Hành trình thắm đượm nghĩa tình

Những món quà từ mảnh đất Nam Tây Nguyên được mang đến huyện đảo xa xôi, như chứa đựng cả tấm lòng biết ơn chân thành của tuổi trẻ phố núi với những người dân, cán bộ, chiến sĩ vẫn đang ngày đêm gắn bó nơi biển, đảo thiêng liêng; giữ gìn bình yên cho Tổ quốc để Nhân dân yên tâm sản xuất, dựng xây.

Nông sản từ Lâm Đồng được trao tận tay cho các cán bộ, chiến sĩ.

• TẤM LÒNG VỚI NGƯỜI CHIẾN SĨ

Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương là một trong những hoạt động truyền thống của thanh niên Lâm Đồng, mang theo tình cảm, trách nhiệm đến các vùng biên giới, hải đảo xa xôi. Là lần thứ 5 được tổ chức, hành trình năm nay đến với huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận - nơi được đánh giá có vị trí chiến lược trong bảo vệ đất liền và là tuyến sau của quần đảo Trường Sa, góp phần tạo thế mạnh vững chắc trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại đây, đoàn đã ghé thăm và trao tặng hơn 1 tấn nông sản, đặc sản Lâm Đồng và hoa lan cho các đơn vị lực lượng vũ trang trên huyện đảo Phú Quý, gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, Trạm Rada 55, Trạm Hải quân 575 và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Quý. Mỗi món quà đều được chăm chút kỹ lưỡng với các loại nông sản để được lâu trong điều kiện khí hậu tại huyện đảo và đảm bảo tiêu chuẩn VietGap, mong muốn phần nào cải thiện bữa ăn cho các chiến sĩ với thật nhiều rau xanh.

Theo anh Trần Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng: “Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua chắc hẳn đã khiến các cán bộ, chiến sĩ trên huyện đảo Phú Quý càng thêm vất vả để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Những món quà chúng tôi mang đến hôm nay tuy có giá trị không lớn, nhưng mang theo rất nhiều tình cảm trân trọng, biết ơn mà đoàn viên, thanh niên Lâm Đồng dành cho những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác trên đảo, bảo vệ quê hương, đất nước”.

Tại mỗi nơi đến thăm, tình cảm chân thành và nhiệt tình là điều mà mỗi thành viên trong đoàn tuổi trẻ Lâm Đồng đều có thể cảm nhận được từ các cán bộ, chiến sĩ. Do tàu từ Phan Thiết ra Phú Quý xuất phát muộn so với kế hoạch, chuyến thăm của đoàn vì thế cũng muộn hơn dự kiến. Đáp lại sự áy náy của đoàn, Trung tá Võ Nhật Duy - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Quý bày tỏ sự thông cảm, vì “bốc vác hàng từ tàu xuống thì lúc nào cũng khó khăn hơn so với trên đất liền. Và khi đơn vị nghe thông tin có đoàn đến thăm, các chiến sĩ ai cũng nôn nao, trông chờ từ sớm”. Các anh đón chúng tôi với nụ cười hồn hậu, còn trái tim của những người con đang sinh sống ở một nơi không giáp biển, vẫn ngân lên từng nhịp ấm nóng khi được gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện giữ gìn biển, đảo quê hương.

Tuổi trẻ Lâm Đồng tặng nông sản và hoa lan cho Trạm Hải quân 575.

• THÊM YÊU BIỂN, ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Theo anh Trần Đức Trung, một trong những mục đích của hành trình Tuổi trẻ Lâm Đồng vì biển, đảo quê hương là tạo nên phong trào rộng khắp trong thanh, thiếu niên toàn tỉnh, tham gia tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ Nhân dân và chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Công trình thanh niên “Điểm sáng an ninh” trị giá 50 triệu đồng đã được bàn giao; những suất học bổng và quà được trao cho học sinh và các gia đình khó khăn; cùng với đó là 200 giỏ đan lát nhằm góp phần tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường;... tất cả đều hướng tới một sự hỗ trợ mang giá trị bền vững, dài lâu của tuổi trẻ Lâm Đồng đối với huyện đảo.

