Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng tiếp sức cho người dân vùng dịch

(LĐ online) - Chiều 5/8, anh Lê Ngô Hồng Vũ – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động “Chuyến xe yêu thương" do Uỷ ban MTTQ Việt Nam phát động, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban Từ thiện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vận động, tổ chức lực lượng thu mua, đóng gói 21 tấn nông sản chuyển về vùng dịch TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa.

Hai chuyến xe yêu thương chở 11 tấn hàng rau, củ, quả các loại của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện lăn bánh về Khánh Hòa trong sáng nay

Trong sáng nay, 2 chuyến xe chở 11 tấn rau củ quả các loại do Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện đã vận chuyển đến Công an tỉnh Khánh Hòa nhằm kịp thời hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Chiều nay, thêm 10 tấn nông sản do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Từ thiện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vận động, tổ chức thực hiện “Chuyến xe yêu thương” đã lăn bánh đến Công an TP Hồ Chí Minh để điều phối hàng đến các bếp ăn từ thiện và các bệnh viện dã chiến phục vụ đồng bào vùng phong tỏa, giãn cách xã hội.

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng Lê Ngô Hồng Vũ cho biết thêm: Trước đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các Chi đoàn trực thuộc cũng đã vận động, tổ chức đưa 45 tấn nông sản về TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai chung tay giúp đồng bào vùng tâm dịch có thực phẩm thiết yếu hàng ngày để góp phần cải thiện bữa ăn, bảo vệ sức khỏe.

AN NHIÊN