Đa dạng sân chơi ngày hè

Nhiều sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh xây dựng, tổ chức nhằm mang đến một mùa hè vui tươi, an toàn và ý nghĩa.

Các lớp học bơi miễn phí ngày hè trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi

Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh cho biết, công tác chăm sóc, giáo dục đoàn viên, thiếu nhi trong dịp hè là một trong những hoạt động trọng tâm cần quan tâm triển khai thực hiện. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động cho thiếu nhi. Trọng tâm là các hoạt động hướng dẫn phòng, chống đuối nước, mở các lớp dạy bơi miễn phí; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; các chương trình về nguồn, thăm địa chỉ đỏ; các chương trình tình nguyện vì cộng đồng,... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia.

Mùa hè năm nay của Trương Kiều Vy (học sinh Trường Tiểu học An Dương Vương, TP Đà Lạt) bắt đầu bằng những buổi học bơi tại hồ bơi Phù Đổng do Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP Đà Lạt tổ chức. Háo hức đến lớp mỗi tuần 4 buổi, em được trang bị kiến thức, lý thuyết bơi cơ bản, thực hành bơi. Bên cạnh đó, Vy còn được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu và kiến thức an toàn dưới nước, biết cách xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm.

Anh Trần Ngọc Minh - Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt chia sẻ, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi trẻ em thiếu những kỹ năng cơ bản nhất để tự bảo vệ mình, lớp học bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức nhằm đảm bảo cho thiếu nhi có một mùa hè vui tươi, an toàn. Thông qua các buổi học sẽ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống tai nạn do đuối nước cho các em thiếu nhi. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào bơi lội, qua đó tăng cường các họat động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội kết hợp với rèn luyện sức khỏe, thể chất, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi.

Mới đây, tại huyện Đơn Dương, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Hội đồng Đội tỉnh cùng với Huyện Đoàn Đơn Dương đã phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Lâm Đồng với văn hóa giao thông” năm 2022. Tại chương trình, những thông điệp về an toàn giao thông đã được truyền tải đến các bạn đoàn viên, thanh, thiếu nhi một cách sinh động, dễ hiểu thông qua nhiều hoạt động như: tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, Hội thi Nhảy cổ động “Tuổi trẻ Lâm Đồng với an toàn giao thông”...

Theo anh Nguyễn Bảo Kiên - Bí thư Huyện Đoàn Đơn Dương, Ngày hội không chỉ nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên, mà còn là một sân chơi thu hút sự quan tâm, thích thú, được chính các em háo hức chuẩn bị kỹ lưỡng trong mùa hè này. Bên cạnh đó, hưởng ứng “Ngày Chiến sĩ tình nguyện Vì đàn em thân yêu năm 2022”, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như hội diễn văn nghệ, Hội thi Thả diều, Hội thi Rung chuông vàng, giải đá bóng thiếu nhi, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,...

Nằm trong chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022, các đơn vị Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các sân chơi hè cho thiếu nhi tại địa phương, đơn vị với nhiều hình thức phong phú. Cụ thể như tổ chức 211 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ với khoảng 5.000 lượt người tham gia; giao lưu thể dục thể thao với các chi đoàn, Nhân dân địa phương, với sự tham gia hơn 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên và bà con Nhân dân; tổ chức 121 buổi tập huấn kỹ năng công tác Đoàn - Hội - Đội, 165 buổi giao lưu giữa các chi đoàn địa phương với hơn 2.000 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức những hoạt động thiết thực nhằm góp phần chăm sóc thiếu nhiên, nhi đồng như: Tổ chức 62 buổi sinh hoạt hè, trải nghiệm sáng tạo, thu hút 3.090 lượt đội viên, thiếu nhi tham gia; thăm hỏi, tặng quà (sách vở, quần áo, dụng cụ học tập...), trao học bổng đến học sinh nghèo vượt khó có thành tích xuất sắc trong học tập với tổng trị giá gần 105 triệu đồng; phối hợp tổ chức 4 buổi tập huấn về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em, chống xâm hại tình dục cho các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, huy động sự phối hợp mạnh mẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng, xã hội trong việc tổ chức các hoạt động thực hiện quyền trẻ em; các chương trình vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các lớp tập huấn rèn luyện kỹ năng sống...

Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Đoàn, Đội trên địa bàn duy trì và tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi, tạo các sân chơi, hoạt động lành mạnh để các em có một mùa hè an toàn và bổ ích trước khi bước vào năm học mới 2022-2023.

VIỆT QUỲNH