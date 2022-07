Đồng hành cùng sĩ tử

Từ những chiếc khẩu trang, cây bút, chai nước hay những suất ăn miễn phí, rồi những cuốc xe ôm, xe taxi 0 đồng... đã được các đội hình tình nguyện ở khắp các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm hướng đến các thí sinh. Những việc làm ý nghĩa ấy đã góp phần động viên tinh thần giúp các sĩ tử thêm thoải mái, tự tin và ấm lòng để hướng đến một kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

Thanh niên tình nguyện TP Bảo Lộc tiếp nước cho thí sinh sau thời gian làm bài căng thẳng của mỗi môn thi

• ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH THANH NIÊN

Trước khi diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 khoảng 1 tuần, các trang facebook, zalo của tuổi trẻ TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm liên tục cập nhật các thông tin nhằm hỗ trợ thí sinh khó khăn, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các điểm thi trên địa bàn.

Và rồi, Thành Đoàn Bảo Lộc và Huyện Đoàn Bảo Lâm đã thành lập các Đội phản ứng nhanh, với đông đảo các bạn trẻ khoác trên mình màu áo xanh thanh niên tham gia hỗ trợ thí sinh. Tại TP Bảo Lộc, Đội phản ứng nhanh với hàng chục bạn trẻ tình nguyện tham gia được trải đều tại 5/5 điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

Anh Phạm Thế Long - Phó Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc, cho biết: “Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, các tình nguyện viên thuộc Đội phản ứng nhanh đã hỗ trợ đưa đón gần 20 lượt thí sinh đến các điểm thi an toàn và đảm bảo thời gian. Phần lớn các trường hợp được hỗ trợ là thí sinh khó khăn đang ở trọ thi tốt nghiệp hay các trường hợp bị hư hỏng xe khi trên đường tới các điểm thi. Qua đó, giúp các em ổn định tâm lý, tự tin hướng đến một kỳ thi đạt kết quả cao nhất”.

Tương tự, Đội phản ứng nhanh thuộc Huyện Đoàn Bảo Lâm cũng đã có mặt từ sớm tại 3 điểm thi trên địa bàn để hỗ trợ thí sinh. Đội phản ứng nhanh của tuổi trẻ Bảo Lâm không chỉ có xe máy, mà còn có cả xe taxi đưa đón thí sinh miễn phí. Trong suốt kỳ thi, các tình nguyện viên Đội phản ứng nhanh trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã tiếp nhận, hỗ trợ đưa đón miễn phí hơn 70 lượt thí sinh bằng xe máy và taxi đến các điểm thi an toàn.

• THẮM MÀU TÌNH NGUYỆN

Để hỗ trợ thật tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, tại mỗi điểm thi có một đội hình tình nguyện được tuổi trẻ các địa phương thành lập.

Với 5 điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn, Thành Đoàn Bảo Lộc đã huy động gần 200 đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi. Tương tự, tại 3 điểm thi trên địa bàn huyện Bảo Lâm cũng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ thí sinh.

Ghi nhận cho thấy, ngay từ 6 giờ sáng mỗi ngày thi, các tình nguyện viên mang áo xanh của đội hình tiếp sức mùa thi trên địa bàn đã sớm có mặt tại các điểm thi. Mỗi người một phần việc, họ nhanh chóng sắp xếp bàn ghế, phân luồng giao thông, tiếp đón thí sinh; hướng dẫn, hỗ trợ các quy định cần thực hiện trước khi vào phòng thi. Đồng thời, các đội hình thanh niên tình nguyện cũng đã chuẩn bị thước, bút... để đề phòng hỗ trợ những thí sinh quên mang theo nhằm giúp các sĩ tử tránh bị động khi vào phòng thi.

Tham gia tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Bảo Lộc), bạn Kim Anh thuộc Đoàn Thanh niên Phường 2, chia sẻ: “Chúng em đã từng là thí sinh nên hiểu rõ cảm giác lo lắng, hồi hộp của các bạn học sinh khi bước vào kỳ thi quan trọng này. Do đó, bản thân em cũng như tất cả các tình nguyện viên đều tham gia nhiệt tình để động viên các thí sinh có tâm lý thoải mái bước vào kỳ thi”.

Còn theo anh Nguyễn Đức Nguyên - Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Lộc Thắng, tuổi trẻ địa phương đảm nhận đội hình tình nguyện giúp đỡ thí sinh tại điểm thi trường THPT Bảo Lâm. Tại đây, tuổi trẻ Lộc Thắng đã chuẩn bị tủ bánh mì và xe mước mía “0 đồng” để tặng các bữa ăn, uống nhanh cho các sĩ tử.

Chị Hoàng Thị Mỹ Hằng - Bí thư Huyện Đoàn Bảo Lâm, chia sẻ: Trong Kỳ thi này, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã huy động 85 đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi tại 3 điểm thi trên địa bàn. Qua đó, đã trao tặng 32 suất học bổng (300 ngàn đồng/suất) hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, lực lượng tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ thí sinh hơn 300 suất ăn nhanh, trên 1.500 chai nước uống, 600 ly sữa, 40 thùng nước ngọt, khẩu trang cho thí sinh... với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Còn tại TP Bảo Lộc, theo anh Phạm Thế Long - Phó Bí thư Thành Đoàn, Thành Đoàn Bảo Lộc đã phát miễn phí trên 4.000 chai nước, hàng chục thùng nước ngọt, hàng trăm chiếc bút, thước kẻ hỗ trợ thí sinh; đồng thời, hỗ trợ lực lượng công an, dân quân tham gia phân luồng điều tiết đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi. Qua đó, góp phần động viên, chia sẻ để tạo niềm tin giúp các sĩ tử thêm ấm lòng hướng đến một kỳ thi an toàn, thuận lợi và đạt kết quả cao nhất.

KHÁNH PHÚC