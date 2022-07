KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN 20/7/1962-20/7/2022

4 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Thượng úy Lê Đình Trung luôn được lãnh đạo, đồng nghiệp tin yêu, trân trọng; anh là người chiến sỹ công an năng nổ với công việc...

Thượng úy Lê Đình Trung - Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Di Linh

Với sự nỗ lực trong công tác chuyên môn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, liên tục 4 năm liền (2018-2021), Thượng úy Lê Đình Trung (Sinh năm 1994, quê Nghệ An), cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Di Linh đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Anh còn được Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Di Linh, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Huyện Đoàn Di Linh trao tặng 16 bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

Thành tích là vậy, nhưng anh vẫn cho rằng, để đạt được những kết quả trên đều nhờ vào sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị và sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Trung chia sẻ, trong công tác, bản thân luôn có ý thức cao với công việc được giao, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo ngày, tuần, tháng, quý, năm theo quy định. Anh còn chủ động trong công tác tham mưu trên lĩnh vực được giao, đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Cụ thể, trong công tác tuyên truyền pháp luật giao thông, bản thân đã chủ động xây dựng đề cương tài liệu, mô hình tuyên truyền phù hợp với từng lứa tuổi, địa bàn. Kết quả, đã tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường bộ cho 26 trường học, với sự tham gia của trên 15.300 giáo viên, học sinh; phát hơn 15.320 tờ rơi, 1.000 cuốn cẩm nang phòng, chống tai nạn do rượu bia vào đầu năm học mới.

Chưa kể, bản thân còn tập trung xây dựng, triển khai các mô hình ký kết giao ước tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường giữa Đoàn cơ sở Công an huyện và Đoàn các trường THPT, Trung tâm GDNN&GDTX; Phối hợp với Huyện Đoàn xây dựng mô hình giao lộ văn minh, an toàn tại thị trấn Di Linh. Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh trong dịp sinh hoạt hè; trong công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông, bản thân Thượng úy Trung luôn nỗ lực học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện đúng quy trình công tác, cũng như trong quy chế phối hợp với các lực lượng khác trong điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông.

Cùng với đó, anh còn tích cực nghiên cứu lý luận, đã có các bài đăng trên tạp chí của lực lượng Công an Nhân dân; nhiệt tình tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức. Chỉ riêng trong năm 2020, anh đã đạt giải Ba Cuộc thi Cải cách hành chính Công an tỉnh Lâm Đồng; giải Khuyến khích Cuộc thi Tuyên truyền viên giỏi năm 2022. Ngoài công tác chuyên môn, anh chủ động xây dựng 6 kế hoạch, văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác Đoàn, phong trào thanh niên, trọng tâm là Kế hoạch triển khai Phong trào “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Kế hoạch tổ chức Hội thao Tháng Thanh niên; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trong tuổi trẻ Công an Di Linh; Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các trường học trên địa bàn huyện Di Linh. Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, thanh niên.

Với những thành tích trên, Thượng úy Lê Đình Trung được lãnh đạo tin tưởng giao phó công việc, đồng nghiệp quý mến, xem anh như gương sáng để học tập.

ĐỨC TUẤN