Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh chung tay phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, triển khai nhiều hoạt động và công trình, phần việc để góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp trao tặng quà cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Chị Nguyễn Ý Nhi – Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã thường xuyên có những văn bản chỉ đạo tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh cũng như triển khai các công tác phòng chống dịch đến cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên, người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối cũng chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng khác nhau như: Tuyên truyền trên mạng xã hội; treo pano, áp phích tại các điểm giao dịch, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp để tuyên truyền; khuyến cáo người dân về dịch bệnh và các giải pháp phòng chống dịch; thường xuyên đăng tải các thông tin chính thống về tình hình, diễn biến của dịch bệnh trên các phương tiện; vận động, quán triệt đoàn viên, thanh niên bình tĩnh, không chia sẻ các thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Bên cạnh đó, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên hoãn tổ chức cưới hỏi, không tổ chức liên hoan, sinh nhật và các hoạt động tập trung đông người; hạn chế di chuyển, không đi đến các vùng dịch; gương mẫu, thực hiện các quy định phòng chống dịch và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn.

Tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ sở Đoàn thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã để xuất, mua sắm và tự trang bị các vật tư bảo hộ như, khẩu trang, găng tay y tế, và dung dịch sát khuẩn, kính ngăn tia giọt bắn… cho cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên và người lao động. Qua đó, nhằm đảm bảo an toàn cho công tác chuyên môn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trong Khối cũng đã cử đoàn viên, thanh niên trực hướng dẫn người dân khai báo y tế và cài đặt, sử dụng ứng dụng di động NCOVI và Bluezone; phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến giao dịch; hướng dẫn người dân, cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của ngành y tế.

Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đoàn thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã vận động đoàn viên, thanh niên tham gia ủng hộ đóng góp tối thiểu 1 ngày lương cho Quỹ Phòng chống Covid-19, Quỹ Vắc xin Covid-19 và hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn. Qua đó, 100% đoàn viên, thanh niên trong Khối đã tham gia ủng hộ với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân vượt qua đại dịch Covid-19”. Qua đó, đã vận động, quyên góp trao tặng quà, chia sẻ cho 300 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trong tỉnh. Nhằm chia sẻ, giúp đỡ những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 và hưởng ứng Chương trình “Chuyến xe yêu thương” do Tỉnh Đoàn phát động, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp kêu gọi người lao đông, đoàn viên, thanh niên quyên góp được hơn 12 tấn nông sản và hơn 35 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm khác gửi tặng công nhân, người lao động và người dân tại một số tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nẵng nề do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Trước tình hình ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đoàn khối đã vận động đoàn viên, thanh niên trong Khối chung tay đóng góp rau củ quả, lương thực, thực phẩm, các vật tư và nhu yếu phẩm khác để tặng cho các lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn. Qua đó, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã quyên góp được hơn 1 tấn nông sản, hơn 1 ngàn kính chắn giọt bắn và khẩu trang y tế, găng tay, nước sát khuẩn để tặng cho lực lượng chống dịch.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, một số Đoàn cơ sở đã chủ động, tích cực hiệu quả công tác vận động, quyên góp hỗ trợ cho người dân khó khăn và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn. Tiêu biểu như, Đoàn thanh niên Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bảo Lộc đã quyên góp, tặng quà (gồm gạo, mì gói, hạt nêm, dầu ăn, bánh, sữa và các nhu yếu phẩm khác) cho 70 hộ dân khó khăn tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh và 20 phần cho các trạm phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Đạ Tẻh với tổng trị giá hơn 35 triệu đồng. Đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Lâm Đồng phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh hỗ trợ 1 tấn rau, củ, quả cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong chuỗi các hoạt động tình nguyện hè năm 2021, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”. Qua đó, đã hỗ trợ và tiêu thụ hơn 1 tấn nông sản giúp đỡ cho bà con nông dân tại địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

“Thời gian qua, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã nhiệt tình, tích cực thực hiện nhiều công trình phần việc cũng như tham gia các hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn. Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Đoàn khối tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở và đoàn viên trong Khối tích cực thể hiện vai trò, trách nhiệm tiên phong bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân về dịch bệnh Covid-19; tích cực tham gia các lực lượng và hoạt động phòng chống dịch; quyên góp, hỗ trợ, chia sẻ với công nhân người lao động và Nhân dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh; chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người” - Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Ý Nhi cho biết thêm.

DUY DANH