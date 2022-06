Thủ lĩnh thanh niên năng động, nhiệt huyết với công tác Đoàn

Sự gương mẫu trong lối sống, tâm huyết với công tác Đoàn và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của anh Ngô Văn An - Bí thư Đoàn xã Tân Thanh (Lâm Hà) đã lan tỏa tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đến với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã. Anh cũng là một trong những tấm gương điển hình của tuổi trẻ huyện Lâm Hà trong học tập và làm theo lời Bác.

Ngô Văn An là một thủ lĩnh Đoàn thanh niên gương mẫu, năng động và trách nhiệm trong các phong trào và hoạt động của Đoàn xã

Sinh năm 1989, Ngô Văn An đã bén duyên và gắn bó với công tác Đoàn từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Là một tri thức trẻ, nhiệt huyết, cùng với trách nhiệm xã hội của thanh niên đã trở thành động lực để anh quyết tâm phát triển công tác Đoàn và Phong trào Thanh, thiếu nhi trên địa bàn xã Tân Thanh. Từ năm 2016 đến nay, trên cương vị là Phó Bí thư Đoàn xã, rồi Bí thư Đoàn xã, với kiến thức, kỹ năng công tác Đoàn, cùng với sự sâu sát tình hình thực tiễn tại địa phương, anh An đã mạnh dạn đưa ra những giải pháp thu hút, tập hợp, gắn kết đoàn viên, thanh niên với rất nhiều những công trình, phần việc ý nghĩa, mà khởi đầu là từ ý tưởng thành lập tổ hợp tác phát triển sản xuất trên địa bàn xã. Năm 2019, anh Ngô Văn An đã đứng ra thành lập 2 Tổ Sản xuất mắc ca trên địa bàn xã Tân Thanh, đến nay, tổng số thành viên tham gia là 32 đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, anh còn vận động thành lập và phát huy hiệu quả các tổ hợp tác chăn nuôi, tổ đổi công thanh niên; các câu lạc bộ bóng chuyền, bóng đá của thanh niên... Anh Ngô Văn An chia sẻ: “Bản thân tôi luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, vì thế trước những khó khăn, thách thức mà nhiệm vụ đặt ra, tôi lại càng trăn trở và tìm ra giải pháp làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Tân Thanh là xã vùng khó khăn, nên thanh niên luôn phải gắn với trách nhiệm phát triển sản xuất và kinh tế cho gia đình, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, việc thành lập các tổ hợp tác quả thực đã đáp ứng yêu cầu này. Các đoàn viên, thanh niên không chỉ hứng khởi trong lập thân, lập nghiệp, mà trong quá trình trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế đã trở nên gắn kết với nhau, từ đó rất tích cực trong các hoạt động phong trào do Đoàn xã phát động”.

Với khoảng 2.000 đoàn viên, thanh niên, trong đó có 240 đoàn viên, sinh hoạt tại 18 chi đoàn trực thuộc, những năm gần đây, Đoàn xã Tân Thanh đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh, thiếu nhi huyện Lâm Hà. Trong giai đoạn 2017-2022, Đoàn xã đã xây dựng được 8 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 22 đợt ra quân ngày Chủ nhật xanh vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên các tuyến đường; xây dựng 2 tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn với tổng chiều dài gần 2 km; 18/18 chi đoàn thôn xây dựng các công trình, phần việc thanh niên; mô hình chợ giảm thiểu rác thải nhựa,... Chị Nguyễn Thị Út, đoàn viên Đoàn xã Tân Thanh cho biết: Trong tất cả các phong trào, hoạt động của Đoàn xã Tân Thanh, hình ảnh Bí thư Đoàn xã Ngô Văn An năng nổ, trách nhiệm, gương mẫu đã tạo sự gắn kết, sức lan tỏa mạnh mẽ đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã. Qua đó, chúng tôi như được tiếp thêm động lực, niềm hứng khởi, vui tươi của tuổi trẻ khi tham gia công tác Đoàn và Phong trào Thanh, thiếu niên tại địa phương.

Theo Bí thư Huyện Đoàn Lâm Hà - Trần Thị Hồng Hạnh, trong những kết quả nổi bật mà Đoàn xã Tân Thanh đạt được thờigian qua, có vai trò, đóng góp hết sức quan trọng của đồng chí Ngô Văn An. Đây là một trong những cán bộ đoàn xã năng động, nhiệt huyết, sâu sát với thực tiễn công tác Đoàn và có những sáng kiến, giải pháp thu hút, tập hợp thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Chính vì thế, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chọn Đoàn xã Tân Thanh là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã nhiệm kỳ 2022-2027.

Gần 10 năm gắn bó với công tác Đoàn và Phong trào Thanh, thiếu niên xã Tân Thanh, Bí thư Đoàn Ngô Văn An được đánh giá cao bởi sự tâm huyết, sáng tạo trong tổ chức các mô hình hoạt động, từ đó tạo dựng được môi trường lành mạnh để thanh niên trên địa bàn cống hiến sức trẻ, xây dựng quê hương. Liên tục từ năm 2016 đến nay, anh không chỉ được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp; đặc biệt, năm 2020, anh vinh dự là cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc đạt giải thưởng Lý Tự Trọng. Anh cũng chính là một trong những cá nhân tiêu biểu được Huyện ủy Lâm Hà tuyên dương trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

THANH TRÀ