Có một ''nữ thủ lĩnh'' đam mê khoa học công nghệ

Những ngày cuối tháng Mười, không khí cứ rộn ràng hẳn lên tại trường THPT Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trên những cung đường tới trường, trong các lớp học các bạn bạn học sinh đều cảm thấy phấn khởi và vui mừng khi nữ lớp trưởng đam mê khoa học công nghệ của lớp 11a1 Nguyễn Thái Thủy Tiên liên tục gặt hái được những thành tích cao từ những cuộc thi khoa học công nghệ cấp tỉnh và khu vực.

Thủy Tiên vừa nhận học bổng của nhà trường trong dịp cuối tháng 10/2021

Trong Hội thi Tin học trẻ lần thứ 27 do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, sản phẩm “Trợ lý ảo cho người nông dân” của Thủy Tiên và Minh An đã đạt giải nhất bảng D - bảng dành cho sản phẩm sáng tạo. Mới đây nhất, Thủy Tiên tiếp tục khẳng định năng lực của mình khi đạt giải nhất Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới - Viettel 2021 (MOS World Championship - Viettel 2021) do Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam - Đại diện quốc gia của Tập đoàn khảo thí Tin học Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức.

Khi nói về những thành tích đã gặt hái được, Thủy Tiên bật mí thêm: ở các cấp học từ năm lớp 1 đến lớp 10 năm nào bạn cũng đạt học sinh giỏi toàn diện, năm lớp 8 đạt giải ba Học sinh giỏi môn Toán cấp huyện. Đặc biệt, liên tục trong hai năm (lớp 9, lớp 10) bạn đã đạt được những thành tích cao trong Cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng tổ chức. Cụ thể, đề tài “Sơn chống rỉ, chống thấm” năm học 2019-2020 đã đạt giải ba và đề tài “Trợ lý ảo cho người nông dân” một năm sau đó đạt giai nhì của hội thi này. Không chỉ có thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học, được biết trong suốt những năm qua, Thủy Tiên luôn là một chỉ huy chi đội, liên đội giỏi, là lớp trưởng được các cấp tuyên dương khen thưởng. Nói về Thủy Tiên, thầy Nguyễn Hoàng Vũ - Hiệu trưởng trường THPT Lộc An cho biết “Em Nguyễn Thái Thủy Tiên là một tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện. Những thành tích của em trong thời gian qua đã thực sự là động lực để khích lệ tinh thần học tập của học sinh toàn trường và đó là niềm tự hào của trường chúng tôi”.

Để có được những thành tích đáng ngưỡng mộ trên, Thủy Tiên đã phải luôn nỗ lực, dành dụm, chắt chiu từng cơ hội đến với mình. Khi nói về những khó khăn trong quá trình phấn đấu, Thủy Tiên cho biết “Cái khó của em là mỗi một cuộc thi đều có những điều mới lạ mà em chưa bao giờ trải nghiệm, ở đó luôn có những kiến thức mới, đối thủ nặng kí mà em phải chinh phục”. Chẳng hạn, cùng đề tài “Trợ lý ảo cho người nông dân” nhưng khi tham gia các cuộc thi khác nhau thì yêu cầu về độ khó, về ngôn ngữ lập trình và hàm lượng khoa học hoàn toàn không giống nhau. Em chia sẻ “Nếu như trong Cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Sở Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng tổ chức “trợ lý ảo” mà chúng em thiết kế chỉ dừng lại ở việc điều khiển không gian canh tác bằng bằng giọng nói, bằng nút điều khiển qua điện thoại, máy tính thì trong Hội thi Tin học trẻ lần thứ 27 do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, trợ lý ảo của các em được nâng cấp với những khả năng mới như điều khiển không gian canh tác bằng Web, trợ lý có thể trò chuyện với người thật và tư vấn về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trong không gian canh tác, tư vấn về địa điểm du lịch, chất lượng của sản phẩm cho khách hàng”. Ngoài những thử thách khó khăn trong nghiên cứu khoa học thì bạn còn chia sẻ rằng đôi khi bản thân cảm thấy hụt hẫng do vừa tham gia nhiều cuộc thi vừa phải hoàn thành việc học văn hóa ở trường nên không có nhiều thời gian để quan tâm đến người thân, bạn bè. Nói về sự nỗ lực của Thủy Tiên, cô Lê Thị Thanh Thủy giáo viên hướng dẫn đề tài chia sẻ “Điều ấn tượng nhất ở Tiên là em rất ham học hỏi, có khả năng xử lý thông tin và học tập nhanh. Nhiều khi tôi cảm thấy em đã nỗ lực hơn 100% sức lực của em”.

