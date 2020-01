Miss Đà Lạt với thương hiệu vàng Asean

Một ngày đầu đông năm 2019, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - ASEAN tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, các dòng mỹ phẩm và nước hoa Miss Đà Lạt của Công ty Cổ phần THA VON (số 208, Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt) được vinh danh Top 10 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ Vàng ASEAN. Hội nghị do Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - ASEAN, Đại Sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia, Phòng Thương mại Malaysia - Việt Nam cùng tổ chức.

Giám đốc Công ty Cổ phần THA VON Đà Lạt Trần Hữu Dũng trên bục tôn vinh “Top 10 thương hiệu Sản phẩm dịch vụ Vàng ASEAN năm 2019”

Sản xuất mỹ phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng CGMP-ASEAN

Cử nhân sinh học Trần Hữu Dũng (sinh năm 1957), chủ nhân thương hiệu Miss Đà Lạt (thuộc Công ty Cổ phần THA VON Đà Lạt) bố trí một ngày cuối năm 2019 tiếp xúc với phóng viên sau những chuyến xuất ngoại kết nối giao thương với nhiều đối tác chiến lược trên thị trường ASEAN, tập trung phần lớn thị phần các nước Thái Lan, Singapore, Campuchia, Malaysia… với hơn 60 dòng sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa được chiết xuất từ “tinh túy” các loại hoa, cỏ, gỗ tại Đà Lạt và các vùng phụ cận. Trong đó Miss Đà Lạt được công nhận hội đủ những tiêu chí “Top 10 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ Vàng ASEAN” năm 2019 gồm: tiêu chuẩn chất lượng CGMP-ASEAN, năng lực cạnh tranh cao; kênh phân phối rộng khắp; giá thành và dịch vụ hậu mãi tốt; mẫu mã, bao bì độc đáo; tạo được lòng tin của người sử dụng trong nước và quốc tế…

Để được chứng nhận là “Thương hiệu Vàng ASEAN”, cử nhân Trần Hữu Dũng đã chia sẻ những nỗ lực nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu Miss Đà Lạt của mình và của đội ngũ cộng sự tại Công ty Cổ phần THA VON Đà Lạt trong hơn 10 năm qua. Đó là “gồm những dược sĩ, cử nhân hóa, cử nhân sinh học chuyên trách kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng nguyên liệu đầu vào, vận hành dây chuyền máy móc công nghệ Nhật Bản với quy trình chiết xuất, chưng cất và chế biến sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng, hoàn toàn không gây ra phản ứng phụ…”. Kết quả vào ngày 31/8/2017, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế ) đã ban hành quyết định cấp cho Công ty Cổ phần THA VON Đà Lạt Chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” đạt tiêu chuẩn theo hiệp định hòa hợp mỹ phẩm ASEAN, gọi tắt là CGMP-ASEAN. Trước đó, ngày 29/1/2015, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp Chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần THA VON với ngành nghề sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và nước hoa thương hiệu Miss Đà Lạt.

Trong 5 tầng của tòa nhà số 208, Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt với tổng diện tích sử dụng 1.500 m2, cử nhân Trần Hữu Dũng hướng dẫn phóng viên tham quan dây chuyền hoạt động nhà máy sản xuất mỹ phẩm và nước hoa Miss Đà Lạt theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản, tổng vốn đầu tư khoảng 3 triệu USD. Tất cả đội ngũ làm việc tại các phòng chức năng trong nhà máy ở đây đều trang bị khẩu trang, quần áo, mũ, găng tay, giày dép luôn được khử trùng. Người làm việc di chuyển từ phòng này đến phòng khác đều phải đi qua một căn phòng vô trùng, hút bụi, sạch khuẩn, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và an toàn cho chất lượng sản phẩm. Tiêu biểu gồm những phòng lắp đặt từng thiết bị công nghệ gắn kết thành một dây chuyền sản xuất mỹ phẩm và nước hoa hoàn chỉnh như: chiết xuất tinh chất các loại hoa, kiểm nghiệm hóa lý, pha chế, nghiên cứu phát triển, hệ thống phụ trợ lọc nước RO, điều hòa và lọc khí sạch HVAC, máy nén khí không dầu, hệ thống máy in bao bì, tem nhãn, đóng gói sản phẩm để phân phối rộng khắp trên thị trường nội địa và xuất khẩu…

