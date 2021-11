Điểm sáng hoạt động phong trào Đoàn ở Trường THPT Chu Văn An

Năng động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, phong trào và thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, 2 năm liền, Đoàn Trường Trung học phổ thông (THPT) Chu Văn An (huyện Đức Trọng) vinh dự nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.

ĐVTN Trường THPT Chu Văn An tham gia nghiên cứu khoa học

Đoàn Thanh niên Trường THPT Chu Văn An hiện có 22 chi đoàn với gần 700 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó có 1 chi đoàn giáo viên và 21 chi đoàn học sinh. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm học vừa qua, hàng năm, Ban Chấp hành Đoàn trường luôn bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và Đoàn cấp trên về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của nhà trường. Cũng chính vì vậy, công tác Đoàn và phong trào thanh niên được Đoàn trường triển khai thực hiện đồng đều và đạt hiệu quả. Nội dung hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn được đổi mới, đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ của đơn vị và thu hút được sự tham gia của đông đảo ĐVTN.

Nét nổi bật, theo chị Nguyễn Thị Thúy Nga - Bí thư Đoàn trường, trong những năm qua, ĐVTN của trường rất tích cực tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài mới. Riêng trong năm học 2020-2021, trường có 2 đề tài đoạt 2 giải Tư cấp tỉnh là “Chế phẩm giúp cầm máu, liền sẹo từ cây cỏ mực và pectin” và “Bảo tồn và phát huy dân ca K’Ho tại huyện Đức Trọng”. Ngoài ra, ĐVTN tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng đoạt giải Ba cấp tỉnh và 1 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, chi đoàn viên giáo viên còn đồng hành cùng học sinh trong Cuộc thi Ý tưởng và mô hình khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Lâm Đồng với Dự án “Thanh niên dân tộc thiểu số tổ chức du lịch canh nông tại xã Hiệp An” của 2 em Lý Gia Phụng, Bon Neur Trúc đoạt giải Khuyến khích cấp tỉnh. Trước đó, chi đoàn viên giáo viên của trường cũng đã đồng hành cùng học sinh trong Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2020 với dự án “Xây dựng vườn thuốc nam phục vụ Nhân dân địa phương” của 2 em Võ Thị Anh Tú, Hồ Hoàng Khánh Loan đoạt giải Ba cấp tỉnh và Dự án “ Thiết bị điều khiển tự động nhiệt độ, độ ẩm nhà nuôi đông trùng hạ thảo” của em Nguyễn Thị Hoàn Mỹ đoạt giải Khuyến khích. “Chi bộ, Ban Giám hiệu cũng như các đoàn thể trong trường luôn quan tâm đến các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh và đã tạo không gian sáng tạo cho các em tham gia đầy đủ các hoạt động. Song song với việc hỗ trợ học sinh, nhà trường cũng phân công giáo viên hướng dẫn các em tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và trong những năm gần đây, các em đã đạt được các giải cao trong các cuộc thi khoa học do các cấp tổ chức” - Thầy Hoàng Khắc Thưởng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Chu Văn An cho biết.

Cùng đó, thông qua phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn Trường THPT Chu Văn An đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN trường học trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, giáo dục ý thức thực hiện nghiêm chỉnh Luật An toàn giao thông cho học sinh thông qua nhiều hoạt động như: Phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường, Ban An toàn giao thông và Công an huyện Đức Trọng để tuyên truyền, nhắc nhở trước cờ; tổ chức các buổi lễ, các chương trình ngoại khóa và hội thi, tiến hành đưa Đội xung kích an toàn giao thông vào hoạt động ngay tại cổng trường sau các giờ tan học và ở cả hình thức bí mật với 45 thành viên, là bí thư, phó bí thư các chi đoàn thông qua chương trình “Camera giấu kín”. Qua đó, đã ghi nhận và xử lý được nhiều trường hợp học sinh vi phạm, với các hành vi như: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi xe phân khối lớn, gửi xe bên ngoài nhà trường...

Song song với đó, chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đã được Đoàn trường phối hợp với Ban Tư vấn học đường tổ chức tư vấn trực tiếp trước cờ vào sáng thứ Hai tuần đầu hàng tháng về vấn đề chọn trường, chọn nghề, đặc biệt là những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp Quốc gia, nhằm giúp các em có thêm hiểu biết, cũng như giúp các em giải tỏa các thắc mắc trong quá trình đăng ký làm hồ sơ.

Bên cạnh các hoạt động trên, Đoàn trường cũng thường xuyên tổ chức các sân chơi bổ ích, giúp ĐVTN có cơ hội giao lưu, thể hiện năng khiếu sau các giờ học căng thẳng như duy trì và phát triển các CLB năng khiếu và bộ môn. Tại Trường THPT Chu Văn An hiện có 3 CLB năng khiếu, 7 CLB bộ môn; trong đó, hoạt động tích cực có các CLB như: CLB Âm nhạc, CLB Nghiên cứ khoa học...

N.MINH