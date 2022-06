Đổi mới để tập hợp đoàn viên, thanh niên

Là địa phương có đông thanh niên dân tộc thiểu số, thời gian qua, Ban Chấp hành Huyện Đoàn Lạc Dương đã tập trung nhiều giải pháp nhằm tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Qua đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Các tổ chức cơ sở Đoàn huyện Lạc Dương xây dựng nhiều tuyến đường điện thắp sáng đường quê góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại nông thôn

Theo Huyện Đoàn Lạc Dương, toàn huyện hiện nay có trên 9.200 thanh niên, chiếm 29% dân số, trong đó có 3.247 đoàn viên, 4.570 hội viên Hội LHTN. Đại đa số thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và Nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; là lực lượng lao động chính, xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Tuy nhiên, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng đến một bộ phận thanh niên dễ bị dao động về lập trường tư tưởng, có biểu hiện lệch lạc về giá trị đạo đức và lối sống, thiếu trách nhiệm với cộng đồng và vi phạm pháp luật. Trong bối cảnh đó, Huyện Đoàn Lạc Dương đã đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả tập hợp ĐVTN, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia các phong trào của địa phương.

Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Đề án Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, các tổ chức Đoàn trong huyện đã tập trung nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo nhiều giải pháp, mô hình, cách làm để tự đổi mới, tự hoàn thiện, tạo sự hấp dẫn trong từng hoạt động, phong trào, nâng cao hiệu quả tập hợp ĐVTN và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Một số hoạt động đã tạo sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo ĐVTN trên toàn huyện tham gia, trở thành phong trào trong thanh niên như: Hoạt động giáo dục truyền thống thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 hàng năm; Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạc Dương”; Chương trình Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, chung tay phòng chống rác thải nhựa; “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; “Ngày Chủ nhật xanh”... Cùng với đó là các chương trình trọng tâm như: Tuổi trẻ Lạc Dương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn... được cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên nhiệt tình hưởng ứng. Các phong trào được gắn với từng khối đối tượng thanh niên: thanh niên trong trường học triển khai các phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, thể lực tốt góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực trẻ; công chức, viên chức trẻ thi đua triển khai phong trào “3 trách nhiệm”, tích cực tham gia cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp; thanh niên công nhân, lao động nông thôn thi đua lao động, sản xuất giỏi, tích cực rèn luyện tay nghề, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiếp cận nhanh với những thành tựu khoa học - công nghệ...

Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được Ban Thường vụ Huyện Đoàn chú trọng. Nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng phong phú, đa dạng, có nhiều đổi mới, hướng tới nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. Trong đó, các phương thức chủ yếu là tập hợp thanh niên qua các câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm đã thu hút, tập hợp ĐVTN theo sở thích, chuyên môn... Hiện toàn huyện duy trì hiệu quả 9 CLB Thể dục thể thao, 1 CLB cồng chiêng thanh niên, 8 đội Tuyên truyền ca khúc cách mạnh, 2 CLB Acoutis và hàng chục CLB sở thích, nhóm sở thích tại các tổ chức cơ sở Đoàn trên toàn huyện. Định kỳ hàng năm còn có hoạt động dành riêng cho ĐVTN DTTS... Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân, thanh niên ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên DTTS... được quan tâm, chú trọng nên việc tập hợp thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực.

Bí thư Huyện Đoàn Lạc Dương Nguyễn Vũ Hoàng cho hay, trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức Đoàn trên toàn huyện đã phát động và xây dựng được 12 tuyến đường điện Thắp sáng đường quê; 8 tuyến đường giao thông nông thôn; hỗ trợ làm 14 nhà nhân ái, 1 nhà tình thương, sửa chữa 2 nhà văn hóa cộng đồng, 4 sân chơi cho trẻ em, 2 phòng đọc sách, 1 phòng xem phim cho trẻ mầm non... Qua đó, góp phần làm đẹp thêm diện mạo đường làng, ngõ xóm, kéo giảm tình trạng thanh niên chơi bời lêu lổng, tụ tập gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, nâng cao tình đoàn kết, tạo sân chơi lành mạnh, khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc đảm nhận những việc mới, việc khó, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

VIỆT HÙNG