Mỹ phẩm và nước hoa Miss Đà Lạt phân phối trong phần lớn hệ thống siêu thị Big C cả nước

Công nghệ Nhật, thương hiệu Đà Lạt

Trong lúc giới thiệu với phóng viên về công nghệ Nhật Bản sản xuất mỹ phẩm và nước hoa Miss Đà Lạt, cử nhân Trần Hữu Dũng còn tranh thủ điều hành hoạt động các shop THA VON trong hệ thống Big C từ Đà Lạt xuống Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ ra Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Vinh đến Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang… Khi trở xuống phòng làm việc của THA VON Đà Lạt, cử nhân Trần Hữu Dũng lại ngồi trước laptop tương tác theo “dòng chảy” sản phẩm Miss Đà Lạt trên thị trường trực tuyến toàn cầu. Phóng viên mở trang bán hàng Tiki.vn khá quen thuộc với khách hàng Việt Nam và quốc tế, trong thời gian 0.07 giây tìm kiếm đã hiện lên “82 kết quả THA VON” với những dòng sản phẩm chính về mỹ phẩm, nước hoa, bên dưới ghi từng mức giá chi tiết, thời gian “giao nhanh 2h”. Cụ thể, hiển thị các sản phẩm THA VON như: “mặt nạ hoa oải hương Lavender” với công dụng dưỡng da hàng ngày dịu mát, kháng viêm, se khít lỗ chân lông; “Nước hoa New Chance” với “mùi hương thanh thoát của hoa dạ lý, hoa lài, hoa chanh; nồng nàn, ấm áp của hồ tiêu, ngọt ngào cùng với hương táo…, tạo nên làn sóng tươi mát và đầy quyến rũ…”; “kén tơ tằm” dùng massage tẩy tế bào chết, làm trắng da, lột mụn cám; “Son lâu trôi”; “BB cream hoa hồng”; “Tinh dầu THA VON”…

Qua hộp thư điện tử của Công ty TNHH THA VON, phần lớn khách hàng trong và ngoài nước tin dùng sản phẩm Miss Đà Lạt đều có chung đánh giá đây là dòng mỹ phẩm và nước hoa thiên nhiên chất lượng Vàng ASEAN, giá bán cạnh tranh tích cực trên thị trường (từ 15.000 đồng đến 800.000 đồng/sản phẩm), đặc biệt làn hương thiên nhiên “kết tinh kỳ diệu từ đất lành Đà Lạt” khá đặc trưng lôi cuốn, trở thành lợi thế so sánh khác biệt đối với các dòng sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ các “cường quốc” mỹ phẩm và nước hoa trên thế giới.

Hiện nay nguồn nguyên liệu đầu vào đạt chất lượng sản xuất mỹ phẩm tiêu chuẩn CGMP - ASEAN của THA VON Đà Lạt khá dồi dào với hàng triệu đóa hoa hồng, hoa Lavender, hoa Lily và nhiều loại hoa khác cùng một khối lượng đáng kể sản lượng kén tằm cung cấp thường xuyên từ người nông dân Đà Lạt và các huyện, thành khác trong tỉnh Lâm Đồng. Bởi vậy, ở khâu đầu ra, “trong năm mới 2020, sản phẩm mỹ phẩm và nước hoa thương hiệu Miss Đà Lạt chúng tôi tiếp tục xây dựng ổn định và phát triển thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu sang các nước ASEAN. Đồng thời mở rộng xúc tiến thương mại sang thị trường Mỹ và các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…”, cử nhân Trần Hữu Dũng cho biết.