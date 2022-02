Bạn trẻ Lâm Đồng bán cà phê trên TikTok

TikTok, mạng xã hội hiện được coi là có ưu thế tiếp cận với người trẻ, nơi đông đảo người dùng có thể chia sẻ những video dưới nhiều hình thức đa dạng và thu hút người xem. Tại Việt Nam, TikTok đang phát triển với tốc độ nhanh hơn những mạng xã hội có trước đó khá nhiều. Và, chàng thanh niên sản xuất cà phê tại Lâm Đồng đã tận dụng rất tốt mạng xã hội mới này để tìm kiếm một lượng khách hàng lớn, giúp hạt cà phê cao nguyên tiếp cận hiệu quả với thị trường trong nước.

Nguyễn Xuân Dương kiểm tra mẻ cà phê đang rang

Chỉ cần gõ vào tìm kiếm tài khoản TikTok : Dương Quốc Lộc, ngay lập tức các video nội dung về cà phê, công nghệ rang, pha chế cà phê… được ông chủ thương hiệu cà phê Lotus - Nguyễn Xuân Dương đầu tư vô cùng bài bản. Dù làm chủ doanh nghiệp xuất khẩu cà phê chủ lực đi Canada, Dubai, nhưng Dương xác định thị trường trong nước vẫn là thế mạnh và cần khai thác hiệu quả. Người bạn trẻ sử dụng mạng xã hội TikTok để tiếp cận thị trường nội địa. Kênh Tik Tok Dương Quốc Lộc ra đời với hơn 41 ngàn người theo dõi sau gần 5 tháng. Mỗi ngày, khoảng 2-3 ngàn khách hàng sẽ tiếp cận các video mà anh chia sẻ. Ngoài ra, tranh thủ thời gian buổi trưa, hoặc tối, anh Dương còn tận dụng một chức năng khác của TikTok đó là livestream tương tác trực tiếp, giải đáp các thắc mắc của khách hàng và các followers (người theo dõi) của mình.

Nguyễn Xuân Dương, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Lộc - Đà Lạt Tự Nhiên, ông chủ trẻ của thương hiệu cà phê Lotus chia sẻ: “Ban đầu khi thành lập, Lotus định hướng thị trường chủ yếu là xuất khẩu. Tuy nhiên, khi xảy ra dịch COVID-19, doanh nghiệp bên cạnh định hướng xuất khẩu thì chuyển sang cung ứng đến thị trường nội địa. Và Dương chọn mạng xã hội TikTok để tiếp cận với khách hàng trẻ, mong muốn giới thiệu văn hóa cà phê cũng như sản phẩm cà phê Lotus đến với các bạn”. Nội dung Dương đưa đến người dùng TikTok rất đa dạng, không chỉ những nội dung liên quan đến cà phê mà còn là chuyện khởi nghiệp của người bạn trẻ, chuyện những người nông dân trồng cà phê, chuyện cuộc sống của người trẻ…, được đón nhận nhiệt tình. Và, trên 2 ngàn khách hàng đã thử cà phê Lotus thông qua TikTok. Mỗi tháng, Dương cung ứng 3 tấn cà phê cho khách hàng tới từ mạng xã hội này.

Để có những hạt cà phê tốt đưa vào sản xuất, Nguyễn Xuân Dương chọn nguyên liệu cà phê robusta ở vùng sinh thái huyện Di Linh và cà phê arabica ở vùng Cầu Đất Đà Lạt. Cả 2 giống cà phê robusta và arabica đều có nguồn gốc gieo trồng thực sinh (bằng hạt) và được canh tác theo các giải pháp an toàn, bền vững với môi trường. Lotus hợp tác với nông dân của HTX Cà phê Gia Bắc canh tác an toàn và thu mua sản phẩm. Nhiều kỹ thuật canh tác được áp dụng như trồng tàu bay trong vườn cà phê, cắt cây ủ gốc tăng độ phì, giảm phân bón vô cơ được Dương hướng dẫn cho nông dân và đem lại hiệu quả tốt. Dương chia sẻ, muốn hạt cà phê có chất lượng tốt, phải đảm bảo canh tác an toàn ngay từ đầu vào. Với mỗi kg cà phê trồng an toàn, công ty thu mua với giá cao hơn giá thị trường 10 ngàn đồng/kg cà phê nhân.

Có hạt cà phê đạt chuẩn, Nguyễn Xuân Dương cũng đầu tư dây chuyền công nghệ, máy móc rang xay cà phê công nghệ cao. Hệ thống máy móc chế biến, rang xay cà phê theo công nghệ hồi khí, giảm ô nhiễm môi trường đã được thiết kế lắp đặt hoàn chỉnh trong diện tích 300 m2 nhà xưởng, đạt công suất tối đa 4 tấn mỗi ngày theo tiêu chuẩn ISO 22000-2018. Nhờ chủ động kết nối với nhiều đối tác khách hàng nước ngoài, sử dụng mạng xã hội kết nối với thị trường nội địa, Lotus cà phê vẫn tiếp tục phát triển cùng nhiều định hướng mới trong năm Nhâm Dần.

Với những gặt hái ban đầu từ chất lượng đặc trưng hạt nhân cà phê arabica và robusta thu hoạch 100% cây thực sinh, thương hiệu cà phê Lotus của Công ty TNHH Quốc Lộc - Đà Lạt Tự Nhiên tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng được UBND huyện Đức Trọng công nhận là một trong 21 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021.

DIỆP QUỲNH