Cùng tham gia hành trình, Nguyễn Đăng Thiên Phi Long - thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lâm Đồng mang đến những phần quà thiết thực cho học sinh và bà con huyện Phú Quý gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Là giám đốc một công ty chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, anh Long quan tâm nhiều hơn đến những vườn rau trong các đơn vị quân đội. Trở về đất liền với nỗi trăn trở khi rau xanh ở đảo vẫn còn hạn chế, chàng trai Đà Lạt ấp ủ: “Nên chăng Nhà nước nên đầu tư một khu nông nghiệp công nghệ cao ở đây, với hệ thống nhà kính hiện đại để chắn bớt nắng, mưa, gió vào các tháng biển động cũng như hạn chế nước tưới. Các nhà đầu tư cũng có thể đến lập dự án và triển khai. Long sẽ sẵn sàng hỗ trợ mà không lấy lãi”. Có lẽ, trách nhiệm với biển, đảo quê hương, được những người con Lâm Đồng thể hiện một cách khác biệt từ những ý tưởng như thế.

Anh Tạ Ngọc Viên - Bí thư Huyện Đoàn Phú Quý cho biết, kinh phí cho các hoạt động Đoàn tại địa phương còn rất hạn chế. Chính vì vậy, sự hỗ trợ, đồng hành từ các đoàn đến thăm huyện đảo là vô cùng quý giá và có ý nghĩa, không những giúp phong trào Đoàn thêm mạnh, mà còn góp phần vào sự phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từng cái tên gắn với công việc cụ thể như giáo viên, họa sĩ,... được tự hào kể ra, anh Viên chia sẻ rằng, có một điều đáng quý là rất nhiều người trẻ ở huyện đảo P

hú Quý trưởng thành từ Trường Đại học Đà Lạt. Thế nên, người dân ở đây luôn mang một tình cảm đặc biệt với những người con đến từ thành phố hoa.

Là thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn, Nguyễn Thị Thảo Nhi - đoàn viên thuộc Thành Đoàn Bảo Lộc đã có những trải nghiệm thật đáng nhớ cho hành trình đầu tiên của mình. Em bảo rằng: “Em thực sự cảm thấy may mắn khi được tham gia vào hành trình này. Đến với đảo Phú Quý, được đến thăm các đơn vị quân sự đóng quân tại đây, em phần nào hiểu hơn những khó khăn thiếu thốn, cũng càng hiểu hơn về những hy sinh của những chiến sĩ đóng quân nơi biển, đảo để từ đó nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ”.

Ngay tại khuôn viên của Trạm Rada 55, chúng tôi đã thật bất ngờ khi hoa hướng dương, hoa hồng nở rộ, khoe sắc, xen giữa sắc xanh của những cây bàng vuông trồng giữa sân. Ở nơi tưởng chừng như khô cằn, các anh hái những bông hoa hồng được chăm sóc, nâng niu để tặng những cô gái hiếm hoi trong đoàn. Và chúng tôi, dù sống ở thành phố hoa, nhưng ai nấy đều bừng lên niềm vui rạng ngời khi được nhận những bông hoa thơm ngát đặc biệt ấy, thơm thảo như chính tấm lòng của những người chiến sĩ. Ở những quán ăn, quán nước ven đường, người dân Phú Quý nhiệt tình, chân chất hỏi những người khách lạ thấy Phú Quý thế nào, khí hậu ra sao, thức ăn có vừa miệng. Bằng những tình cảm chân thành và hiếu khách đó, mỗi người dân, cán bộ, chiến sĩ tại huyện đảo Phú Quý đã góp phần tăng thêm tình yêu biển, đảo cho mỗi người khách ghé thăm. Tất cả đã tạo nên những dấu ấn thật đẹp cho chuyến hành trình thắm đượm nghĩa tình của tuổi trẻ Lâm Đồng vào những ngày tháng Giêng rực rỡ.

VIỆT QUỲNH