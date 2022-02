''Lá cờ đầu'' trong phong trào Đoàn

Năm 2021, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh là cơ sở Đoàn xuất sắc được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn. Đây là “lá cờ đầu” xuất sắc trong phong trào Đoàn của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh nói riêng và Đoàn thanh niên tỉnh Lâm Đồng nói chung.

Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng hoạt động của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh hỗ trợ gạo cho người dân bị cách ly trong cao điểm dịch bệnh

Anh Phan Văn Sang - Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Được tách ra từ Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh từ tháng 4/2021, Chi đoàn hiện có 23 đoàn viên thuộc 4 đơn vị công tác gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Trung tâm hành chính, Trung tâm phục vụ hành chính công, Ban tiếp dân.

Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các mặt kinh tế - xã hội nói chung và phong trào Đoàn , công tác thanh niên cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện các phong trào.

Cụ thể, trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, 100% đoàn viên trong Chi đoàn đã tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đổi mới hoạt động tuyên truyền thông qua trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, đoàn viên Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh cũng đã tham gia tốt, tích cực và có trách nhiệm các hoạt động phong trào của Đoàn cấp trên tổ chức như: Ngày thứ Bảy tình nguyện và Chủ nhật xanh; các cuộc vận động hiến máu nhân đạo; tham gia các hoạt động khác trong Tháng Thanh niên; chương trình “Chuyến xe yêu thương”, “Siêu thị 0 đồng” và một số hoạt động cần thiết khác; chương trình “Một triệu túi an sinh”; tặng quà cho một số hộ dân đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đức Trọng và Lạc Dương... do Cụm đoàn, Đoàn khối và Tỉnh đoàn tổ chức. Duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện - Máu sống máu hiếm của Chi đoàn. Tích cực tham gia các đợt công tác xã hội, đi thăm, tặng quà, khám, chữa bệnh cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã vùng sâu, vùng xa; Chi đoàn nói không với rác thải nhựa, không sử dụng chai nhựa trong các cuộc họp, hội nghị...

Dựa vào đặc thù công tác chuyên môn, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều hoạt động đoàn sáng tạo như: Tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh với Ý tưởng sáng tạo trẻ” vào ngày 2/11/2021 với nội dung hướng dẫn, đồng hành, hỗ trợ, đóng góp xây dựng hoàn thiện thêm những ý tưởng mới của các đoàn viên; phát huy vai trò là cơ quan đầu mối về công tác thực hiện thủ tục hành chính cấp tỉnh, chi đoàn đã cử đoàn viên thanh niên thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công chia ca trực hướng dẫn người dân cách nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 bằng cách trực tiếp scan hồ sơ, tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, chuyển hồ sơ scan thành tập file và thao tác nộp hồ sơ trực tuyến. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh tại trung tâm là 47.416 hồ sơ, trên 99.537 hồ sơ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công, đạt tỷ lệ 47,64% (vượt chỉ tiêu 30% Văn phòng Chính phủ giao).

Trong thời điểm dịch COVID có nhiều diễn biến phức tạp, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động do Đoàn khối phát động như đóng góp ủng hộ chương trình “Một triệu túi an sinh” để kịp thời trao tặng các gia đình khó khăn; hỗ trợ vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ gạo để tặng cho một số hộ dân đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đức Trọng và Lạc Dương; tham gia cùng cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đóng góp Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 qua 2 đợt với số tiền hơn 130 triệu đồng. Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh phát động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị hỗ trợ nông sản cho người nông dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với sản phẩm: xoài Đạ Tẻh, Lâm Hà, vải thiều Bắc Giang, hành tím Ninh Thuận, nhãn, tỏi, hoa hồng, hoa cúc... và thông tin về các loại nông sản địa phương cần hỗ trợ thu mua do gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh kéo dài...

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn song Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của ĐVTN về vai trò của tổ chức Đoàn trong cơ quan, đơn vị; góp phần thúc đẩy, đưa công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn lên một bước phát triển mới, đặc biệt là thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19.

NGỌC NGÀ