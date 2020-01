Sắc thắm cao nguyên

“Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Tiếp nối lời Bác dạy, thời gian qua, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Ðồng đã ra sức thi đua, không ngừng sáng tạo, làm nên sự thay đổi tích cực, toàn diện, đưa Lâm Ðồng trở thành địa phương có bước phát triển vượt bậc, thành vùng kinh tế động lực của Tây Nguyên. Ðạt được những kết quả trên, phải nhắc đến sự đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực. Ðó là những tấm gương sáng bình dị, luôn tỏa sáng giữa đời thường. Sắc thắm tiếp tục lan tỏa trên vùng đất Nam Tây Nguyên hùng vỹ.

Tôn vinh các tấm gương sáng bình dị giữa đời thường là việc làm luôn được Đảng, Nhà nước, MTTQ các cấp quan tâm

Đúng như lời thơ xúc động, chân thành của PGS-TS, nhà thơ Nguyễn Mộng Sinh và là một trong hàng trăm “gương sáng” được biểu dương trong Lễ tôn vinh “Gương sáng đời thường” khiến ai từng được nghe cũng nhớ mãi.

Gương sáng đời thường như một bông hoa

Trong vườn hoa muôn màu khoe sắc

Của đất nước dồi dào văn vật

Của quê hương thắm đượm ân tình.

Gương sáng đời thường không phải là hư vinh

Là khát vọng để người ta hướng tới

Chỉ là sự kết tinh những điều tươi mới

Những thành tựu nhỏ nhoi của cuộc sống vô thường.

Tiếp nối những tấm gương điển hình người tốt việc tốt, những nhân tố điển hình trên vùng đất Lâm Đồng - Cao nguyên xinh đẹp này, chúng tôi gọi là những bông hoa Cao nguyên tô thắm, ngát hương giữa đất trời tươi đẹp. Đó chính là những “Hoa thắm Cao nguyên” đã và đang tiếp tục dệt lên những câu chuyện, lời thơ, bài báo hay gây xúc động và tạo ấn tượng đẹp trong lòng độc giả. Họ vẫn lặng lẽ, bình dị dệt nên mùa xuân tươi đẹp.

Ông Mai Văn Khẩn - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tân Tiến, Phường 12, TP Đà Lạt là người chúng tôi gặp trò chuyện và nhận thấy ông thực sự biết nghĩ, biết lo cho người khác. Hợp tác xã này do ông dày công sáng lập và xây dựng trên nền tảng 27 năm từ quy mô sản xuất nông hộ đến tổ hợp tác và hợp tác xã ngày nay. Ông chính là người đã tạo dựng thương hiệu rau VietGAP “Tân Tiến Đà Lạt” có chỗ đứng trên thị trường trong nước, mang lại tổng doanh thu bình quân cho HTX đạt 18 tỷ đồng/năm. Đồng thời, giải quyết việc làm thường xuyên cho 40 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ quản lý, sản xuất kinh doanh giỏi, ông Khẩn còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như đóng góp trên một tỷ đồng ủng hộ huyện đảo Trường Sa, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ hỗ trợ cho con em người khuyết tật, đóng góp tiền xây dựng đường vào Nghĩa trang Thái Phiên, góp phần xây dựng nông thôn mới. Với thành tích đó, ông vinh dự được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen trong 3 năm liên tục 2015 - 2017. Đây là một tấm gương sáng trên lĩnh vực phát triển kinh tế.

Với ông Nguyễn Đức Công, Tổ dân phố Lâm Tuyền 1, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, một người hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Sau khi trở về đời thường, ông tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, có thu nhập bình quân hàng tháng trên 10 triệu đồng. Ông được mời tham gia làm bảo vệ dân phố của Công an thị trấn D’ran và đã luôn tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống, phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, ông còn tham gia nhận khoán, quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ D’ran. Từ sự cố gắng, phấn đấu của bản thân, ông đã có nhiều thành tích được các cấp khen thưởng như: Năm 2006 được Chủ tịch UBND thị trấn D’ran tặng giấy khen về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương tặng giấy khen về thành tích trong công tác “Đấu tranh phòng, chống tội phạm”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, năm 2014 ông được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong “Tái hòa nhập cộng đồng”... Gia đình ông hàng năm đều được công nhận Gia đình văn hóa, được bà con nhân dân yêu mến, khen ngợi, ông luôn tâm niệm “phải sống sao cho đáng sống”.

