Sẻ chia từ tấm lòng tuổi trẻ

Những ngày giáp Tết, từng chiếc bánh chưng, bánh tét, bao lì xì đỏ thắm hay túi kẹo, bánh mứt ngọt lành,... vẫn được sinh viên, đoàn viên, thanh niên các địa phương chăm chút bán hàng gây quỹ. Từ đó, thêm nhiều gia đình, trẻ em khó khăn đón một cái Tết ấm áp hơn từ tấm lòng và sự sẻ chia của những người trẻ trên mảnh đất Nam Tây Nguyên này.

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng quà trong chương trình “Xuân yêu thương” tại huyện Đơn Dương

22 tháng Chạp, Tết đã đến thật sớm với bà Thanh, bà Lựu, bà Lan,... - những người già neo đơn ở xã Quảng Trị (huyện Đạ Tẻh), bởi những chiếc bánh tét nóng hổi, thơm lành đã được các đoàn viên, thanh niên trao tận tay cho mỗi gia đình. Trước đó, những bàn tay lóng ngóng, vụng về khi lần đầu gói bánh đó cũng đã bán từng phong bao lì xì, túi bánh tráng, sên từng mẻ mứt nhỏ để bán hàng gây quỹ gói bánh tét.

Nguyễn Thị Thanh Trà - Bí thư Đoàn xã Quảng Trị chia sẻ rằng, không khí mùa xuân đang tràn về khắp nơi, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người chưa có được niềm vui xuân trọn vẹn. Điều đó đã thôi thúc các bạn đoàn viên, thanh niên sẵn sàng tham gia các hoạt động của Xuân tình nguyện như một lẽ tự nhiên. Mỗi người trong số họ đều mong sao mình góp một phần nhỏ cho những cụ già neo đơn, những em học sinh nghèo hay gia đình khó khăn có thêm một cái Tết đủ đầy.

Nắn nót từng dòng chữ cảm ơn kèm theo những túi lì xì được bán đi, Trà nói rằng, chúng em trân trọng mỗi sự ủng hộ của mọi người, từ các chị mua bao lì xì, các cô góp thêm tiền, đến các chú, các bác ở Mặt trận cùng hướng dẫn các bạn đoàn viên và phụ gói bánh tét. Đây không chỉ là hoạt động giúp các bạn trẻ hiểu và yêu thêm cái Tết cổ truyền, mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia trước thềm Tết đến, xuân về.

Sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng tặng các em học sinh nghèo

Những ngày giáp Tết, các bạn trẻ ở xã Quốc Oai (huyện Đạ Tẻh) cũng bận rộn hơn bao giờ hết. Sắp xếp việc dọn dẹp nhà cửa, các bạn phụ nữ Đoàn xã bán bánh mứt, hoa trái, đồ trang trí Tết, các bạn nam lại tham gia rửa xe gây quỹ. Tất bật, bận rộn, nhưng ai nấy đều rạng rỡ vì nghĩ đến những phần quà sẽ được trao cho các em học sinh nghèo vào ngày 28 Tết tới đây. Nguyễn Hải Đường - Bí thư Đoàn xã Quốc Oai tất tả tìm nguồn hàng từ đầu tháng Chạp, chia sẻ: “Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, kinh tế nhiều gia đình sẽ có phần khó khăn hơn, khoản tiền sắm Tết cũng phải hạn chế lại. Hiểu được điều đó, chúng tôi chủ động gây quỹ với mong muốn có nhiều thiếu nhi được đón Tết vui hơn, ấm áp hơn”.

Không riêng huyện Đạ Tẻh, tùy vào điều kiện thực tế mà nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết đầy ý nghĩa cho Nhân dân và thiếu nhi. Tết năm nay là lần thứ 2 chương trình “Yersin mang xuân về” được Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt triển khai thực hiện. Thông qua việc làm và bán kẹo nougat, bao lì xì gây quỹ, kêu gọi sự chung tay từ sinh viên, cán bộ, giảng viên nhà trường cùng vận động các mạnh thường quân, hơn 150 phần quà cùng 1.050 chiếc áo ấm với tổng trị giá hơn 13 triệu đồng đã được sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt trao tặng cho các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng, Mái ấm Phật Bửu tỉnh Khánh Hòa, thiếu nhi xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) và các em học sinh Trường Tiểu học Nam Thành.

Kẹo nougat còn được biết đến với cái tên là kẹo hạnh phúc, thế nên, chị Phùng Nguyễn Huyền Trân - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt bảo rằng: “Chúng mình bán những chiếc kẹo ngọt ngào và bao lì xì xinh xắn, còn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình để cùng mang cái Tết thật hạnh phúc đến với những hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em cơ nhỡ. Những món quà tinh thần này đã thể hiện sự đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” của thầy và trò Trường Đại học Yersin Đà Lạt, lan tỏa yêu thương và tiếp thêm động lực để các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống”.

Đoàn viên, thanh niên xã Quốc Oai bán hàng gây quỹ trao quà Tết cho học sinh khó khăn

Nhằm chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi và Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động cho một mùa xuân yêu thương. Chỉ tính từ ngày 12 đến ngày 20/1/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng, đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chức sắc, chức việc trẻ tiêu biểu; các gia đình chính sách và cựu thanh niên xung phong; các lão thành cách mạng, các gia đình chính sách; các đối tượng khuyết tật, bảo trợ xã hội; gia đình các chiến sỹ đang công tác ngoài biển, đảo; gia đình thanh niên công nhân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đơn Dương, Di Linh, Lâm Hà, Cát Tiên...

Các cấp bộ Đoàn - Hội cũng đã căn cứ tình hình địa phương, nhu cầu thực tế để triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân như “Xuân yêu thương”, “Xuân ấm áp”, “Sẻ chia yêu thương”, “Mang xuân về”, “Ấm áp mùa xuân”,... Từ đó, đã tổ chức trao tặng 1.002 suất quà; 1 nhà nhân ái, 1 sân chơi cho em, 1 cầu giao thông; 26 suất khám, chữa bệnh; trồng 300 cây xanh; thành lập 67 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của hơn 580 đoàn viên, thanh niên nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn, xã hội, an ninh lễ hội… dịp Tết Nguyên đán với tổng giá trị hơn 746 triệu đồng.

Anh Trần Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên các chương trình an sinh dịp Tết của Đoàn Thanh niên các cấp được triển khai với quy mô nhỏ gọn, tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch nhưng vẫn đảm bảo chăm lo đời sống cho bà con Nhân dân và các em thiếu nhi trước thềm năm mới. Đồng thời khẳng định tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tương thân tương ái trong cộng đồng, vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân trong dịp đón Tết cổ truyền dân tộc.

VIỆT QUỲNH