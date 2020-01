Mồ hôi thấm đất, đất đã nở hoa

Kết thúc năm 2019, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Ðồng - TKV hoàn thành xuất sắc, toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt nhiều thành tựu nổi bật trong quản lý điều hành và đảm bảo tuyệt đối an toàn môi trường. Theo đó, sản phẩm alumin sản xuất 683.000 tấn, đạt 105,1% kế hoạch năm, tăng 1,07% so với năm 2018. Doanh thu đạt hơn 2.935 tỷ đồng. Lợi nhuận 40 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2018. Trong năm đã tiết giảm nhiều chi phí, tiếp tục đóng góp tích cực vào hiệu quả của dự án và hướng đến một nhà máy sản xuất alumin theo hướng hiện đại, tiên tiến, mang tầm vóc quốc tế.