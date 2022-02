Tuổi trẻ Cát Tiên xung kích xây dựng nông thôn mới

Nhằm chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, đoàn viên, thanh niên trong huyện Cát Tiên đã sôi nổi triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần giúp diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đoàn viên, thanh niên huyện Cát Tiên tham gia vẽ mỹ thuật trên cột điện tại khu vực trung tâm huyện để tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cũng như làm đẹp cảnh quan đô thị

Chị Nguyễn Thị Hồng Anh, Bí thư Huyện đoàn Cát Tiên cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII về lãnh đạo thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cát Tiên đến năm 2025; Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2013 - 2020 và các văn bản liên quan đến xây dựng NTM của huyện, Huyện đoàn Cát Tiên đã ban hành Kế hoạch số 194-KH/ĐTN về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa phương. Đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng NTM, các cơ sở Đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực triển khai hiệu quả phong trào và đạt được những kết quả đáng kể. Nhiều công trình, phần việc thanh niên làm đã có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực và được Nhân dân đánh giá cao.

Với phương châm "mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, tuổi trẻ các địa phương trong huyện Cát Tiên đã sôi nổi triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần xây dựng NTM. Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên, Huyện đoàn đã kịp thời triển khai thực hiện hỗ trợ cây, con giống cho 2 đoàn viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở xã Quảng Ngãi (trồng na Thái) và xã Đồng Nai Thượng (nuôi heo rừng lai) trị giá gần 30 triệu đồng. Hỗ trợ đoàn viên, thanh niên mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đồng thời, đăng ký, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản sạch, công nghệ cao, đăng ký sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP các cấp. Hiện nay, Huyện đoàn Cát Tiên đã hỗ trợ xây dựng 1 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh năm 2021 là sản phẩm “Rượu cần Châu Mạ bản Buôn Go”, đang hỗ trợ 2 thanh niên xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP (1 thanh niên thị trấn Phước Cát xây dựng sản phẩm bột ca cao, 1 thanh niên Đức Phổ sản phẩm tầm bóp).

Ngoài ra, Huyện đoàn Cát Tiên còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Cát Tiên thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng và cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm, góp phần bảo vệ phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Cát Tiên” tại địa bàn xã Đồng Nai Thượng. Bên cạnh đó, Huyện đoàn đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên hướng dẫn thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, phát huy nội lực và đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, tích lũy trong đoàn viên thanh niên, động viên thanh niên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo bền vững. Tính đến hết năm 2021, tổng số dư nợ do Huyện đoàn Cát Tiên quản lý là hơn 46 tỷ đồng với 27 tổ/903 hộ/1.305 lượt vay.

Bên cạnh xây dựng các công trình phần việc, các đoàn viên, thanh niên còn có những hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các hoạt động này luôn là phần việc được Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn thường xuyên triển khai, đưa vào nội dung chương trình ‘‘Chủ nhật xanh’’ với các phần việc như: Thực hiện 2 công trình thắp sáng đường quê tại Thôn 1 và Thôn 3, xã Đức Phổ dài 2,5 km trị giá 70 triệu đồng; đảm nhận và trồng hơn 4.600 cây xanh, trong đó Huyện đoàn đảm nhận công trình thanh niên cấp tỉnh trồng và chăm sóc 500 cây xanh tại Khu di tích kháng chiến Khu ủy Khu VI Cát Tiên; tiếp tục duy trì chăm sóc cây xanh tuyến đường ĐT721 và các đoạn đường thanh niên tự quản; thực hiện tu sửa 10,8 km đường giao thông nông thôn với sự tham gia của 812 đoàn viên, thanh niên; nạo vét 8 km kênh mương, tổ chức dọn vệ sinh làm xanh, sạch, đẹp cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, khu dân cư tiêu biểu, kiểu mẫu do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cát Tiên phát động; phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện tổ chức cho đoàn viên, thanh niên vẽ mỹ thuật trên cột điện tại khu vực trung tâm huyện để tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cũng như làm đẹp cảnh quan đô thị...

Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Trong đó, vai trò của đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích, tình nguyện, đi đầu tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM. Phát huy tinh thần đó, tuổi trẻ ở huyện vùng xa Cát Tiên đang tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc mang ý nghĩa cộng đồng với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi chi đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành cách tiêu chí xây dựng NTM theo lộ trình đề ra.

HOÀNG SA