Ông Lê Đăng Linh, Thượng úy, nhân viên quân y Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sinh ra và lớn lên ở vùng quê Nghệ An nghèo khó nhưng giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ khi còn trẻ, ông luôn ấp ủ ước mơ là được khoác lên mình bộ quân phục Bộ đội Cụ Hồ. Công tác trong lĩnh vực quân y, ông thường xuyên có những chuyến đi dài ngày “cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng địa phương” với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để giúp đỡ bà con ổn định sản xuất, có cuộc sống tốt hơn. Hôm đó, vào khoảng 11h ngày 24/7/2017, trên đoạn đường từ xã Đạ Nhim về xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, lúc đó trời mưa rất to, không có người và phương tiện nào qua lại, ông phát hiện một chiếc túi xách màu đỏ bên lề đường, khi mở ra, bên trong có một số tài sản rất lớn gồm: 46 triệu đồng tiền mặt, một số vàng dạng chỉ đeo tay và vàng miếng, kèm theo một giấy viết tay thỏa thuận mua bán đất, một CMND mang tên Điềm Thị Bích Loan. Nghĩ đến sự hoang mang, lo lắng của người đánh rơi tài sản, Thượng úy Lê Đăng Linh quyết định quay lại cơ quan báo cáo Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng thời, gửi chuyển phát nhanh thông tin theo địa chỉ trên tờ giấy viết tay thỏa thuận mua bán đất cho ông Huỳnh Ninh ở thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để xác nhận chủ nhân, trả lại tài sản cho người đánh rơi. Hành động cao cả của Thượng úy Lê Đăng Linh đã và sẽ còn lay động đến nhiều người, có sức lan tỏa những điều tốt đẹp quanh ta.

Mới đây, hành động đẹp có sức lan tỏa mạnh trong đời sống xã hội khi nhân viên Công ty Bất động sản Liên minh Group cũng nhặt được số tiền lớn hơn 80 triệu đồng ở chợ Đà Lạt và đã trả lại cho người mất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hay như một hành động, cử chỉ đẹp của du khách Võ Đăng Âu (Quảng Ngãi) nhặt được ví da của người mất và giao nộp cho Công an Phường 1 - Đà Lạt để trả cho người mất. Trước hành động, cử chỉ đẹp của anh Âu, Công an Phường 1, TP Đà Lạt đã thông báo tới UBND xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để có hình thức biểu dương, động viên kịp thời.

Trong dòng chảy cuộc sống, làm gì để nhân rộng những điều tốt đẹp trong mỗi con người và toàn xã hội là những trăn trở của bao người. Vẫn biết cái xấu luôn hiện hình trong cuộc sống, nhưng chúng ta phải làm cho cái xấu không lấn át cái đẹp, và từng bước đẩy lùi cái xấu ra khỏi cuộc sống xã hội. Trong cuộc sống hiện tại, người ta đang nói nhiều đến sự vô cảm; trên báo chí, mạng xã hội cũng dễ dàng đọc được những tin tội phạm, những phản ánh về một hành vi ứng xử kém văn hóa nào đó... Song, giữa những ồn ào của cái xấu thì cái đẹp, cái thiện vẫn âm thầm, lặng lẽ tồn tại quanh chúng ta. Những con người ấy - những “bông hoa” ấy còn tiếp tục khoe sắc thắm trên cao nguyên Lâm Đồng để làm ấm trái tim, khơi dậy tấm lòng nhân hậu, giúp mọi người thêm tin yêu cuộc sống!

NGUYỆT THU