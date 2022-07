Hơn 500 bạn trẻ Bảo Lộc tham gia Ngày hội Tuổi trẻ Lâm Đồng với văn hóa giao thông năm 2022

(LĐ online) - Sáng 11/7, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Bảo Lộc, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng và Thành Đoàn Bảo Lộc tổ chức chương trình Ngày hội “Tuổi trẻ Lâm Đồng với văn hóa giao thông” năm 2022.

Các phần thi nhảy cổ động “Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông”

Tham dự có chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh; đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc cùng lãnh đạo Thành Đoàn Bảo Lộc; đại diện phòng, ban chuyên môn thành phố, các trường THPT, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc và hơn 500 cán bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Tại Ngày hội, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh thiếu niên; phát hành 500 tờ thông tin tuyên truyền về văn hóa khi tham gia giao thông; tặng 300 mũ bảo hiểm, thay dầu nhớt xe máy miễn phí cho đoàn viên, thanh niên, người dân; tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Cùng với đó, tại Ngày hội đã diễn ra Hội thi nhảy cổ động “Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông” thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn TP Bảo Lộc tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích đơn vị xuất sắc.

Ngày hội “Tuổi trẻ Lâm Đồng với văn hóa giao thông” năm 2022 sẽ tiếp tục được tổ chức tại huyện Đơn Dương vào ngày 12/7. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu niên; đồng thời, giáo dục ý thức cho mỗi cá nhân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.

KHÁNH PHÚC