện viên đều tham gia nhiệt tình để động viên các thí sinh có tâm lý thoải mái; đồng thời, chuẩn bị trước thước, bút, đề phòng có trường hợp thí sinh quên mang thì có thể hỗ trợ ngay”.

Đội hình tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Thăng Long (TP Đà Lạt) có 19 tình nguyện viên. Anh Nguyễn Văn Giàu - Bí thư Đoàn Phường 4 cho biết: Trước khi kỳ thi diễn ra, Đoàn phường đã tiến hành tuyển chọn, tập huấn cho các tình nguyện viên nắm được lịch thi, cũng như những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh. Đối với các thí sinh xảy ra sự cố hay quên giấy tờ, dụng cụ thi, đội tiếp sức mùa thi cũng có sẵn đội hình xe máy, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho các em. Bên cạnh đó, Đoàn phường cũng vận động thêm các phần ăn, nước uống và sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân khác để tiếp sức ngược lại cho các tình nguyện viên, đảm bảo sức khỏe để các bạn thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Các thí sinh được sát khuẩn trước khi vào điểm thi

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng có 43 đội hình tiếp sức mùa thi chính thức tại 39 điểm thi, với sự tham gia của 625 tình nguyện viên. Anh Phan Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, cho biết: Trong chương trình năm nay, các cấp bộ Đoàn đã tập trung triển khai nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực như trang bị, cấp phát 650 mũ tai bèo, gần 3.000 chai nước sát khuẩn. Đồng thời, tổ chức hỗ trợ cho gần 1.000 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh khuyết tật thông qua các hoạt động như: Đội hình xe ôm, bữa ăn miễn phí, phòng trọ giá rẻ, trang bị dụng cụ học tập... Các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức huy động được gần 277 triệu đồng kinh phí hậu cần tiếp sức mùa thi và gần 103 triệu đồng kinh phí cho các hoạt động triển khai phòng chống dịch Covid-19.

Tại huyện Đức Trọng - địa phương có số lượng đội hình tiếp sức mùa thi đông nhất tỉnh với 10 đội hình tại 5 điểm thi và tổng số 200 tình nguyện viên, chị Nguyễn Thị Định - Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Mỗi điểm thi được phân bố 2 đội hình tiếp sức mùa thi, thực hiện nhiệm vụ riêng theo thế mạnh của từng đội hình. Cụ thể, đội hình tình nguyện viên của trường THPT sẽ phục vụ tại chỗ; còn đội hình của Đoàn xã, thị trấn sẽ hỗ trợ xe cộ, đưa đón thí sinh gặp khó khăn hoặc trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, Huyện Đoàn Đức Trọng đã cập nhật trên các nhóm Zalo, Facebook về các nội dung liên quan để các đội hình tập huấn, chuẩn bị một cách tốt nhất để hỗ trợ cho kỳ thi.

Các thí sinh gặp khó khăn về đi lại được các tình nguyện viên hỗ trợ Tình nguyện viên được xét nghiệm nhanh Covid-19 để đảm bảo an toàn

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Theo chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, để đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên và cả thí sinh, phụ huynh, trong ngày 6/7, toàn bộ 625 tình nguyện viên của đội hình tiếp sức mùa thi trên toàn tỉnh đã được xét nghiệm nhanh Covid-19, đảm bảo sức khỏe để thực hiện các phần việc trong chương trình.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do đó, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng được đẩy mạnh. Cụ thể, các đội hình tình nguyện đã tích cực, chủ động đo thân nhiệt, hỗ trợ thí sinh khai báo y tế. Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh thực hiện giãn cách khi đưa đón con em, tránh tập trung đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh; hướng dẫn cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone, kết hợp tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, các huyện, thành Đoàn cũng đã trang bị cho lực lượng tình nguyện viên đầy đủ các phương tiện và dụng cụ để chống dịch như máy đo nhiệt độ, nước sát khuẩn, kính chống giọt bắn và găng tay, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cả các tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi.

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng kiểm tra, động viên đội hình tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Thăng Long

Với 5 điểm tiếp sức mùa thi và gần 100 tình nguyện viên tham gia, anh Trần Ngọc Minh - Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt thông tin: Để vừa tiếp sức mùa thi, vừa ứng phó với dịch bệnh, Thành Đoàn đã triển khai cho đoàn viên, thanh niên làm 1.000 kính chống giọt bắn để cấp cho các phường, xã tham gia phòng chống dịch, cũng như lực lượng tham gia tiếp sức mùa thi. “Ngoài ra, đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, Thành Đoàn đã huy động nguồn lực và tặng 24 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng để các em có thêm động lực cố gắng. Bên cạnh đó, Thành Đoàn Đà Lạt cũng đã huy động hơn 1.000 chai nước suối, 1.000 khẩu trang để phát cho học sinh và phụ huynh tại các điểm thi trên địa bàn; tặng 1.000 găng tay y tế cho các điểm thi trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch” - anh Minh cho biết thêm.

Trong ngày thi đầu tiên, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phan Đức Thái cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác tổ chức các đội hình tiếp sức mùa thi của Thành Đoàn Đà Lạt. Tại các điểm thi, các đội hình đã tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên về số lượng, trang bị an toàn cho tình nguyện viên, cũng như chủ động, tích cực trong việc hỗ trợ thí sinh và người nhà. Anh Phan Đức Thái đánh giá cao tinh thần làm việc của các tình nguyện viên; đồng thời, khích lệ, động viên và dặn dò các đội hình tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, góp phần tạo nên một kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện cho các sĩ tử đạt được kết quả cao nhất.

VIỆT QUỲNH