Thủy Tiên trong lễ trao giải “Hội thi Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật” cấp tỉnh năm 2021

Khi được hỏi về những động lực đã thúc đẩy bạn gặt hái thành công trong những năm qua, Thủy Tiên cho biết từ nhỏ bạn thường xuyên theo dõi các chương trình nói về tấm gương vượt khó, video truyền động lực trên youtobe và bản thân có ấn tượng rất mạnh về họ. Khi lớn lên, Thủy Tiên sử dụng ứng dụng online Google Calendar để rèn cách quản lý bản thân, tham gia các dự án cộng đồng online “Viết lách mỗi ngày GenZ”, “TastyCuisineAroundTheWorld” để tăng cường học hỏi và kết nối. Tuy là con gái nhưng với bản tính mạnh mẽ, bạn luôn muốn tham gia cuộc thi để có những trải nghiệm, có cơ hội chinh phục và trang bị những kiến thức kĩ năng cần thiết cho những bậc học cao hơn. Bên cạnh đó, việc Thủy Tiên tích cực đầu tư tạo ra sản phẩm “trợ lý ảo hỗ trợ nông dân” tham gia những cuộc thi nghiên cứu khoa học là xuất phát từ mong muốn giúp đỡ ba mẹ trong công việc. Ba mẹ của bạn sản xuất nông nghiệp cách xa nhà, nhiều hôm vừa về đến nhà phải lập tức quay trở lại vườn rất vất vả, trợ lý ảo sẽ giúp giảm bớt thời gian đi lại, nâng cao hiệu quả canh tác và giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra, theo Thủy Tiên, để có được những thành công đó là nhờ sự quan tâm của Ban giám hiệu Trường THPT Lộc An, đặc biệt là sự tận tình chỉ dạy, truyền lửa của cô giáo bộ môn Tin học Lê Thị Thanh Thủy. Chính cô đã giới thiệu, truyền dạy tri thức, thúc dục em tham gia những cuộc thi liên quan đến công nghệ ảo.

Bên cạnh những thành tích học tập - nghiên cứu không hề nhỏ thì chúng tôi còn biết thêm những điều thú vị khác ở nữ thủ lĩnh này. Tuy là con gái, nhưng Thủy Tiên lại là một cán bộ lớp năng nổ đầy trách nhiệm và uy lực. Trong vai trò cán bộ lớp, Tiên luôn chủ động giúp đỡ những bạn học sinh chưa tiến bộ, nhắc nhở động viên các bạn ấy chú ý nhiều hơn trong học tập và rèn luyện. Nói về vấn đề này Tiên cho biết “Trong mối quan hệ với các bạn em luôn chủ động nêu gương, tôn trọng những bạn trong lớp và luôn xác định rằng: dù các bạn có sai sót gì cũng phải kiềm chế và cố gắng để các bạn tự rút ra kinh nghiệm cho riêng mình”. Điều mà Thủy Tiên trăn trở là: vì bản thân không bao giờ qua loa nên nhiều khi em cảm thấy chưa hài lòng với bản thân vì chưa giúp đỡ được các bạn khác như ý mà Tiên muốn.

Rời trường THPT Lộc An, chúng tôi nhận được thêm một tin vui là mới đây Thủy Tiên đã nhận được khoản tiền 10 triệu đồng từ quỹ khuyến học khuyến tài của nhà trường. Số tiền này được trích từ khoản 60 triệu đồng của một cựu học sinh trường THPT Lộc An tặng cho trường. Có thể nói, với sự nỗ lực rất lớn của nữ lớp trưởng thấp bé nhưng không hề nhẹ kí này thì những thành tích mà em đã đạt được trong quá trình học tập là những bông hoa tươi thắm mà Thủy Tiên dành để tri ân gia đình, thầy cô và truyền động lực cho các bạn học sinh khác. Hy vọng rằng trong một tương lai gần Thủy Tiên sẽ còn gặt hái được nhiều hơn nữa những thành tích trong học tập và rèn luyện.

LÂM AN